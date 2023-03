"Dein Song" heute live bei Kika: Gewinnt Estrela Horn aus Erfurt im Finale?

Erfurt. Tag der Entscheidung: Der Kika-Songwriter-Wettbewerb endet heute mit großer Live-Show. Mit dabei ist Estrela Horn (18) aus Erfurt.

Die 18-jährige Erfurterin Estrela Horn steht im Finale von „Dein Song“. Jüngst hatte sie noch in dem Kika-Songwriter-Wettbewerb mit ihrem prominenten Musikpaten Ian Hooper an ihrem Song „Know nothing“ („Nichts wissen“) gefeilt. Der US-Amerikaner ist Sänger der populären Berliner Folkband Mighty Oaks.

Am Freitagabend wird sich nun entscheiden, ob die Thüringer Nachwuchsmusikerin mit ihrem Lied die aktuelle Staffel vielleicht sogar gewinnen kann. Denn dann treten die verbliebenen Kandidaten in der Live-Finalshow an. Wer Sieger wird, entscheiden die Fans per Telefon- und Online-Voting.

Finalisten nahmen Songs professionell im Tonstudio auf

Estrela Horn wurde durch ihre Mutter und ihre Freundin Rona angeregt, sich für die 15. „Dein Song“-Staffel zu bewerben. „Die beiden meinten, dass es eine echt gute Chance für mich wäre“, erzählte die Thüringerin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Rona hatte schon im vergangenen Jahr bei ‘Dein Song’ mitgemacht und es sogar ins Finale geschafft.“ Sechs junge Songwriter sowie ein Songwriting-Duo stehen 2023 im Endausscheid: Sie konnten sich im Casting in Wiesbaden und beim anschließenden Songwritingcamp auf Schloss Salem erfolgreich durchsetzen.

Anschließend arbeitete jeder mit einem prominenten Musikpaten an seinem Song. Die Finalistinnen und Finalisten nahmen ihre Kompositionen professionell im Tonstudio auf und führten anschließend sogar Regie für ihr eigenes Musikvideo. Als großen Höhepunkt performen sie mit ihren Paten die fertigen Songs im großen „Dein Song“-Finale in Leipzig.

Sendetermin: Freitag, 17. März, ab 19.05 Uhr live beim Kinderkanal Kika