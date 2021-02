Liebe Leserinnen, liebe Leser. Jüngst wurde ja am Deutschen Nationaltheater Weimar in Erinnerung an den Ort, an dem die Weimarer Republik ihren Anfang nahm, dauergeflaggt: Deutschland- und Europafahne.

Und schon beim ersten Blick am Samstag stellte sich die Frage, wie hängt eigentlich Schwarz-Rot-Gold richtig? Und am Montag war dann nur noch die blaue Fahne mit den Sternen an dem geschichtsträchtigen Haus zu sehen.

Auf meine Nachfrage gab es zwei Erklärungen: Der Stadtsprecher erklärt, „der Saum war fehlerhaft angenäht und wird durch die Theaterschneiderei ausgebessert.“ Kann man so sagen. Aber das, was die DNT-Sprecherin meldete, war dann doch ein wenig aufschlussreicher: „Der Saum mit der Ösung für das Führungsseil befand sich an der Deutschlandfahne auf der falschen Seite.“ Das wurde nun umgehend korrigiert und jetzt ist der Ort der Weimarer Republik wie gewünscht beflaggt.

Hätten die Zuständigen übrigens die Fahne als Banner rausgehängt, dann wäre Schwarz links gewesen. Und wenn die Fahne im Querformat hängt, dann ist Schwarz oben. Und: Es handelt sich dabei jeweils um die Flagge ohne Adler. Wer aber diese sogenannte Bundesdienstflagge verwendet, ohne eine Bundesbehörde zu sein, tut dies unbefugt und begeht eine Ordnungswidrigkeit. Aber davon kann in Weimar keine Rede sein. Es ist hängt ja kein Adler mit am First.

