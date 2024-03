Gerlinde Sommer bittet darum, sich nicht irre machen zu lassen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

93 Prozent halten regionale Tageszeitungen für „unverzichtbar und sinnvoll“ zur Information vor Ort. Das geht aus der repräsentativen Studie „Zeitungsqualitäten 2024“ hervor, die jüngst veröffentlicht wurde. Als feste Größe in der Region genössen die lokalen Zeitungen das besondere Vertrauen ihrer Leserschaft und würden von 96 Prozent als glaubwürdig bewertet, heißt es. Danke für dieses Vertrauen. Mag sein, dass die Zahlen je nach Region differieren – und man mag sich wundern, weil es zugleich heißt, die Auflagen gingen deutschlandweit zurück. Erfreulicherweise entdecken zunehmend mehr Leserinnen und Leser das E-Paper für sich oder nutzen die Plus-Angebote. Das ist alles Teil dessen, was Regionalzeitungen wie die TLZ anbieten. Und sich seriös zu informieren ist gerade in diesen Zeiten des bewusst gestreuten und bösartig erdachten Unsinns wichtig. Lassen Sie sich bitte nicht irre machen. Wir sind an Ihrer Seite.

g.sommer@tlz.de