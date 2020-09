Alexander Kluge nahm in Gotha den Friedenstein-Preis entgegen, der ihm persönlich viel bedeutet.

Am Wochenende ist Alexander Kluge in Gotha mit dem „Friedenstein“-Preis geehrt worden. Für den gebürtigen Halberstädter verbinden sich biografische Prägungen mit diesem Anlass, denn aufgrund familiärer Umstände hat der spätere Büchner-Preisträger in der westthüringischen Kleinstadt als Sechsjähriger seine Einschulung erlebt und das Schreiben erlernt. Wir nahmen Gelegenheit und sprachen mit ihm.