Vermisste Teenagerin aus Pößneck von Polizei gefunden

In Pößneck wurde seit Freitag eine 14-Jährige vermisst. (Symbolbild)

Pößneck/Saalfeld. Die Suche nach einer vermissten 14-Jährigen aus Pößneck, die zuletzt zusammen mit ihrem Freund am Freitag in Saalfeld am Bahnhof gesehen wurde, ist beendet. Das Mädchen wurde gefunden.

Die seit Freitag vermisste 14 Jährige aus Pößneck ist gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte sie wohlbehalten aufgegriffen werden. Nähere Angaben zum Auffinden der Teenagerin wurden nicht gemacht.

Nach dem Mädchen war seit Freitagabend gesucht worden. Es hatte das Mädchenwohnheim in Pößneck in Begleitung ihres Freundes verlassen und war seitdem verschwunden gewesen. Zuletzt war sie am Bahnhof Saalfeld/Saale gesehen worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.