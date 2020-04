Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: In aller Ruhe

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Gründonnerstag gehört zu den Tagen, an denen im Handel ganz viel los ist. Ganz früher hatte das was mit Versorgungsengpässen und der nötigen Bevorratung zu tun. Dann ging es lange Jahre vor allem darum, möglichst viele verschiedene Leckereien zu Hause vorrätig zu haben, damit auch unerwarteter Besuch verköstigt werden konnte.

Das fällt in diesem Jahr weg. Und dennoch wird seit Tagen davon berichtet, dass viele Menschen sehr viele Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs erwerben. Wenn’s nötig ist: Gehen Sie einkaufen, halten Sie die Abstandsregeln ein – und nutzen Sie den Einkauf nicht als so eine Art Ausflug. Das wissen Sie ja längst.

Und wenn Sie genug vorrätig haben, dann seien Sie froh – und starten Sie heute oder am Karfreitag in aller Ruhe in diese ganz besonderen Ostertage, die wir so schnell nicht vergessen werden.

