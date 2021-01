Doppeltes Daumendrücken beim WSC 07 Ruhla

Über fehlenden Wettkampf-Rhythmus kann sich Cindy Haasch (WSC 07 Ruhla) nicht beklagen. Nach ihren starken Auftritten im Deutschlandpokal und im Fis-Jugendcup hatte die 16-jährige nordische Kombiniererin nur wenig Zeit zum Verschnaufen im heimatlichen Wolfsburg-Unkeroda, ehe sie unter der Woche mit dem DSV-Team nach Eisenerz reiste. In der Steiermark wird Haasch ihr Debüt im Continentalcup (COC) feiern und dabei erstmals auf die komplette Weltelite treffen. Das COC-Teilnehmerfeld ist nahezu identisch mit dem Weltcup, der für die Damen im Dezember in Ramsau erstmals ausgetragen wurde. An der Premiere beteiligten sich 30 Kombiniererinnen.

Von Freitag bis Samstag stehen in Eisenerz drei Wettbewerbe auf dem Programm. Zwei Rennen nach der üblichen Gundersen-Methode sowie eine Mixed-Staffel am Samstag.

Bei Haaschs Heimatverein in Ruhla ist Daumendrücken angesagt. Und dies an diesem Wochenende gleich doppelt, denn nach mehrwöchiger Pause steht Skispringerin Juliane Seyfarth im slowenischen Ljubno beim zweiten Weltcup der Saison wieder auf der Schanze. Zum Frauen-Aufgebot des DSV zählt auch Luisa Görlich vom WSV Lauscha. Indes hat der Weltverband nach zahlreichen Wettkampfabsagen zwei weitere Weltcups in Hinzenbach (5./6. Februar) und Rasnov (18./19. Februar) in den Terminkalender aufgenommen. "Für uns Skispringerinnen ist das eine sehr gute Nachricht", kommentierte die zweifache Team-Weltmeisterin Seyfarth erfreut.