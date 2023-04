Die Polizei führte am Mittwoch eine Drogenrazzia in Friedrichroda durch. (symbolbild)

Bei Drogenrazzia in Friedrichroda wurde internationaler Haftbefehl gegen 24-Jährigen vollstreckt

Friedrichroda. Die Polizei führte am Mittwoch eine Drogenrazzia in Friedrichroda durch. Dabei wurde auch ein 24-Jähriger festgenommen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird.

Die Polizei führten in mehreren Gebäuden in Friedrichroda am Mittwoch eine Drogenrazzia durch. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Gotha, der Landespolizeiinspektion Gotha und der Bereitschaftspolizei vollstreckten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit dem illegalen Handel von Betäubungsmitteln. Nach eigenen Angaben fanden die Beamten mehrere Drogen: darunter 700 Gramm Cannabis, unversteuerte Zigaretten, viel Bargeld und drei gefälschte Ausweise.

Bei einer Identitätsfeststellung in diesem Zusammenhang wurde ein 24-Jähriger festgenommen, der mit internationalen Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Gotha vorgeführt. Nach Verkündung des Haftbefehls erfolgte die Inhaftierung im Gefängnis Suhl-Goldlauter.

