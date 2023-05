Ein Unbekannter Rasenmäher hat am Wochenende eine über ein Kilometer lange Schneise in ein Feld gemäht. (Symbolbild)

Unbekannter mäht 1,2 Kilometer lange Schneise in Stadtrodaer Feld

Auf dem Feld einer Agrargenossenschaft in Stadtroda hat ein Unbekannter mit einem Rasenmäher eine Schneise ins Feld gemäht.

Am Montag meldete ein Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft in Stadtroda, dass auf einem Getreidefeld in der Rausdorfer Straße widerrechtlich gemäht wurde. Offenbar hatte laut Polizeimeldung keiner der Agrargenossenschaft davon etwas mitbekommen.

Wie sich herausstellte, schien ein Unbekannter wohl mit einem Rasentraktor unterwegs gewesen zu sein und mähte eine ein Meter breite und 1,2 Kilometer lange Schneise in das Feld. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei fertigte eine entsprechende Anzeige an.

