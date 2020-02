Als die junge Demokratie in Gefahr war

Wer zu DDR-Zeiten zur Schule ging, der hat früh gelernt, wie der Kapp-Lüttwitz-Pusch einzuschätzen ist – oder besser gesagt: Wie er damals einzuordnen war. Das Ereignis vor 100 Jahren spielte bis 1989 als „Aktionseinheit der Arbeiterklasse gegen die Reaktion“ eine gewichtige Rolle, sagt Christian Faludi. Der Historiker befasst sich mit Thüringer und mitteldeutscher Regionalgeschichte und ist assoziierter Wissenschaftler der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Uni Jena. Aktuell befasst er sich mit der Vorbereitung auf das Landesjubiläum am 1. Mai: Dann wird Thüringen 100 Jahre alt. Wenige Wochen zuvor erschütterte der Kapp-Lüttwitz-Putsch die junge Republik. Die Ereignisse Mitte März 1920 sind erst seit einem dreiviertel Jahr sein Thema, aber sie werden es auch über dieses Erinnerungsjahr hinaus bleiben.

Ausstellung wird umlokale Aspekte ergänzt

Als Faludi anfing, sich mit dem Kapp-Lüttwitz-Putsch in Mitteldeutschland zu befassen, bemerkte er schnell, dass dieses Thema bisher vorrangig von „lokalen Initiativen“ aufgenommen worden war. Nun gibt es eine Ausstellung im Weimarer Stadtmuseum – und das wird erst der Anfang sein: Die Schau soll in vielen Orten, an denen vor 100 Jahren geputscht wurde, vorgestellt und um Hinweise zum lokalen Geschehen ergänzt werden. „Derzeit ist es eine Ausstellung über den Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen. Aber ich bin bestrebt, die ganze Region Mitteldeutschland aufzunehmen. Das Ereignis hat schließlich an den Grenzen nicht Halt gemacht“, sagt er. Parallel dazu schreibe er eine Monografie zu diesem Thema. Auch ein Katalog ist in Vorbereitung und sein demnächst erscheinendes Buch „1920 in Weimar“ wird sich ebenfalls ausführlich mit dem Ereignis beschäftigen.

Zur Geschichte: Am 13. März 1920 versuchten rechtsradikale Kräfte um General Walther von Lüttwitz, die junge Weimarer Republik zu stürzen und unter Wolfgang Kapp eine antidemokratische Regierung zu errichten. Die Auswirkungen des Kapp-Lüttwitz-Putsches wurden überall im Land spürbar; Epizentren des gewaltsamen politischen Bebens waren neben Berlin und dem rheinisch-westfälischem Industrierevier die Regionen Thüringens. Hier entluden sich seit der Novemberrevolution 1918 stetig gewachsene Spannungen in bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen. Bei Kämpfen zwischen Reichswehr, Freikorps und Einwohnerwehren mit bewaffneten Arbeitern und politischen Aktivisten kamen etwa 250 Menschen ums Leben. Weit mehr wurden verletzt. Die Ereignisse prägten das kollektive Gedächtnis und wurden zur schweren Hypothek für die jungen Freistaaten, welche sich sechs Wochen später zum Land Thüringen vereinigen sollten.

Zeittypische Kopfbedeckungenkennzeichnen die Akteure

Das Besondere an der Schau: Sie ist so aufgemacht, als würden historische Zeitungen zu den Ereignissen gezeigt. So lassen sich etwa die mörderischen Ereignisse bei Mechterstädt auf einer Tafel nachlesen, die einem Boulevardblatt gleichen. Dieses Vorgehen bringt es mit sich, dass die Texte leicht zugänglich sind. „Die Tafeln geben den Überblick über die verschiedenen Regionen.“ Zudem sind die Einzelereignisse auf einer großen Karte übersichtlich markiert. Ferner hat Faludi der Vielzahl von Akteursgruppen – dargestellt in den Vitrinen – jeweils zeittypische Kopfbedeckungen zugeordnet – vom Zylinder, den Politiker trugen, über die Schiebermütze, wie sie Arbeiter trugen, bis zum Stahlhelm mit Totenkopf-Zeichen für die Freikorps.

In der Weimarer Ausstellung spielen die Ereignisse rund um den 13. März 1920 eine zentrale Rolle, wobei Faludi auch ein „sehr seltenes Dokument“ mit dem Original-Telegramm zeigt, das damals die Weimarer darüber informierte, dass in Berlin geputscht worden war. Als der Putsch auch Weimar erreichte und es Tote gab, wurden diese offen aufgebahrt. Das Foto aus den Beständen des Stadtmuseums, das diesen Vorgang dokumentiert, habe ebenfalls Seltenheitswert, sagt Faludi. Und erstaunlich ist auch jene Bekanntmachung, mit der die Putschisten nach dem missglückten Staatsstreich plötzlich die Wende um 180 Grad vollzogen: „Die Reichswehrgarnison Weimar steht auf dem Boden der alten Reichsregierung“, heißt es darauf – zur Verhöhnung der Opfer..

Bei seiner Beschäftigung mit dem Kapp-Lüttwitz-Putsch ist Faludi aufgefallen: „Fast noch spannender als das Ereignis selbst ist die Rezeption in den verschiedenen politischen Systemen.“ Diesem Thema widmet er daher den zweiten Raum in der Ausstellung: Hier kann betrachtet werden, wie der Putsch in der Weimarer Republik selbst, dann im Dritten Reich und schließlich in der DDR eingeordnet wurde. Zum lebendigen Gedenken gleich in den ersten Jahren nach dem Putsch zählt etwa in Weimar das Mahnmal auf dem Hauptfriedhof „Der Gropius-Blitz“, der zur Nazi-Zeit gesprengt und durch einen Brunnen ersetzt wurde. „Das ist charakteristisch für den Umgang mit dem Putsch im ,Dritten Reich’“, sagt der Historiker. Offenbar eignete sich der Kapp-Lüttwitz-Putsch nicht für den Einbau in die NS-gefärbte Geschichtsbetrachtung: „Deshalb wurden Denkmale beseitigt. Die Erinnerung wach gehalten haben Veteranen“, sagt er.

Geraer Ereignisse von Maler Heisigin den 80ern dramatisiert

In der DDR änderte sich dies in mehreren Schritten, wie das große Gemälde von Bernhard Heisig zeigt: Ende der 1950er bekam er den Auftrag dazu – und begab sich nach Gera, wo er Interviews mit Zeitzeugen führte. „Die Geraer Arbeiter am 15. März 1920“ entstand; doch das Bild aus dem Jahr 1960 gibt es so nicht mehr. In der Ausstellung hängt die übermalte Fassung aus den 1980er-Jahren. Es fällt auf, dass die Situation auf dem Geraer Markt deutlich dramatisiert und symbolisch aufgeladen worden ist. „Damit erst wurde das Bild zum letzten Aushängeschild von DDR-Auftragskunst zum Kapp-Lüttwitz-Putsch“, erläutert der Historiker.

In der DDR sollte der Kapp-Lüttwitz-Putsch vor allem auch in der politischen Erziehung nutzbar gemacht werden, wie Faludi sagt. Während das Ereignis in Westdeutschland in den Geschichtsbüchern in wenigen Zeilen abgehandelt wurde, gab es in der DDR eine Menge von Schriften, die den Putsch als Erfolgsgeschichte nicht etwa für die erste Demokratie, sondern für die frühen Kommunisten erzählten. Herausragende Zeugnisse für die Bedeutung, die dem Putsch zugemessen wurden, sind Filme: Bereits 1954 entstand der Lehrfilm „Die Aktionseinheit der Arbeiterklasse zerschlägt den Kapp-Putsch“, der an einer Medienstation im Stadtmuseum Weimar angesehen werden kann. Noch viel spannender, sagt Faludi, sei das Werk von Walter Beck, den viele vor allem durch seine Märchenverfilmungen kennen. Er war in den 1960er-Jahren zugleich der führende Regisseur des politischen Kinderfilms. In diese Kategorie fällt seine Verfilmung des Buches „Martin und die Männer“ von Hans Schönrock unter dem Titel „Als Martin vierzehn war“. Der Film ist 1966 beim Filmfestival in Cannes sogar als politischer Kinderfilm ausgezeichnet worden.

Am Sonntag, 15. März, gibt es eine Gedenkveranstaltung des DGB in Weimar mit Vortrag und Führung, am Mittwoch, 18. März, ist ein Abendvortrag mit Führung im Stadtmuseum vorgesehen. Schon von Mittwoch, 26., bis Freitag, 28. Februar, wird sich im Mon Ami Weimar die Tagung „Vom drohenden Bürgerkrieg zum demokratischen Gewaltmonopol, 1918-1924“ auch mit dem Putsch befassen. Am Abend des 26. Februar findet hier ein öffentlicher Vortrag zum Thema „Überlegungen zu Gewalt und Demokratie in der Weimarer Republik“ statt. Die Ausstellung „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen“ im Stadtmuseum Weimar ist bis Sonntag, 22. März, zu sehen.