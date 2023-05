Streit unter Autofahrern, betrunkene Unfallflucht und kaputte Hauswand – die Polizeimeldungen für den Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza/Mühlhausen/Oberdorla Zwei Unfälle mit Fahrerflucht und eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern - damit musste sich die Polizei am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis beschäftigen.

Ein 47 Jahre alter und ein 36 Jahre alter Autofahrer gerieten am Freitagmittag in Mühlhausen verbal und körperlich aneinander. Laut Polizeimeldung war der Ältere in einem Mercedes Vito unterwegs und habe das Gefühl gehabt, der Jüngere wolle ihn in der Windeberger Landstraße von der Fahrbahn drängen.

Daraufhin sei der 47-Jährige dem 36-jährigen Fahrer eines Wartburgs hinterhergefahren. Als die beiden aufeinander trafen, kam es zu einer körperlichen Attacke, nach der der Jüngere in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beide stellten Anzeigen wegen Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung.

Alkoholisierte 65-jährige begeht Unfallflucht

Eine 65-jährige Mühlhäuserin verursachte am Freitagmittag in Bad Langensalza einen Unfall. Mit ihrem Peugeot stieß sie in der Kleinspehnstraße mit einem Lkw zusammen, schreibt die Polizei in einer Meldung.

Anschließend habe sie ihre Fahrt jedoch einfach fortgesetzt. Zeugen merkten sich das Kennzeichen, so dass eine Polizeistreife die Frau an ihrem Wohnort antreffen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Unbekannter Autofahrer stößt gegen Hauswand und verursacht 10.000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen ist ein Oberdorla bei der Marktmühle ein unbekannter Autofahrer offenbar beim Wenden an eine Hauswand gestoßen und hat erhebliche Sachschaden verursacht. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, müsse der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in der Langulaer Straße rückwärts in die Bahnhofstraße gefahren sein. Dabei sei er oder sie mit dem Heck an eine Hausecke gestoßen und habe so einen Schaden von 10.000 Euro verursacht.

Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, beging der oder die Verursacherin Fahrerflucht. Nur ein Bruchstück der hinteren Beleuchtung habe die Polizei als Anhaltspunkt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der Karambolage sich bei ihr zu melden.

