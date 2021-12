Mit Klosterhalfen: Großes deutsches Team für Cross-EM

Deutsche Medaillen-Hoffnung bei der Cross-EM in Dublin: Konstanze Klosterhalfen.

Berlin. Konstanze Klosterhalfen führt das deutsche Aufgebot für die Cross-Europameisterschaften in Dublin an. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

Die 24 Jahre alte Olympia-Achte über 10.000 Meter gilt am 12. Dezember als größte deutsche Hoffnung sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft, nachdem sie zuletzt bei ihrem Cross-Comeback zu einem überlegenen Sieg in Pforzheim gelaufen war.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sowie den insgesamt vier Nachwuchswettbewerben sind jeweils fünf deutsche Athletinnen und Athleten dabei. Damit schickt der DLV ein 30-köpfiges Aufgebot in die Hauptstadt von Irland. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen könnten sich die Planungen allerdings kurzfristig ändern. "Stand jetzt ist aber: Wir werden in allen sechs Wettbewerben sowohl im Einzel als auch mit den Mannschaften um vordere Platzierungen und Medaillen kämpfen", sagte DLV-Chefbundestrainerin Annett Stein.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-229270/2