RB-Trainer Marsch fehlt Leipzig auch bei Union

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in der Partie beim 1. FC Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) erneut ohne Cheftrainer Jesse Marsch auskommen.

Der Coach sagte, er fühle sich nach seiner Corona-Erkrankung fit. Es werde täglich getestet, einige Maßnahmen seien für ihn aber unverständlich.

In Berlin wird daher Co-Trainer Marco Kurth an der Seitenlinie stehen, möglicherweise kann auch Achim Beierlorzer assistieren, der Marsch bei den Spielen in Brügge und gegen Leverkusen vertreten hatte. Das entscheiden weitere Corona-Tests.

