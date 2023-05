Diebe stehlen aus Krankenwagen, Unfall mit Verletzten und Randalierer: Die Polizeimeldungen aus Gera und dem Landkreis Greiz

Gera. Dreiste Diebe haben aus einem Krankenwagen in Gera Verbandsmaterial gestohlen. Außerdem wurde ein Auto in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ziemlich verunstaltet.

Bereits am Freitagabend (19. Mai) riefen Diebe gegen 21.30 Uhr in Gera die Polizei auf den Plan. Laut Meldung der Beamten verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Notarztfahrzeug, das in einer Garage am Grünen Weg abgestellt war. Die Langfinger entwendeten medizinisches Verbandsmaterial aus dem Fahrzeug. Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die ungewöhnliche Personenbewegungen in Tatortnähe bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Einbrecher rechtzeitig gestört

Ein Zeuge meldete sich am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass er gerade auf der Sorge einen Einbrecher erwischt habe. Wie die Polizei in einer Meldung weiter schreibt, hätte der Täter versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Büro zu verschaffen. Der aufmerksame Zeuge überraschte den mutmaßlichen Einbrecher, so dass er flüchtete. Auch eine Fahndung brachte keinen Erfolg. Beschrieben wurde der Mann folgendermaßen:

Männlich

Sehr schlank

Lange, dunkle Haare

Kurze, dunkle Hose, schwarzer Pullover mit beigen Ärmeln und schwarzen Schuhen

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am Sonntag kam es gegen Mittag auf der B2 zwischen dem Kreuz Gera und der Anschlussstelle Dorna zu einem Unfall zwischen einem 46-jährigen Renault-Fahrer und einem 40-jährigen Opel-Fahrer. Wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht, kam der Renault aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Opel. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt.

Randalierer ziehen durch Langenwolschendorf

Zwischen dem 17. Und 19. Mai randalierten Unbekannte in Langenwolschendorf. Wie die Polizei mitteilte, zerstörte eine unbekannte Gruppe Wanderwegweiser und beschädigten das Dach eines Hinweisschildes des Geschichtslehrpfades sowie mehrere Verkehrsleitpfosten. Zum anderen brachen sie einen Ahornbaum um. Außerdem trieben die Randalierer in einer Gartenanlage in der Leitlitzer Straße ihr Unwesen. Hier beschädigten sie einen Gartenzaun und Gartenmobiliar. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beschädigt

Unbekannte haben zwischen dem 19. Und 21. Mai in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ein Auto beschädigt, wie der Besitzer des VW Polo am Sonntagnachmittag mit Entsetzen feststellen musste. Das Auto war in der Ronneburger Straße geparkt, als sich die Unbekannten an ihm zu schaffen machten. Sie verdrehten das hintere Kennzeichen, steckten Radkappen auf die Antenne und den Heckscheibenwischer und ließen die Luft aus dem vorderen Reifen. Wohl mit einem Feuerwerkskörper wurde zudem der linke Außenspiegel zerstört. Wer hinter der Sachbeschädigung stehe, sei nicht bekannt.