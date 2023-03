Beim Weltcup in Kanada wurde Florian Wilmsmann Zweiter.

Wintersport Skicrosser Wilmsmann Zweiter in Kanada

Craigleith Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann ist im kanadischen Craigleith erstmals in diesem Winter auf ein Weltcup-Podest gefahren.

Der WM-Zweite musste sich nur dem Lokalmatadoren Reece Howden geschlagen geben und wurde Zweiter. Für den 27 Jahre alten Freestyle-Skifahrer vom Tegernsee war es das achte Weltcup-Podest seiner Karriere. An diesem Samstag steht für die Skicrosser ein zweites Rennen in Kanada an.