Gerlinde Sommer wundert sich über ein Umfrage-Ergebnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zufolge beläuft sich die durchschnittliche Nutzungszeit des Smartphones pro Tag über alle Altersgruppen ab 16 Jahren hinweg auf rund 150 Minuten. Also zweieinhalb Stunden. Bei denen, die noch keine 30 sind, summiere sich die Nutzungsdauer sogar auf über drei Stunden täglich, so das Ergebnis.

Mich wundert das fast, weil ich mit noch mehr Nutzungsdauer pro Tag gerechnet hätte. Zum einen sind diese Geräte ja bei sehr vielen Menschen die ganze Zeit in Betrieb, außer es ist in strikter Weise untersagt. Und dieser Dauerbetrieb sorgt zum anderen ja auch dafür, dass das Gerät nach steter Aufmerksamkeit verlangt. Ein leichtes Vibrieren, ein einzelnes Pling: Und schon muss man hinschauen, wer da was will und wer eine Nachricht hinterlassen hat.

Ich gehe davon aus, dass Menschen das nicht als eigentliche Nutzungszeit wahrnehmen. Dennoch sind sie in dieser Zeit aus dem eigentlichen Tun herausgerissen – und müssen erst wieder zurückfinden in den unterbrochenen Ablauf. Für Schule und Arbeitsleben ist das ein großer Störfaktor. Aber das wissen wir ja …