Unter uns gesagt: Viele Interessen vertreten

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Wie im Land, so im Bund: Wir leben in der hohen Zeit der Parteigründungen. Die einen von uns erinnern sich noch fröstelnd daran, dass es einst zwar unterschiedliche Parteien gab, diese aber alle zur Nationalen Front zählten und eine Neugründung von wählbaren Gruppierungen ausgeschlossen war. Das war Diktatur.

Freiheit und Demokratie sind vielgestaltig. Im Bundestag saßen lange nur die Union, die SPD und die FDP, wobei die FDP alternierend mitregierte, während der jeweils Dritte im Bunde die starke Opposition darstellte.

Dann kamen die Grünen. Später Linke. Dann wurde wieder, wie schon seit der Frühzeit der Bundesrepublik, deutlich von rechts versucht, ins Parlament zu gelangen, was nicht nur in Länderparlamenten gelang. So ist es, inklusive mancher Namens- und Personalwechsel, bis jetzt geblieben. Und nun? Es tut sich was vor der Bundestags- und den Landtagswahlen. Bunte Vielfalt? Wer Erfolg haben wird, das wird sich 2021 zeigen.

