Thüringen-Ticker: Die wichtigsten Nachrichten vom 15. bis 20. Dezember 2021

Das sind die Nachrichten für Thüringen im Überblick.

Lesen Sie hier die Nachrichten im aktuellen Liveblog

Montag, 20. Dezember

21 Uhr: Erneut protestieren Tausende in vielen Thüringer Städten gegen Corona-Politik

Gegen die Corona-Politik in Deutschland haben in Thüringen in zahlreichen Orten erneut Tausende Menschen protestiert. Landesweit seien 14.000 Menschen auf die Straße gegangen, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Zu den einzelnen Berichten

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

20.20 Uhr: Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Wechmar

Die Feuerwehr war in dem Ort im Kreis Gotha mit zahlreichen Einsatzkräften und zwei Drehleitern im Einsatz. Doch für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

19.10 Uhr: Kürzungen bei “Akrützel“: Droht Thüringens ältester Hochschulzeitung das Aus?

Das „Akrützel“ ist eine von Deutschlands ältesten Hochschulzeitungen. Bedeutet die Kürzung der Gelder nach mehr als 30 Jahren das Aus?

18.46 Uhr: Triebeser Zahnarzt kündigt wegen Corona-Impfpflicht 18 Mitarbeitern

Warum sich Karsten Rüger in Zeulenroda-Triebes im Kreis Greiz trotz einer Corona-Erkrankung nicht impfen lassen will, allen Mitarbeitern - darunter seinen Sohn kündigt - und was er stattdessen von der Politik fordert.

18.10 Uhr: Neue Corona-Impfstelle in Eisenach: Termine geplatzt, weniger Impfdosen geliefert

Das ist mehr als ärgerlich, finden nicht nur die Zuständigen beim Landratsamt des Wartburgkreises, vor allem die betroffenen Impfwilligen aus der Region sind sauer. Für die neue Impfstelle in Eisenach waren für diese Woche schon alle Termine vergeben, als man nun auf einmal zurückrudern musste. 150 Impfdosen weniger als bestellt sind auch tatsächlich geliefert worden. Die Folge ist, dass 150 bereits ausgemachte Termin nun storniert werden mussten.

17.20 Uhr: Molkerei Herzgut stellt Geschäftsbetrieb in Schwarza ein: Die Gründe und wie es jetzt weitergeht

Was am Wochenende schon die Spatzen von den Dächern pfiffen, ist jetzt amtlich: „Zum 31.12.2021 wird der Geschäftsbetrieb der Herzgut Landmolkerei eG eingestellt“, bestätigte Sanierungsvorstand Gernot John am Montag dieser Zeitung. Betroffen sind mehr als 90 Beschäftigte am Unternehmenssitz in Rudolstadt.

16.23 Uhr: Teilsieg der AfD: Einige Regeln in alter Corona-Verordnung verfassungswidrig

Diese Regelungen in der Thüringer Corona-Verordnung von Dezember 2020 widersprechen nach Auffassung des Thüringer Verfassungsgerichtshofes der Landesverfassung.

16.10 Uhr: 84-jährige Verstorbene wohl Verursacherin von Unfall am Bahnübergang bei Straußfurt

Nach dem Tod einer 84 Jahre alten Frau an einem Bahnübergang am Samstag an der B 4 bei Straußfurt (Landkreis Sömmerda) ermittelt die Polizei noch immer zum genauen Hergang des Unglücks. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei die Frau am Samstag die Verursacherin des Unfalls gewesen.

15.40 Uhr: Junge muss nach Mutprobe in Jena von Dach gerettet werden

Ein 7-Jähriger ist in der Schrödingerstraße auf das Dach einer Turnhalle geklettert, weil er seinen Freunden seinen Mut beweisen wollte, so die Polizei. Auf dem Dach angekommen bekam der Junge dann allerdings Angst und traute sich aufgrund der Glätte nicht mehr alleine hinunter.

15.22 Uhr: Tödlicher Unfall am Daßlitzer Kreuz

Montagmittag kam es zu einer Tragödie im Kreis Greiz. Am Daßlitzer Kreuz starb eine Frau bei einem Unfall mit einem Lkw. Zwei weitere Personen wurden zudem verletzt.

14.50 Uhr: Innenminister warnt vor Krankheitswelle bei „kritischer Infrastruktur“

Angesichts der Warnungen vor einer besonders dramatischen fünften Corona-Pandemiewelle bereitet sich Thüringen auf verschiedene Notfallszenarien vor. „Mit der Omikron-Variante rückt noch stärker als in den Wellen davor die kritische Infrastruktur ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit“, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) dieser Zeitung am Montag. „Die schiere Masse der zu erwartenden Krankheitsfälle wird uns neben dem Gesundheitssektor auch bei der Polizei, der Feuerwehr oder im Energiesektor vor große Herausforderungen stellen.“

12.38 Uhr: Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen rückläufig

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsplatz in Thüringen ist im vergangenen Jahr rückläufig gewesen. Im Durchschnitt des Jahres 2020 seien 1.025.000 Personen einer Erwerbstätigkeit im Freistaat nachgegangen, teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mit. Im Vergleich zum Jahr 2019 sei das ein Rückgang um 1,9 Prozent gewesen. Vor allem geringfügig Beschäftigte seien stark betroffen gewesen. (dpa)

11.40 Uhr: Thüringen mit drittniedrigster Bettenauslastung bei Krankenhäusern

Im Pandemiejahr 2020 ist die Zahl der Intensivbetten in den deutschen Krankenhäusern nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % oder 1400 auf rund 27.000 gestiegen. Zugleich ging die Gesamtzahl der Krankenhausbetten um rund 1,5 Prozent oder 7400 auf 486.700 zurück. Das meldet das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag. Wegen des Rückganges bei den Behandlungstagen sank bundesweit auch die durchschnittliche Bettenauslastung um 8,4 Prozentpunkte auf 68,8 Prozent zurück. In den 43 Thüringer Krankenhäusern mit insgesamt 15.547 Betten stieg die Zahl der Intensivbetten 2020 auf 748. Davon bieten knapp 300 Betten den sogenannten Intermediate Care-Standard (IMC). Die statistische Bettenauslastung lag 2020 in Thüringen bei knapp 64,8 Prozent, das ist der drittniedrigste Wert vor Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Laut Lageflyer der Thüringer Staatskanzlei (Stand 20. 12. 2021) sind in Thüringen aktuell noch 636 Intensivbetten betreibbar. 218 sind mit Corona-Patienten belegt, das entspricht über 34 Prozent der belegten Betten. 84 Betten sind frei.

10.10 Uhr: Thüringer gewinnt fast eine Million Euro beim Lotto

Das Glück der Thüringer Lottospieler hält in diesem Jahr weiter an. Nun gewann bereits der 15. Lottospieler aus dem Freistaat einen hohen Geldbetrag.

9.10 Uhr: Zwei Thüringer Regionen führen Liste der bundesweiten Corona-Hotspots an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen ist am Montag weiter gesunken. Über 800 neue Ansteckungen sind registriert worden.

8 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt jetzt auf Platz zwei der Corona-Hotspots in Deutschland

180 am Montag gemeldete Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2 haben Saalfeld-Rudolstadt wieder auf Platz zwei der Corona-Hotspots in Deutschland gebracht. Nach zehn Tagen, in denen sich das Infektionsgeschehen etwas beruhigte und die Sieben-Tage-Inzidenz stetig gesunken ist, gab es nun wieder einen Anstieg. 1234 per PCR-Test bestätigte Infektionen innerhalb einer Woche haben die Inzidenz pro 100.000 Einwohner nunmehr wieder auf 1208,2 ansteigen lassen. Von den sechs Landkreisen, deren Inzidenz über 1000 liegt, gehören neben dem Spitzenreiter Hilburghausen (1343) mit dem Ilmkreis und dem Saale-Orla-Kreis zwei weitere zu den Nachbarn von Saalfeld-Rudolstadt.

7.32 Uhr: Corona-Sonderzahlung für Thüringer Beamte

Thüringens Beamte sollen wie die Angestellten im öffentlichen Dienst eine Corona-Sonderzahlung erhalten. Mehr als 35 Millionen sind dafür im Landes-Etat verplant.

7.05 Uhr: 2900 Menschen demonstrieren in Thüringen - Fünf verletzte Polizisten

In ganz Thüringen haben am Sonntag etwa 2900 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Von den insgesamt 17 Demonstrationen waren nur drei angemeldet, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag sagte. Die meisten Menschen versammelten sich demnach in Eisenach (900) und in Gotha (800), wo fünf Polizisten leicht verletzt wurden.

6.44 Uhr: Erbitterter Streit in der Thüringer CDU

Hirte gegen Mohring: Im CDU-Landesverband ist ein erbitterter Streit um den begehrten Posten im CDU-Bundesvorstand entbrannt.

Sonntag, 19. Dezember

23.55 Uhr: Thüringer Sebastian Krenz gewinnt Finale von "The Voice of Germany" auf Sat.1

Sebastian Krenz aus dem Oppurger Ortsteil Kolba im Saale-Orla-Kreis hat es geschafft. Der 29-Jährige gewinnt das Finale der Sat.1-Show "The Voice of Germany" 2021. Er belegte den ersten Platz mit rund 36 Prozent.

20 Uhr: Erfurter gewinnt Fernsehshow "Das große Backen"

Mit einer spektakulären, zweistöckigen Weihnachtsbaum-Torte gewann Hannes Güther (24) aus Erfurt am Sonntagabend das Finale der Sat.1-Show „Das große Backen“. Es war das knappste Ergebnis in der Geschichte von "Das große Backen". Mit nur 0,5 Punkten Vorsprung sicherte er sich den Sieg. Auf diesen Preis kann er sich jetzt freuen.

19.15 Uhr: Thüringer AfD gibt Tipps zum Gelingen sogenannter Corona-Spaziergänge

Auf der Facebookseite der Thüringer AfD werden Tipps gegeben, wie man die Polizei bei Protestaktionen an der Nase herumführt. Die Polizeigewerkschaft zeigt sich entsetzt.

18 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung und Funke impfen viele Thüringer

Drei Termine, fünf Standorte: Im Rahmen der gemeinsamen Impfaktion von Kassenärztlicher Vereinigung und der Logistik von Funke Medien in Thüringen haben mehrere Hundert Thüringer die Gelegenheit genutzt, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Geöffnet waren dafür an den vergangenen drei Samstagen die Zeitungsdepots in Eisenberg , Hörselberg Hainich, Bad Langensalza, Schleiz und Nordhausen. Geimpft wurde ohne vorherige Terminabsprache. Möglich waren sowohl Erst- als auch Boosterimpfungen.

17.35 Uhr: Mühlhäuser Kindergärten bekommen mobile Luftreiniger

Mehrere Einrichtungen in Mühlhausen haben vier Geräte getestet. Doch der Beschluss sollte bereits im Herbst umgesetzt werden.

17.21 Uhr: Nachbarschaftsstreit in Erfurt eskaliert wegen Fußmatte

Einen etwas anderen Einsatz gab es am Wochenende in Erfurt: Mit einer Finte lockte eine Frau ihre Nachbarin vor die Tür - und schlug zu. Dieses Mal ging es um eine Fußmatte.

16 Uhr: Weihnachtspostamt rechnet mit weiteren 1000 Briefen bis Weihnachten

Eigentlich sollten bis zum 20. Dezember alle Briefe eingetrudelt und auch beantwortet sein - aber auch verspätete Post wird noch beachtet. Das wünschen ich die Kinder in diesem Jahr.

15 Uhr: Schwaches Weihnachtsgeschäft - Handel warnt vor Existenzgefahr

Das Weihnachtsgeschäft ist aus Sicht des Handelsverbandes in Thüringen auch in der vierten Adventswoche enttäuschend gewesen. Eine Umfrage des Verbandes zeige, dass 80 Prozent der in der Region Mitteldeutschland befragten Händler in den Innenstädten, die aktuell unter die 2G-Regelung fallen, unzufrieden seien, sagte der Hauptgeschäftsführer des Thüringer Einzelhandelsverbands, Knut Bernsen, der Deutschen Presse-Agentur. Auch in der Woche vor dem vierten Advent habe es ein großes Minus bei Umsätzen und Kundesnzahlen gegeben.

14.43 Uhr: Trockner in Flammen: Bewohner retten sich ins Freie

Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Wohnhausbrand in Neuhaus gerufen. Weil ein Wäschetrockner lichterloh brannte, mussten sie sich ins Freie retten. Die Feuerwehr konnte den Brand nach ca. einer Stunde löschen.

12 Uhr: Kammer will Konsequenzen für Arzt wegen Gefälligkeitsattesten zur Befreiung von der Maskenpflicht

Weil er in der Corona-Pandemie Gefälligkeitsatteste zum Umgehen der Maskenpflicht ausgestellt haben soll, könnte ein Hausarzt aus Thüringen seine Zulassung verlieren. Wegen dieses Vorwurfs sei Strafanzeige gegen den Mann erstattet worden, sagte eine Sprecherin der Landesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur.

10 Uhr: 84-Jährige will Unfallopfer helfen und wird selbst von Zug erfasst

Tragisches Ende eines mutigen Hilfseinsatzes: Nach einem schweren Autounfall bei Straußfurt in Thüringen ist eine 84-Jährige bei der Rettung eines Unfallopfers von einem Zug erfasst und getötet worden.

9.30 Uhr: 100 Feuerwehrleute bei Brand in Sollstedt im Einsatz

Zu einem Großeinsatz mit knapp 100 Feuerwehrleuten aus zehn Wehren kam es Sonntagmorgen in Sollstedt, einem Ortsteil der Gemeinde Menteroda. Eine Scheune war in Brand geraten, der Dachstuhl wurde dabei fast komplett zerstört. Zur Ursache ermittelt die Kriminalpolizei.

9 Uhr: Laut Innenministerium nur wenige Gefährder in Thüringen

Die Thüringer Sicherheitsbehörden stufen weiterhin nur eine kleine Zahl der Menschen im Freistaat als Gefährder ein. Ihre Zahl bewege sich in einem "niedrigen Bereich", sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Daran habe sich im Laufe des Jahres nichts verändert.

Weiterführende Angaben macht das Innenministerium nicht. Detaillierte Antworten auf Fragen zu Gefährdern könnten dazu führen, "dass Rückschlüsse auf die Einstufungspraxis der Sicherheitsbehörden sowie auf einzelne Personen möglich und die Betroffenen individualisierbar wären", sagte der Sprecher. Dadurch könnten polizeiliche Maßnahmen ebenso beeinträchtigt wie die Grundrechte der Betroffenen verletzt werden. Nach einer Definition des Bundeskriminalamtes (BKA) stuft die Polizei Personen als Gefährder ein, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie schwere politisch motivierte Straftaten begehen könnten. (dpa)

Samstag, 18. Dezember

19.15 Uhr: Greiz vor erneutem "Corona-Spaziergang" komplett abgeriegelt

In der Innenstadt von Greiz ist die Polizei mit einem Großaufgebot unterwegs. Während drei Aktionen zu Gewaltverzicht mahnen, weichen die Protestierer nach Plauen aus.

18.10 Uhr: Fünf Pferde sterben bei Brand

In einer Stallanlage nahe Gerstungen im Wartburgkreis hat es am Samstag gebrannt. In dem Feuer sind nach Angaben eines Polizeisprechers fünf Pferde in dem Stall gestorben. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Der finanzielle Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich.

17.30 Uhr: Proteste: Thüringer Innenminister Maier regt Steinmeier-Besuch an

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Sachsen und Thüringen noch vor Weihnachten angeregt. «Hier in Ostdeutschland ist der Rechtsstaat besonders gefordert, jeden Tag bei Dutzenden rechtswidrigen "Spaziergängen"», sagte Maier ud ergänzte: «Es wäre gut, wenn aus Politik und Gesellschaft etwas mehr Solidarität für die Polizei bekundet würde». Die Bereitschaftspolizei komme nicht mehr aus den Stiefeln; die Stimmung sei angespannt.

15.55 Uhr: Tödlicher Unfall im Ilm-Kreis

Einen schweren Unfall gab es Samstagnachmittag im Ilm-Kreis. Dabei starb eine Frau und ein Mann wurde schwer verletzt.

15.14 Uhr: Hunderte Komparsen für Seriendreh in Gera gesucht

Die Dreharbeiten für das umfangreiche Projekt in Gera beginnen Anfang Februar 2022.

14 Uhr: CDU-Fraktionschef Voigt warnt vor dauerhaftem Böllerverbot zu Silvester

„Den Leuten die Freude am Leben zu nehmen, ist nicht mein Ansatz von Politik“, sagt CDU-Fraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung. Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele weist Befürchtungen zurück.

13 Uhr: Neue Corona-Regelungen für Thüringen vor Weihnachten und Silvester

Vor den Weihnachtsfeiertagen und Silvester verschärft Thüringen die Corona-Regeln weiter, aber entschärft diese auch teilweise. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage an die Thüringerinnen und Thüringer appelliert, ihre Kontakte jetzt schon zu reduzieren. Die neuen Regeln im Überblick lesen Sie hier.

11.45 Uhr: Ein Tag auf der Corona-Intensivstation: „Das hier müsste nicht mehr sein“

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser kämpfen Ärzte und Pfleger seit Monaten um das Leben von Corona-Patienten. Was das bedeutet, haben unsere Reporter in Nordhausen eine Schicht lang beobachtet.

11 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen auf 850,7 gesunken

Die Corona-Inzidenz in Thüringen sinkt weiter, bleibt aber mit Abstand die höchste aller Bundesländer. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstag mit 850,7 an. Am Vortag lag der Wert noch bei 870,7, am Donnerstag bei 890,3. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstag bei 321,8 (Vortag 331,8). Ab Montag soll in Thüringen eine neue, an geltende Bundesbeschlüsse angepasste Corona-Verordnung in Kraft treten.

10 Uhr: Herzgut Landmolkerei Schwarza droht Schließung zum Jahresende

Der insolventen Herzgut Landmolkerei in Rudolstadt-Schwarza droht die Schließung zum Jahresende und die Einstellung der Produktion. Das erfuhr diese Zeitung aus verschiedenen Quellen. Am Montag soll es dazu einer Betriebsversammlung geben. Der Versuch, während einer "Insolvenz in Eigenverwaltung" einen neuen Investor zu finden, ist offensichtlich gescheitert. Dazu hatte man sich eine Frist bis Weihnachten gesetzt. Offiziell hat sich bisher keiner der Beteiligten geäußert.

9 Uhr: Corona-Proteste in Thüringen erhalten nur wenig Zulauf

In mehreren Städten Thüringens hat es am Freitagabend wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen gegeben. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale blieb das Geschehen mit circa 290 Teilnehmern aber sehr überschaubar. Die drei größten Versammlungen waren in Rudolstadt mit etwa 100 Personen, in Königssee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit 80 und in Vacha (Wartburgkreis) mit 70. Die Polizei löste die Versammlungen auf. Es sei allerdings alles gesittet abgelaufen, sagte ein Sprecher. Insgesamt gab es fünf Strafanzeigen und 53 Platzverweise. Im Vergleich zu früheren Kundgebungen sei die Teilnahme stark zurückgegangen. Am Samstag rechnet die Polizei mit einer Demonstration in Greiz. (dpa)

8.50 Uhr: Deutsche Bahn will den Wildwuchs besser kontrollieren

Die Gleisbereiche entlang des Streckennetzes der Deutschen Bahn (DB) werden im Herbst und Winter einem Freischnitt unterzogen. Es ist eine von diversen Vegetationsmaßnahmen, die jedes Jahr in ganz Thüringen vorgenommen werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Doch Bäume und Sträucher entlang der Gleise sind Nist- und Rückzugsorte für Tiere und Insekten. Sind die Arbeiten für das Wohl von Tier und Umwelt unbedenklich?

8.40 Uhr: Weimarer Amtsrichter hält Maske-Tragen für rechtswidrig

Ein Weimarer Amtsrichter hat erneut ein Urteil gegen die staatlichen Coronamaßnahmen gefällt. Diesmal sprach er zwei Personen frei, die im Januar an einem sogenannten „Spaziergang“ in Weimar teilnehmen allerdings dabei nicht, wie vorgegeben, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen wollten. Das Urteil ist umstritten.

8.30 Uhr: In Erfurt zeigt sich der Kundenmangel besonders eklatant

Die Adventszeit gehört normalerweise zu den umsatzstärksten Wochen im Handel. Aber seit Corona und unter 2G-Bedingungen ist vieles anders. Eine Auswertung der Passantenströme durch die Duale Hochschule Gera-Eisenach zeigt die aktuelle Entwicklung in Thüringen am Beispiel der Erfurter Innenstadt.

8.20 Uhr: Thüringen hält an „2G“ im Einzelhandel fest

Ungeachtet des Urteils zur „2G“-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen will Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) an den bestehenden Regelungen festhalten. Eine „Aufhebung der 2G-Regel für den Einzelhandel“ sei „in Anbetracht der Infektionslage“ nicht vorgesehen, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage.

8.15 Uhr: Zoff um Coronatests im Thüringer Innenministerium

Im Thüringer Innenministerium gibt es Streit um die Bereitstellung von Corona-Tests. Der Personalrat und die Hausspitze um Innenminister Georg Maier (SPD), der in der Vergangenheit in allen Bereichen auf die Einhaltung von Corona-Regelungen gedrungen hat, liegen bei der Bewertung der geltenden Vorschriften auseinander.

8.10 Uhr: SPD-Politikerin fordert Umdenken von Thüringer Firmen

Diana Lehmann (SPD) gehört zu den Politikerinnen in Thüringen, die Kindern und ihren Familien in der Pandemie eine Stimme geben wollen. Über die Lage im Bildungsministerium, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spricht sie im Interview. Die 38-jährige Parlamentarische Geschäftsführerin und Wirtschaftspolitikerin der SPD versucht aber auch einen Ausblick auf die Zeit nach Corona.

Freitag, 17. Dezember

20.53 Uhr: Azmannsdorfer machen Drohung wahr und kündigen den Feuerwehrdienst

Sie haben es getan, vorfristig. 16 von 18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Azmannsdorf haben ihre Drohung, aus der Wehr auszutreten, wahr gemacht. "Gegen 22 Uhr, nach vorangegangener Beratung vom Wochenende, wurde die Mail am Mittwoch an das Brandschutzamt abgeschickt“, bestätigt Wehrführer Sascha Bennewitz. Deren Eingang bestätigt der zuständige Dezernent im Erfurter Rathaus, Andreas Horn. Am 1. Januar, so sieht es nun aus, hat Azmannsdorf keine Löschgruppe mehr. Die Kameraden reagieren mit ihrem fast kompletten Austritt – es wollen nur zwei weitermachen – auf die seit Jahren nicht umgesetzten Umbaupläne für den Feuerwehrgeräteschuppen, in dem es so gut wie an allem fehlt.

20.37 Uhr: Thüringer Beamte sollen Corona-Sonderzahlung bekommen

Thüringens Beamte sollen wie die Angestellten im öffentlichen Dienst eine Corona-Sonderzahlung von steuerfrei 1300 Euro erhalten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf legten die Fraktionen von Linker, SPD und Grünen heute dem Landtag vor. Die Zahlung sollen die Beamten voraussichtlich mit ihren Bezügen im April 2022 bekommen, wie der Abgeordnete der Linken, Ronald Hande, sagte. Anwärter würden demnach 650 Euro erhalten. Die Kosten für den Landeshaushalt bezifferte Hande auf 35,4 Millionen Euro. (dpa)

20.33 Uhr: Post-Covid – und nun? Bericht aus der Reha-Praxis am Klinikzentrum Bad Sulza

Nicht nur die Bekämpfung des Coronavirus wirft Fragen auf, auch die Behandlung des hervorgerufenen Syndroms: Post-Covid. Eine der ersten Reha-Einrichtungen Thüringens, die Patienten mit dieser Diagnose aufnahm, ist das Klinikzentrum in Bad Sulza. Die dort gewonnenen Erkenntnisse machen Mut – doch der Weg zurück in den Alltag ist lang und schwer. Warum das so ist, erklärt Sebastian von Kügelgen, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin und ab Neujahr Chefarzt am Klinikzentrum Bad Sulza.

20.22 Uhr: Corona-Proteste in Thüringen erhalten nur wenig Zulauf

Foto: Bodo Schackow/dpa

In mehreren Städten Thüringens hat es heute Abend wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen gegeben. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale blieb das Geschehen aber sehr überschaubar. Lediglich in Rudolstadt hätten sich etwa 100 Personen versammelt, in Blankenberg waren es etwa 20, in Königssee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) 25 bis 30. Die Polizei löste die Versammlungen auf. Es sei allerdings alles gesittet abgelaufen, sagte ein Sprecher. Im Vergleich zu früheren Kundgebungen sei die Teilnahme entschieden zurückgegangen. Morgen rechnet die Polizei mit einer Demonstration in Greiz.

20.20 Uhr: Zweiter Unfall auf A38 im Eichsfeld: Fahrzeug brennt auf Autobahn

Die Feuerwehren aus Breitenworbis und Bernterode sind am späten Freitagnachmittag zu einem Autobrand auf der A38 zwischen Breitenworbis und der Abfahrt Leinefelde-Worbis gerufen worden:

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Die Feuerwehren aus Breitenworbis und Bernterode sind am späten Freitagnachmittag zu einem Autobrand auf der A38 zwischen Breitenworbis und der Abfahrt Leinefelde-Worbis gerufen worden. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, hatten Ersthelfer die Flammen bereits mit Feuerlöschern gelöscht. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und löschte noch kleine Brandherde. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Während des Einsatzes waren der rechte Fahrstreifen sowie die Standspur der A38 in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel



Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Der Brand ist vermutlich durch einen technische Defekt am Fahrzeug ausgelöst worden. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Auf der A38 ist am Freitag ein Auto in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren rückten aus, der rechte Fahrstreifen war gesperrt. Bereits am Vormittag hatte es auf der Autobahn einen Unfall gegeben. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Auf der A38 ist am Freitag ein Auto in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren rückten aus, der rechte Fahrstreifen war gesperrt. Bereits am Vormittag hatte es auf der Autobahn einen Unfall gegeben. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Fahrstreifen gesperrt: Auto brennt auf A38 bei Leinefelde Auf der A38 ist am Freitag ein Auto in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren rückten aus, der rechte Fahrstreifen war gesperrt. Bereits am Vormittag hatte es auf der Autobahn einen Unfall gegeben. Foto: Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel



18.39 Uhr: Thüringen erreicht Ziel von 550.000 Boosterimpfungen in 2021

Thüringen hat das von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) ausgerufene Ziel von 550.000 Boosterimpfungen bis Jahresende erreicht. Bis heute wurden insgesamt 553.675 Drittimpfungen verabreicht, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Binnen eines Tages seien 25.921 "Booster" hinzugekommen. Damit hätten 26,1 Prozent der Thüringer eine Auffrischungsimpfung bekommen. (dpa)

18.37 Uhr: Testpflicht trotz Auffrischungsimpfung? Ministerium präzisiert Regelung für Geboosterte

Thüringens Gesundheitsministerium hat die Zugangsregelungen für Menschen, die bereits eine dritte Corona-Impfung haben, präzisiert. Für Bereiche mit 2G plus-Regel entfalle für Geboosterte die Testpflicht ab dem 15. Tag nach der Auffrischungsimpfung, teilte das Gesundheitsministerium heute mit.

18 Uhr: Bis zu eine Stunde Warten: Lkw-Unfall auf A4 mit erheblichen Folgen

Nach einem Lkw-Unfall Freitag früh gab es zunächst keine größeren Behinderungen. Doch diese änderte sich, als die Ladung aus einem Wald geborgen werden musste.

16.49 Uhr: Freude über Thüringer CDU-Wunschkandidat Merz

Thüringens CDU freut sich, dass ihr Wunschkandidat Friedrich Merz die Mitgliederbefragung für den Parteivorsitz für sich entschieden hat. "Friedrich Merz ist der Kandidat der Mitglieder. Er genießt seit Jahren hohe Zustimmungswerte, besonders hier in Thüringen", erklärte der CDU-Landesvorsitzende Christin Hirte heute in Erfurt. Offiziell gewählt werden soll Merz von den Delegierten eines Bundesparteitags im Januar.

Friedrich Merz ist der Kandidat der Mitglieder. Er genießt seit Jahren hohe Zustimmungswerte, besonders hier in Thüringen. Das spiegelt sich nun auch in dieser entscheidenden Befragung wider. Gemeinsam werden wir im #TeamCDU für eine starke Volkspartei CDU arbeiten.“ 2/2 — CDU Thüringen (@cdu_thueringen) December 17, 2021

16.47 Uhr: Eilverfahren: Auch Thüringer Oberverwaltungsgericht beschäftigt sich mit 2G im Einzelhandel

Auch das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar beschäftigt sich derzeit mit der 2G-Regelung im Einzelhandel. Es liege ein Eilverfahren einer Kaufhauskette vor, sagte eine Sprecherin heute auf Anfrage. Derzeit gäben die beteiligten Seiten noch Stellungnahmen ab. Ob mit einer Entscheidung noch vor Weihnachten zu rechnen ist, konnte sie nicht sagen. Der Antrag werde mit der gebotenen Eile bearbeitet.

16.11 Uhr: Hefegebäck Pagen Vanillas vorsorglich zurückgerufen

Das Hefegebäck Pagen Vanillas wird vorsorglich zurückgerufen. Es könne vereinzelt zu einer Schimmelbildung vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums kommen, hieß es heute auf der Internetseite www.lebensmittelwarnung.de. Die Warnung bezieht sich auf 200 Gramm-Packungen mit dem Haltbarkeitsdatum 16. Dezember 2021 bis 17. Januar 2022. Betroffen sind den Angaben zufolge die Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Bei der Rückgabe in dem Geschäft, in dem man es gekauft habe, werde der Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen Pagen in Hamburg mit. (dpa)

16.09 Uhr: Eklat bei Abstimmung zum Schulgesetz im Landtag - Sitzung zwischendurch unterbrochen

Beim mehrmaligen Abstimmen über einen Gesetzentwurf der CDU für ein neues Schulgesetz ist es im Landtag zu einem Eklat gekommen. Nach Angaben von Vize-Landtagspräsidentin Dorothea Marx (SPD), die die Sitzung heute leitete, waren in den Wahlurnen mehr Stimmzettel von AfD-Abgeordneten als möglich. "Ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren in diesem Haus, aber irgendwann reicht's mal", sagte Marx heute in Erfurt. Die Fraktionen von SPD und Grünen sprachen von einem Betrugsversuch und einem Tiefpunkt in der parlamentarischen Arbeit.

Falls jemand fragt, ob mensch aus Versehen die falschen Stimmkarten bei namentlichen Abstimmungen im @ThuerLandtag greifen kann: Nein! Sowohl auf Umschlag wie auch auf Stimmkarten stehen deutlich Name und Fraktion. pic.twitter.com/sTVzXUA7ZD — Sascha Bilay (@SBilay) December 17, 2021

15.15 Uhr: Unfall mit Schulbus im Wartburgkreis: Autofahrer kommt mit Hubschrauber in Klinik

Bei einem Unfall in Diedorf (Wartburgkreis) ist ein 61-jähriger Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Seat-Fahrer heute Morgen die Strecke von Diedorf nach Klings. Er verlor vermutlich aufgrund gesundheitlicher Problem die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen entgegenkommenden Schulbus.

15.13 Uhr: "Schauen Sie genau hin, mit wem Sie da mitmarschieren": Erfurter Bischof in Sorge vor Corona-Protesten

Angesichts erneuter Ankündigungen von Protestaufmärschen gegen die Corona-Maßnahmen hat der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr die Menschen in Thüringen zur Besonnenheit aufgerufen. "Schauen Sie genau hin, unter welchen Parolen und mit wem Sie da mitmarschieren", sagte er heute in der Landeshauptstadt. Gleichzeitig verurteilte der Geistliche die Gewalt gegen die Polizei. Es sei völlig inakzeptabel, wenn Polizistinnen und Polizisten im Einsatz beschimpft würden oder körperliche Gewalt erführen.

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz In den sozialen Netzwerken war die Versammlung am Montag in Erfurt massiv vorbereitet worden. So sollten kleine Gassen und Plätze gemieden werden. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Seit dem in Online-Diensten angekündigten Beginn des sogenannten Corona-Spaziergangs hatte in der Innenstadt eine angespannte Atmosphäre geherrscht. Anfangs hatten die Einsatzkräfte Absperrgitter auf dem Anger aufgestellt, so etwa zwischen McDonald's und Hauptpost. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Während man zu Beginn noch in das Kaufhaus gelangen konnte, wurde der Anger später jedoch komplett abgesperrt. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Auch ein Wasserwerfer war in Stellung gebracht worden. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Nachdem zunächst also der Anger von der Polizei geräumt und abgesperrt worden war, versammelten sich Grüppchen am Juri-Gagarin-Ring vor dem Radisson-Hotel. Foto: Casjen Carl

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Hier heizte sich die Stimmung deutlich auf. Es wurden Sprechchöre initiiert und die Polizei aus der Menge heraus beschimpft. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Diese drängte die Menge ab, der Wasserwerfer wurde aufgefahren. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Danach verließen die Demonstranten den Bereich und gingen über die Meienbergstraße in Richtung Wenigemarkt. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Aber auch in den engen Straßen der Altstadt zeigte die Polizei massiv Präsenz und drohte mit "polizeilichen Maßnahmen, wenn die nicht genehmigte Versammlung" nicht in höchstens kleinen Gruppen verlassen und somit aufgelöst würde. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Wegen der Aufrufe wollten die Beamten starke Präsenz zeigen. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Auch die Bereitschaftspolizei war im Einsatz. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart

Corona-Protestzug in Erfurt - Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz Für diesen Montag hatte sich die Polizei bereits zeitig postiert - auch wenn von Protestierenden anfangs noch nichts zu sehen war. Doch in den sozialen Netzwerken wurde sich massiv auf eine Versammlung vorbereitet. Foto: Casjen Carl, Marvin Reinhart



13 Uhr: Alt-Bundespräsident Joachim Gauck erhält Point-Alpha-Preis 2022

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck wird mit dem mit 25.000 Euro dotierten Point-Alpha-Preis 2022 ausgezeichnet. Gauck habe unbeirrt die Partei der Opfer ergriffen und unmissverständlich die Verbrechen des SED-Unrechtsregimes benannt, ohne das Regime und die Menschen in der DDR gleichzusetzen, teilte der Präsident des Kuratoriums Deutsche Einheit (KDE), Christian Hirte, am Freitag mit.

12.40 Uhr: Noch vor Silvester 200 Millionen Euro Direktzahlungen für Landwirte

Noch vor Silvester sollen 4398 Thüringer Agrarbetriebe in den Genuss von mehr als 200 Millionen Euro an Direktzahlungen kommen. Das Geld werde am 28. und 29 Dezember überwiesen, teilte das Landwirtschaftsministerium in Erfurt am Freitag mit. Die Planungssicherheit für das nächste Anbaujahr sei besonders kostbar, sagt Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke). Die Betriebe müssten viele Auflagen erfüllen, um die Direktzahlungen zu erhalten. "Sie bewahren sogenannte ökologische Vorrangflächen und setzen andere Umwelt-, Naturschutz- oder Tierschutzauflagen um." (dpa)

10.45 Uhr: Gedenkstättenleiter über Hass von Maßnahmen-Gegnern: „So was kannte ich noch nicht“

Als die Gedenkstätte Buchenwald 2G einführte, kamen dort 250 Hassmails an. Was daran neu ist und wie er die aktuelle gesellschaftliche Situation einschätzt, erklärt Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte, im Gespräch mit unserer Redaktion.

10.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen sinkt auf 870,7

Auch wenn die Corona-Inzidenz in Thüringen weiter gesunken ist, bleibt sie mit Abstand die höchste aller Bundesländer. Gleich fünf Landkreise aus dem Freistaat sind in der bundesweiten Inzidenz-Statistik ganz oben zu finden.

10 Uhr: Thüringer Corona-Sonderfonds bis Ende 2022 verlängert

Thüringens Sonderfonds für Corona-Hilfen, den Kauf von Testmaterial oder den Betrieb von Impfzentren ist vom Landtag bis Ende 2022 verlängert worden. Heute stimmte in Erfurt eine Mehrheit im Parlament dafür, darunter auch Abgeordnete der CDU- und FDP-Opposition. Die AfD-Fraktion votierte dagegen. Der Fonds, der eine Art Finanztopf neben dem regulären Haushalt ist, wird damit ein Jahr länger laufen als geplant. Eigentlich sollte er Ende Dezember aufgelöst werden.

9.30 Uhr: Geplanter Thüringer Schulstart im Januar sorgt für Skepsis

Kaum hat er die Präsenzpflicht ausgesetzt geht der Blick schon ins neue Jahr – und es gibt erneut Kritik an Bildungsminister Helmut Holter.

9.10 Uhr: Kurioser Parkplatz-Streit endet mit Elektroroller auf Autodach

Eigentlich wollte eine Frau in Jena nur ihr Auto abstellen. Als sie wiederkam, lag plötzlich ein E-Roller auf ihrem Dach.

8.32 Uhr: Bildungsminister wendet Katastrophenfall in Erfurt und Nordhausen ab

Die Drohung, den Katastrophenfall auszurufen, ist in zwei Gebietskörperschaften vom Tisch, weil Bildungsminister Helmut Holter eine Entscheidung getroffen hat.

8.10 Uhr: "Erkrankte ringen wie Ertrinkende um ihr Leben" - Wie ein Rettungssanitäter die Pandemie erlebt

Seit 23 Jahren arbeitet er im Rettungsdienst. Doch die Pandemie bringt einen Thüringer an seine Grenzen. Einige seiner Kollegen hat er in der Zeit an Covid-19 verloren.

7.34 Uhr: Erstes privates Thüringer Boulevardtheater muss aufgeben

„Es war nicht das eigene Unvermögen. Corona zwang uns in die Knie“, sagt Kabarettist Thomas Puppe. „Wenn man in fast zwei Jahren nur sechs Monate spielen kann, ist doch das Aus besiegelt.“ 240 Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie in der Kleinen Komödie in Gera ausgefallen.

7.01 Uhr: Geheimdienstkontrolle in Thüringen bleibt unvollständig

Die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) kann sich weiter nicht konstituieren. Der Landtag hat erneut den AfD-Wahlvorschlag abgelehnt. Die Fraktion wollte den nachgerückten Abgeordneten Thomas Gröger entsenden. Er bekam allerdings nur 24 Stimmen. Die AfD selbst verfügt derzeit noch über 20 Mandate im Landtag. Gröger fiel auch bei der Wahl als Mitglied der G-10-Kommission, die über die Zulässigkeit von Maßnahmen des Verfassungsschutzes entscheidet, durch.

6.30 Uhr: Gastronomie und Tourismus sehen in Thüringen schwarz

Im Zuge der sich wieder verschärften Corona-Pandemie hat sich die Stimmung der Thüringer deutlich eingetrübt. Das geht aus dem Wirtschaftsbarometer dieser Zeitung hervor. Demnach ist nach dem Allzeithoch im dritten Quartal dieses Jahres sowohl der Gesamtindex in der Bevölkerung von minus 7 auf minus 10 gesunken, als auch der Gesamtindex für die Unternehmen von plus 15 auf minus 2.

6 Uhr: Landtag will Thüringer Corona-Sonderfonds verlängern

Thüringens Parlament beschäftigt sich am Freitag mit der Zukunft des Corona-Sonderfonds, über den unter anderem der Kauf von Tests oder die Impfzentren finanziert werden. Der Fonds, der eine Art Finanztopf neben dem regulären Haushalt ist, soll um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert werden. Eigentlich sollte er Ende Dezember auslaufen. Zudem soll der Fonds wieder aufgefüllt werden. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat dafür die prognostizierten Steuermehreinnahmen von 82 Millionen Euro im kommenden Jahr vorgeschlagen. Wird die Verlängerung beschlossen, wäre die Finanzierung von Corona-Kosten auch im Januar gesichert, wenn noch kein neuer Landeshaushalt vorliegt. Der Haushalt soll erst im Februar vom Parlament beschlossen werden.

Donnerstag, 16. Dezember

21.22 Uhr: Thüringer Querdenker und Corona-Leugner zu Haftstrafe verurteilt

Thomas Brauner, Querdenker, Corona-Leugner und Busfahrer aus Sömmerda, ist vom Amtsgericht Hannover zu einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten verurteilt wurden, weil er falsche Masken-Atteste vorgezeigt habe. Dazu nahm er selbst online Stellung. Zuvor hatte das Nachrichtenportal t-online berichtet.

21.16 Uhr: Unfall am Bahnübergang in Ostthüringen: Auto und Regionalzug prallen zusammen

Heute Nachmittag ist es auf der Bahnstrecke zwischen Leutenberg und Bad Lobenstein zu einem Unfall gekommen. Eine Frau fuhr nahe Grünau - von der angrenzenden B90 kommend - mit ihrem Auto über einen unbeschrankten Bahnübergang. Sie missachtete dabei den herannahenden Zug der Erfurter Bahn und prallte mit ihm im vorderen Bereich zusammen.

20.54 Uhr: Unterstützung für Regelung zur letzten Schulwoche vor den Ferien

Die Bildungsgewerkschaft GEW und die Landeselternvertretung haben sich hinter die neue Regelung gestellt, dass Eltern selbst entscheiden sollen, ob sie ihre Kinder kurz vor den Ferien noch in die Schulen schicken. "Grundsätzlich kann man die Entscheidung mittragen", sagte der Thüringer Gesamtelternsprecher, Roul Rommeiß, heute in Erfurt. Dass diese Entscheidung erst gestern verkündet worden sei, sei allerdings deutlich zu kurzfristig gewesen. Die Debatte um ein mögliches Vorziehen der Weihnachtsferien laufe immerhin schon seit Wochen. (dpa)

20.52 Uhr: Kurioser Parkplatz-Streit in Jena endet mit Elektroroller auf dem Autodach

Foto: Landespolizeiinspektion Jena

Eine Frau machte vergangenen Freitag eine interessante Feststellung: Sie hatte auf ihrem Autodach einen Elektroroller vorgefunden. Hinweise zum Verursacher gibt es bisher nicht; allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere Personen den E-Scooter auf das Dach befördert haben, da dieser ein Eigengewicht von etwa 30 kg hat.

20.25 Uhr: Wohnheim-Wartelisten laut Studentenwerk "voll bis übervoll"

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat einen zügigen Ausbau staatlich geförderter Wohnheimplätze gefordert. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum halte trotz Pandemie an, sagte DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl heute. "Die Wartelisten auf einen Wohnheimplatz sind in nahezu allen Studenten- und Studierendenwerken voll bis übervoll." (dpa)

20.22 Uhr: Hat gar nicht wehgetan: Kinder-Impfzentrum im Jenaer Volkshaus eröffnet

Foto: Jördis Bachmann

Der kleine Maulwurf flimmert über die Leinwand im Wartebereich des neuen Jenaer Kinder-Impfzentrums, das seit heute, 9 Uhr, seine Türen geöffnet hat. Hier können Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Sars-CoV-2 geimpft werden. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) freut sich über den reibungslosen Ablauf. Mit nur zwei Wochen Vorlaufzeit sei es durch die gute städtische Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Gesundheitsministerium, dem Arbeiter-Samariter-Bund und Jenakultur gelungen, ein kindgerechtes Impfzentrum einzurichten.

20.10 Uhr: Kirsten Butzke neue Präsidentin des Rechnungshofs

Nach jahrelanger Unterbrechung steht wieder eine Frau an der Spitze des Thüringer Rechnungshofs. Der Landtag wählte heute in Erfurt die Juristin Kirsten Butzke zur obersten Rechnungsprüferin in Thüringen. Die neue Präsidentin folgt auf Sebastian Dette, der mit dem Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit Ende Januar 2022 in den Ruhestand geht. (dpa)

20.07 Uhr: Unfall im Kyffhäuserkreis: Auto kollidiert frontal mit Schulbus

Ein Schulbus war heute Morgen bei Kalbsrieth in einen Unfall verwickelt. Gegen 7 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer in seinem VW Touareg in den Kreisverkehr zwischen Schönewerda in Richtung Kalbsrieth. Als er den Kreisel verließ, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der 60-jährige Busfahrer erkannte die Situation und stoppte den Bus. Der junge Autofahrer kollidierte dennoch frontal mit dem stehenden Bus.

19.16 Uhr: Thüringen mit mehreren Ex-Ministerpräsidenten in Bundesversammlung

Thüringen wird mit mehreren ehemaligen Ministerpräsidenten in der Bundesversammlung vertreten sein, die den neuen Bundespräsidenten bestimmt. Allein die CDU stellt die drei ehemaligen Regierungschefs Bernhard Vogel, Dieter Althaus und Christine Lieberknecht als Kandidaten, die heute im Landtag in Erfurt gewählt wurden. Insgesamt kann die CDU fünf Kandidaten entsenden, darunter auch die ehemalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. (dpa)

19.13 Uhr: Alarmierende Zahlen: Fast 18 Prozent der Thüringer mit Armutsrisiko

In Thüringen leben überdurchschnittlich viele Menschen in Armut. Der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ermittelte eine Quote von 17,7 Prozent. Größer als in Thüringen ist der Anteil der Menschen in prekären Einkommensverhältnissen in Hamburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt und Bremen. Der bundesweite Durchschnitt wird mit 16,1 Prozent angegeben, damit habe die Armutsbelastung 2020 einen Höchststand erreicht.

18.45 Uhr: Verfassungsschutzkontrolle: FDP-Kandidat Bergner gewählt

Der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner gehört jetzt dem Landtagsgremium an, das den Thüringer Verfassungsschutz kontrollieren soll. Bergner wurde heute im Landtag mit 57 von 85 abgegebenen Stimmen als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission gewählt. (dpa)

18.34 Uhr: Nach Gerichtsurteil: Thüringer FDP-Gruppe fordert Ende der 2G-Regel im Einzelhandel

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg eine 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel gekippt hat, fordert die Thüringer FDP-Gruppe nun eine Anpassung der Corona-Regeln im Freistaat. "Wir fordern die Thüringer Landesregierung auf, den Beschluss nicht nur einfach zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch für Thüringen umzusetzen", erklärte FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich am Donnerstag in Erfurt. Bereits ab kommenden Montag sollte die Regelung in Thüringen seiner Meinung nach nicht mehr gelten.

Die #2GRegel im Einzelhandel sei nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, betont das Oberverwaltungsgericht. @ihksuhl @IHK_Gera @IHKErfurt https://t.co/0QkNPcoYeN — Freie Demokraten im Thüringer Landtag (@fdplandtagth) December 16, 2021

17.45 Uhr: Landtag will Thüringer Corona-Sonderfonds verlängern

Thüringens Parlament beschäftigt sich morgen mit der Zukunft des Corona-Sonderfonds, über den unter anderem der Kauf von Tests oder die Impfzentren finanziert werden. Der Fonds, der eine Art Finanztopf neben dem regulären Haushalt ist, soll um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert werden. Eigentlich sollte er Ende Dezember auslaufen. Zudem soll der Fonds wieder aufgefüllt werden. (dpa)

17.14 Uhr: Nach Eilantrag: Definitiv kein Adventsmarkt mehr an Thomaskirche

Auch nach der Bemühung rechtlicher Schritte wird in der Thüringer Landeshauptstadt dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt mehr öffnen. Den Eilantrag eines Adventsmarkt-Veranstalters in Erfurt lehnte das Verwaltungsgericht Weimar ab. "Das Gericht ist der Auffassung, dass sich die Schließungsverfügung im Rahmen des Eilverfahrens als rechtmäßig erweist", hieß es dazu am Donnerstag aus dem Verwaltungsgericht (Az.: 8 E 1643/21 We). So wird die Entscheidung begründet.

17.11 Uhr: Regierungschef Ramelow entschuldigt sich für Fehler in der Corona-Pandemie

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich für Fehler im Corona-Pandemiemanagement entschuldigt, die er persönlich zu verantworten habe. Er bitte dafür um Verzeihung, sagte Ramelow heute im Landtag in einer Regierungserklärung, in der es vor allem um die Folgen und die Eindämmung der Corona-Pandemie ging.

YouTube Regierungserklärung Bodo Ramelow Thüringen Ministerpräsident

15.09 Uhr: Außenhandel Thüringens kann zulegen

Der Außenhandel Thüringens hat im dritten Vierteljahr 2021 bei den Ein- und Ausfuhren verglichen mit den Vorjahren zum Teil deutlich zugelegt. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik heute mitteilte, wurden in dem Zeitraum Waren im Wert von 4 Milliarden Euro exportiert und von 3,3 Milliarden Euro eingeführt. Das waren bei den Exporten verglichen mit dem dritten Quartal 2019 4,5 Prozent und verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 8,9 Prozent mehr. Die Importe stiegen im gleichen Zeitraum verglichen mit 2019 um 14 Prozent und 2020 um 18,8 Prozent. (dpa)

15.07 Uhr: Weiße Weihnachten in Thüringen? So stehen die Chancen im Freistaat

Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst mit Sitz in Leipzig neigt nicht zu Überschwang, er hält sich naturgemäß mit weitläufigen Prognosen zurück. Doch zu den Wetter-Aussichten mit Blick auf Thüringen sagt er ohne langes Zögern: "Es gibt Hoffnung auf weiße Weihnacht." Und das nicht nur in den Bergen, sondern auch im Flachland.

13 Uhr: Gewerkschaft: 200.000 Thüringer würden von höherem Mindestlohn profitieren

Von einer Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro die Stunde würden nach Angaben der Gewerkschaft NGG knapp 200.000 Beschäftigte in Thüringen profitieren. Das wäre mehr als jeder fünfte Beschäftigte (22 Prozent) im Freistaat, wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Pestel-Instituts in Hannover mitteilte. Demnach arbeiteten derzeit 44.000 Thüringer zum aktuellen Mindestlohn von 9,60 Euro die Stunde. Rund 155.000 verdienten zwar mehr als den Mindestlohn, aber weniger als zwölf Euro. Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro ist eines der zentralen Projekte der SPD in der neuen Bundesregierung mit Grünen und FDP. Nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll Anfang des Jahres dazu ein Gesetzentwurf vorgelegt werden.

11.05 Uhr: Nordhausen ruft keinen Katastrophenfall aus

Nach der Entscheidung des Thüringer Bildungsministeriums, die Präsenzpflicht in der Schule in der kommenden Weihnachtswoche auszusetzen, wird der Landkreis Nordhausen keinen Katastrophenfall ausrufen. „Wir begrüßen diese Verfügung sehr“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD), der das Thema gemeinsam mit der Stadt Erfurt auf die Tagesordnung gebracht und damit eine harte Diskussion mit der Landesebene in Gang gesetzt hatte.

10.20 Uhr: 25-Jähriger in Nordhausen niedergestochen und schwer verletzt

Ein 49-Jähriger hat am Mittwochabend in Nordhausen auf einen 25-Jährigen eingestochen. Wie die Polizei mitteilte, standen beide Männer unter Alkoholeinfluss. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde festgenommen.

9.40 Uhr: Landtag gedenkt der Toten der Corona-Pandemie

Die Abgeordneten des Thüringer Landtags haben der Menschen gedacht, die seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben sind. "Denken wir auch an ihre Familien, an ihre Freundinnen und Freunde", sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller am Donnerstag zu Beginn der Parlamentssitzung in Erfurt. Nach Zahlen des Gesundheitsministerium sind seit März 2020, als die Pandemie begann, 5469 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben - allein 192 Menschen in den vergangenen sieben Tagen.

8.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen geht weiter zurück

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist weiter gesunken, bleibt aber die höchste aller Bundesländer. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 890,3 an - nach 952,6 am Mittwoch und 984,1 am Dienstag. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 340,1. Die Gesundheitsämter im Freistaat meldeten dem RKI binnen eines Tages 3203 Corona-Neuinfektionen. Es kamen 41 weitere Todesfälle hinzu, damit sind bislang 5469 Menschen in dem Bundesland an oder mit dem Virus gestorben. Sechs der bundesweit zehn Regionen mit dem höchsten erfassten Infektionsgeschehen liegen in Thüringen. Die höchste Inzidenz wies am Donnerstag weiter der Landkreis Hildburghausen mit 1552,9 aus, am Vortag hatte der Wert bei 1690,2 gelegen. Fünf weitere thüringische Landkreise wiesen vierstellige Inzidenz-Werte auf.

7.50 Uhr: 700 Wohnungen, Kita und Supermarkt: Ein neuer Stadtteil für den Erfurter Osten

Ein Grundstücksverkauf bildet den Startschuss für ein Wohnungsbauprojekt im Erfurter Osten, das sogar den alten Posthof mit seinen mehr als 400 Wohnungen an der Geschwister-Scholl-Straße in den Schatten stellen soll. Wie das Hamburger Unternehmen Revitalis Real Estate bestätigt, hat es den Zuschlag für die knapp sechs Hektar große Stadtwerke-Fläche zwischen der Iderhoffstraße und dem alten Güterbahnhof, der künftigen „ICE-City Ost“, erhalten. Der Investor verrät Details.

6.30 Uhr: Hitzige Landtagsdebatte um Coronaproteste in Thüringen

„Wer hier von Polizeiaufmärschen gegen friedliche Demonstranten spricht, der hat den Schuss nicht gehört.“ FDP-Innenpolitiker Dirk Bergner ist am Mittwoch auf der Zinne, als er in der „Aktuellen Stunde“ im Landtag zu den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen im Land spricht – dafür gesorgt hat seine Namensvetterin.

6 Uhr: Tarif-Streit im Thüringer Gastgewerbe dauert an

Rund 25.000 Beschäftige im Thüringer Gastgewerbe müssen weiterhin auf einen neuen Tarifvertrag warten. Der Branchenverband Dehoga hat sein Angebot zurückgezogen. Die Verhandlungspartner haben nur noch wenig Zeit.

Mittwoch, 15. Dezember

19.46 Uhr: Stadt Jena unterbindet konsequent Corona-Spaziergang

Jena hat am Mittwochabend die sogenannten Corona-Spaziergänge sofort unterbunden. Grundlage dafür war die neue Allgemeingemeinverfügung.

19.30 Uhr: Amtsschimmel wiehert bei Digitalisierung in Thüringen

Darum darf und kann der Heiligenstädter Stadtrat keine Sitzungen per Videokonferenz abhalten.

19.04 Uhr: Unfall auf A4: Lobdeburg- und Jagdbertunnel gesperrt

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich ein Unfall zwischen Bucha und Magdala. Daraufhin wurden auch die beiden Autobahntunnel gesperrt.

18.43 Uhr: Schummelei bei der Kontaktnachverfolgung im Weimarer Land

Hausärzte und Gesundheitsamt werden im täglichen Handeln auf unterschiedliche Art und Weise mit mindestens zwei Sachverhalten konfrontiert, die durchaus ihre Tücken haben. Beides hängt offenbar mit Ungeimpften zusammen

.

18.20 Uhr: Roboter Pepper hilft in Thüringer Pflegeheim

Im Pflegeheim in Diedorf ist ein neuer Bewohner eingezogen. Er ist nur 1,20 Meter groß und ein Technikwunder. „Pepper“, so sein Name, ist ein Roboter. Er soll künftig das Pflegepersonal bei der Betreuung der Senioren unterstützen und hat sogar ein eigenes, kleines Zimmer. Pepper erwarten große Aufgaben.

18.06 Uhr: Bundesweit erste Gesundheitskioske in vier Dörfern geplant

Ein Landzentrum, das die Stiftung Landleben etablieren will, soll sich in fünf Jahren von Bad Tennstedt bis Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis ziehen. Was soll es bieten?

18.01 Uhr: Schleizerin wird versehentlich für tot erklärt

Cornelia Remde aus Schleiz wurde von ihrer Rentenversicherung fälschlich als tot gemeldet. Wie es dazu kam und welche Probleme damit bis heute verbunden sind.

17.41 Uhr: Schulen in Erfurt bleiben geöffnet, Land lenkt in letzter Sekunde ein

Das Land durchkreuzt die Pläne der Stadt. „Mir macht das Angst“, sagt der Oberbürgermeister. Jetzt schränkt er das Leben da ein, wo er kann.

17.11 Uhr: Eltern sollen selbst über Schulbesuch vor Ferien entscheiden

Seit Monaten gibt es Kritik am Corona-Kurs des Thüringer Bildungsministeriums. Nun sollen Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder vor Weihnachten noch mal in die Schule schicken.

17.01 Uhr: Islamfeindliche Schmähpost in Jena: Polizei ermittelt Verdächtigen und jede Menge Waffen

Geweint habe sie vor Freude als sie die Pressemitteilung las. Die Jenaer Studentin Eirini (Name von der Radaktion geändert) gehörte zu den Opfern der islamfeindlichen Schmähpost, die immer wieder in Briefkästen von Menschen mit arabisch klingenden Namen auftauchte. Angebrannte Koranseiten sowie Schweinefleisch und islamverachtende Karikaturen waren von Unbekannten verteilt worden. Eirini war gleich dreimal von dieser bedrohlichen Post betroffen. Jetzt hat die Polizei zugeschlagen.

16.49 Uhr: Teile des Jenaer Internetauftrittes abgeschaltet

Grund ist die Sorge vor einer Übernahme der Stadtverwaltungs-Rechner durch Kriminelle. Spezialisten bemühen sich um Update der Software Log4j.

16.10 Uhr: Nach Weihnachtsmarktabsage: Erfurt verklagt Land nun doch

Nach der vom Land angeordneten Schließung des Weihnachtsmarktes nach nur zwei Tagen wird die Stadt Erfurt den Freistaat auf Schadensersatz verklagen.

15 Uhr: AfD-Fraktion zieht Schriftführer zurück - Landtag bleibt arbeitsfähig

Die Thüringer AfD-Fraktion hat drei gewählte Schriftführer für die Plenarsitzungen zurückgezogen. Damit wolle man gegen ein antiparlamentarisches Verhalten anderer Parteien ein Zeichen setzen, erklärte Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke. "Weitere Schritte werden folgen", sagte Höcke. Nach Angaben einer Sprecherin des Thüringer Landtags hat der Schritt keine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Landtages. Die Arbeit werde von den verbliebenen elf Schriftführern übernommen, solange es keine neuen Wahlvorschläge der AfD-Fraktion gebe, sagte die Sprecherin. Landtagspräsidentin Birgit Keller mahnte, jeder Abgeordnete solle ein Interesse daran haben, dass Plenarsitzungen ordnungsgemäß durchgeführt werden können.

15.10 Uhr: Übersterblichkeit in Thüringen besonders hoch: Covid-19 Teil der Ursache

Die aktuellen Sterbefallzahlen liegen stärker über dem Schnitt, als die offizielle Fallzahl der Corona-Toten besagt. Diese möglichen Gründe nennt das Statistikamt.

14.30 Uhr: NSU-Prozess ist rechtskräftig

Der Mammutprozess um die rechtsextreme Terrorserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) ist rechtskräftig abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Mittwoch die Strafe von zweieinhalb Jahren gegen NSU-Unterstützer André E. (Az. 3 StR 441/20). Damit sei das gesamte Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München aus dem Jahr 2018 rechtskräftig, sagte der Vorsitzende Richter.

13.30 Uhr: Theater Erfurt schließt bis zum 14. Januar 2022

Angesichts der angespannten Gesundheitssituation hat die Landeshauptstadt Erfurt in Abstimmung mit dem Theater Erfurt beschlossen, ab Samstag, den 18. Dezember den Spielbetrieb des Theaters bis einschließlich Freitag, den 14. Januar 2022 einzustellen. Der Proben- und Werkstattbetrieb soll bis auf Weiteres aufrechterhalten bleiben. Nicht das einzige Theater in Thüringen, was wegen Corona mittlerweile geschlossen ist.

13 Uhr: Tiefensee: Corona-Hilfen nun auch für freiwillige Schließungen

Gaststätten oder Beherbergungsbetriebe, die wegen coronabedingter Zutrittsbeschränkungen unrentabel sind und deswegen vorübergehend schließen, haben nun auch Anspruch auf Überbrückungshilfen. Eine entsprechende Bundesregelung gelte zunächst bis Ende des Jahres und rückwirkend zum 1. November, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Verbände wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Thüringen (Dehoga) hatten zuvor klar gemacht, dass unter den derzeit in Thüringen geltenden Einschränkungen wie 2G im Gastgewerbe die Öffnung unwirtschaftlich sei.

12 Uhr: Bosch will weitere 90 Millionen Euro in Eisenacher Standort investieren

Der Bosch-Konzern baut seinen Thüringer Standort weiter aus. Allein im zurückliegenden Jahr wurden erneut über 80 Millionen Euro in das Werk der Robert-Bosch-Fahrzeugelektrik vor den Toren Eisenachs investiert, bestätigte der kaufmännische Geschäftsführer des Werkes Andreas Fischer am Mittwoch. Weitere 90 Millionen Euro will man im nächsten Jahr in den Standort investieren.

11.23 Uhr: Feuerwehr droht mit kompletter Auflösung

Die Löschgruppe der Azmannsdorfer Freiwilligen Feuerwehr bei Erfurt droht, geschlossen auszutreten, weil sie seit zehn Jahren immer nur vertröstet wird. Mit einem dringlichen Antrag im Stadtrat will die Linke noch verhindern, dass die Löschgruppe aufgelöst wird.

10.33 Uhr: Razzia der Polizei nach Amok-Drohung in Bleicherode

Bereits am 14. Oktober 2019 drohte Christopher O. (29) dem Grünen-Spitzenpolitiker Robert Habeck auf Facebook mit Mord. Im Oktober verurteilte ihn das Nordhäuser Amtsgericht dafür zu sechs Monaten auf Bewährung. Daraus gelernt hat Christopher O. scheinbar nichts. Am späten Dienstagnachmittag rückten die Kriminalpolizei und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) in Bleicherode an.

10.30 Uhr: "Musikalisches Aushängeschild": Thüringer im Finale von „The Voice of Germany“

Wie der 29-Jährige Sebastian Krenz aus dem Saale-Orla-Kreis sich nun auf seinen Auftritt vorbereitet, wie oft er seine Familie sieht und welche Erinnerungen sein ehemaliger Musiklehrer an ihn hat, lesen Sie hier.

9.40 Uhr: Staatssekretärin soll entlassen werden nach Corona-Tweets

Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Hartung, hat dem Thüringer Bildungsministerium einen einseitigen Blick auf die Corona-Pandemie vorgeworfen. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) setze alles daran, die Schulen im Land offen zu halten und lasse dabei jeden Versuch vermissen, Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen zu verhindern, sagte Hartung der Deutschen Presse-Agentur. Wegen umstrittener Tweets aus dem Ministerium soll jetzt eine Staatssekretärin entlassen werden.

9.10 Uhr: Unbekannte sprengen Geldautomat im Globus in Erfurt: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Unbekannte Täter sind in der Nacht einen Globus-Markt in Erfurt eingebrochen und haben einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber.

9 Uhr: Kollision von Polizeiwagen auf Autobahn - Vier Beamte leicht verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Polizeiautos auf der Autobahn 71 bei Arnstadt sind drei Beamte und eine Beamtin leicht verletzt worden. Während der Abschleppdienst die Fahrzeuge entfernte, mussten beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt werden. Der Schaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

8.05 Uhr: Thüringen bleibt Negativ-Spitzenreiter bei Corona-Inzidenz

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist etwas gesunken, der Freistaat bleibt aber der Negativ-Spitzenreiter unter den Bundesländern. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz am Mittwoch bei 952,6 (Vortag: 984,1). Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 353. Sieben der bundesweit zehn am stärksten betroffenen Regionen liegen in Thüringen. Die höchste Inzidenz wies am Mittwoch der Landkreis Hildburghausen mit 1690,2 (Vortag: 1442,2) aus. Sieben weitere thüringische Landkreise wiesen vierstellige Inzidenz-Werte auf. Am Mittwoch wurden in Thüringen 27 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise sind im Freistaat 5428 Corona-Patienten gestorben.

8.30 Uhr: Nordhäuser Landrat beklagt Thüringer Sturheit

Matthias Jendricke (SPD) gibt im Kreistag keine klare Antwort, ob er am Freitag den Katastrophenfall im Landkreis ausrufen will. Und damit auch dazu, ob er ab nächste Woche die Präsenzpflicht an Schulen aufheben will.

8 Uhr: Gnadenerlass für zwölf Thüringer Häftlinge

In Thüringen können in diesem Jahr im Zuge der Weihnachtsamnestie zwölf Gefangene vorzeitig entlassen werden. Damit werden je nach Fall zwischen 10 bis 40 Hafttage eingespart, wie das Justizministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Zahlen sind allerdings noch vorläufig. Im vergangenen Jahr konnten nach dem Gnadenerlass vier Gefangene die Feiertage in Freiheit verbringen. Zwei Inhaftierte hätten 2020 die vorzeitige Haftentlassung abgelehnt. In diesem Jahr waren es den Angaben zufolge bislang vier Inhaftierte, die nicht früher entlassen werden wollten.

7 Uhr: Landrat aus Hotspot-Region verweigert Schließung von Restaurants

In Thüringen wehren sich einige Kommunen gegen einen Teil der vom Land beschlossenen Corona-Einschränkungen. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt lehnte es etwa ab, die Restaurants zu schließen. Landrat Marko Wolfram (SPD) verwies darauf, dass seine Region gerade erst wieder den Grenzwert unterschritten habe.

6.30 Uhr: Thüringen hat sieben standorttreue Wölfe

Im Monitoringjahr 2020/2021 gab es in Deutschland 157 Wolfsrudel. Das geht aus den Erhebungen der Bundesländer hervor, die hierfür mehr als 27.000 Hin- und Nachweise ausgewertet haben. In Thüringen existiert demnach nur ein Rudel – das in Ohrdruf. Das kürzlich im Südharz – zwischen Nordhausen und Sachsen-Anhalt nachgewiesene Wolfs-Paar wurde auch als „standorttreu“ eingestuft.

6 Uhr: Rettungsfonds für Thüringer Innenstädte: Wie die CDU Händler und Gastronomen retten will

Die CDU fordert von der Landesregierung die Einführung eines Fonds, um die Innenstädte zu beleben. Das Geld solle Zwischen­mieten oder regionale Leerstandsmanager finanzieren. Den Vorschlag will die Fraktion am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Landtag unterbreiten.

Die komplette Chronologie