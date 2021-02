Unter uns gesagt: Dauerhaft beflaggt

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Am heutigen Samstag um

11 Uhr ist es so weit: Die Deutschland- und die Europaflagge werden am Gebäude des Deutschen Nationaltheaters gehisst. Und zwar dauerhaft. Damit soll, so heißt es, das DNT als Schlüsselort deutscher Demokratiegeschichte deutlicher sichtbar werden.

Mit der dauerhaften Beflaggung wird ein Beschluss des Weimarer Stadtrates vom April 2019 umgesetzt. Diesem Beschluss ging damals ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – namentlich von Rudolf Keßner – voraus. Und das Vorhaben war nicht ganz unumstritten, überzeugte aber dann doch am Ursprungsort der Weimarer Republik.

Ihm ging und geht es um die Wirkung der Fahnen. Wichtig war ihm an dem Beschluss auch, dass er noch vor dem Einzug der AfD in den Stadtrat – und also ohne deren Stimmen – gefasst wurde.

Es dauerte dann noch fast zwei Jahre, aber Ende 2020 wurde die Vorrichtung für die Fahnen installiert und als Tag für die Einweihung der 6. Februar gewählt. Denn an diesem Samstag jährt sich zum 102. Mal der Zusammentritt der verfassungsgebenden Nationalversammlung.

Wer mehr zu diesem Jahrestag erfahren möchte, der ist abends bei der Online-Jubiläumsshow des Vereins der Weimarer Republik richtig. Beginn ist um 20.15 Uhr. Der Zugang ist über die Internetseite www.weimarer-republik.net möglich, um den politischen und gesellschaftlichen Neubeginn des Jahres 1919 zu feiern. Einige der damaligen Probleme sind erstaunlich aktuell. Aus diesen Ereignissen lassen sich wertvolle Lehren ziehen, betont der Verein. g.sommer@tlz.de