Gerlinde Sommer zum fragwürdigen Ruhm abgelegener Orte

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit Jahren verreisen manche Leute vor allem, weil sie sich dann vor eine Sehenswürdigkeit stellen und sich dabei fotografieren können – also mit dem Rücken zu dem, was eigentlich das Besondere ist. Seit Jahren suchen Menschen besonders schöne Orte auf, die bisher als Geheimtipps galten. Irgendwer machte den Fehler, diesen Ort des Wünschens der größtmöglichen Öffentlichkeit – also im Netz – ans Herz zu legen. Und schon stauen sich Besucher auf dem engen Bergpfad zur romantischen Hütte, die seither jede Heimeligkeit verloren hat.

Oder diese Fototouristen belagern einen zuvor meist menschenleeren Aussichtspunkt an einem kleinen See. Wenn sie wieder weg sind, liegt Müll im Gebüsch, und das Gras ist zertrampelt. Aber Hauptsache der Geheimtipp kann abgehakt werden auf der Liste jener Plätze, die unbedingt geknipst werden sollten. Machen Sie’s besser, wenn Sie so einen Ort kennen. Halten Sie ihn geheim.