Gut-Behrami gewinnt Riesenslalom in Killington

Killington Weltmeisterin Lara Gut-Behrami hat den ersten Riesenslalom in diesem Weltcup-Winter gewonnen. Die 31 Jahre alte Schweizerin setzte sich im amerikanischen Killington vor Marta Bassino (+ 0.07 Sekunden) aus Italien durch.

Olympiasiegerin Sara Hector fuhrt mit 0,20 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Für Gut-Behrami war es der 35. Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Ski-Superstar und Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin belegte nach ihrem Doppel-Erfolg am vergangenen Wochenende in Levi diesmal nur Rang 13. Die beiden deutschen Starterinnen Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz verpassten den Finallauf der besten 30 deutlich. Am Sonntag steht in Killington ein Slalom auf dem Programm. Lena Dürr hofft auf ihren ersten Podestplatz der Saison.