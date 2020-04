Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Tag mit einem Gedicht beginnen

Was können wir tun? Das fragen wir Kulturschaffende und Kulturfreunde. Heute gibt es Tipps von Michael Knoche, dem vormaligen Chef der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar:

Man kann den Tag mit Frühsport beginnen, einem Gebet, mit Zähneputzen oder einem Glas Wasser. Man kann ihn aber auch mit einem Gedicht beginnen, vorgelesen von einem Thüringer Dichter oder einer Dichterin. Abrufbar sind die täglichen kurzen Audio-Dateien auf einer der reichhaltigsten und interessantesten Websites, die ich kenne: Literaturland-Thueringen.de

Hier bietet der Thüringer Literaturrat immer etwas Neues, neben der täglichen Gedichtlesung beispielsweise einen wöchentlichen Podcast mit kleinen Lesungen, Interviews und Porträts. Außerdem finden sich hier Artikel über 400 Persönlichkeiten aus Vergangenheit und Gegenwart, über 800 Orte und 3000 Bilder zur literarischen Geschichte in und um Thüringen.

Literaturland? Der Begriff wird hier wörtlich genommen, denn alle Informationen sind auf einer Landkarte geografisch verortet. Man kann also, statt sich für einzelne Themen zu interessieren, gleich auf einen bestimmten Ort mit seinen literarischen Bezügen klicken. Beispiel Kromsdorf: Da liest man etwas über einen gewissen Gaspard Corneille Mortaigne de Potelles (1609-1647), einem Mitglied der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, der seinen Schlossgarten mit 64 Büsten berühmter Personen der Weltgeschichte ausgestattet hat (32 aus dem Orient, 32 aus dem Okzident).

In der Reihe Gelesen & Wiedergelesen oder bei Epochen der Thüringer Literaturgeschichte kann man beispielsweise etwas erfahren über Jakob van Hoddis in Thüringen (Wulf Kirsten), Pier Paolo Pasolinis Besuch in Weimar 1941 (Wolfgang Haak) oder über Wolfgang Hilbigs Spuren in Meuselwitz (Volker Hanisch). An die exzellent recherchierten Informationen, die oft nur an dieser Stelle publiziert sind, schließt sich jeweils ein Spaziergang an die Schauplätze an. Und wenn Sie Lust auf ein bestimmtes Buch bekommen hat – bitte nicht vergessen: Bestellen Sie auch in diesen Tagen online beim örtlichen Buchhandel! Sonst fehlt uns nächstes Jahr der Dreh- und Angelpunkt des Literaturlands Thüringen.

www.Literaturland-Thueringen.de