Eva Pusztai: „Ich will eine Erklärung finden für das Unvorstellbare“

Eva Pusztai wird Ende Februar bereit sein für das „normale Leben“, ein Leben, zu dem immer wieder Reisen nach Buchenwald und Auschwitz gehören. Ihre erste Corona-Impfung habe sie bereits erhalten, erklärt die Frau Jahrgang 1925 bei unserem Videotelefonat zu Wochenbeginn.

Wenn sich am 11. April die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald zum 76. Mal jährt, will die Ungarin, die dann seit einem Jahr Weimarer Ehrenbürgerin sein wird, nach Thüringen kommen. Oder eben etwas später, falls die Pandemie einer Reise noch im Weg stehen sollte. An diesem Samstag, 30. Januar, jedenfalls wird sie zu ihrer Ausstellung bei „Topf & Söhne“ in Erfurt nur per Livestream zugeschaltet werden können.

Eva Pusztai hat in den zurückliegenden Monaten diese digitalen Begegnungen schätzen gelernt, auch, um im Zusammenhang mit Achava-Intendant Martin Kranz Kontakt zu Schülerinnen und Schülern zu knüpfen. Sie ist mit Begeisterung, viel Wissen und Einfühlungsvermögen Zeitzeugin und Gesprächspartnerin.

Mit 18 zur Sklavenarbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen

So berichtet sie anschaulich von ihrer Lage im Januar 1945: Als heute vor 76 Jahren die Sowjetarmee Auschwitz-Birkenau befreite, blieb diese Nachricht Eva Pusztai zunächst verborgen. Sie musste zu diesem Zeitpunkt für die deutsche Militärindustrie Sklavenarbeit in einem Buchenwald-Außenlager bei Stadtallendorf leisten – und während sie als 18-Jährige auf das Überleben jedes einzelnen Tages hoffte, setzten viele Deutsche weiter auf den Endsieg im totalen Krieg und mit totaler Grausamkeit. Eva Pusztai konnte sich schließlich auf dem Todesmarsch absetzen und ihr Leben retten, weil sie den Bewachern entkam.

Zurück zum 27. Januar 1945: „Wir haben nicht erfahren, wie es um Auschwitz stand. Dabei waren das sehr wichtige Tage“, sagt sie. Im Sommer 1944 war der Informationsfluss beim D-Day noch ganz anders gewesen. Als alliierte Soldaten am französischen Strand landeten, hörten Mitgefangene davon, die heimlich ein Radio gebaut hatten, berichtet Eva Pusztai. Das Vorrücken dieser Soldaten nährte die Hoffnung, dass die Todesgefahr bald ein Ende haben würde. Doch es sollte bis in das Frühjahr 1945 hinein dauern, ehe die Nazis Aufgaben, weil sie besiegt waren.

Den größten menschlichen Verlust hatte die damals 18-jährige Eva gleich nach der Ankunft der Familie im Mai 1944 in Auschwitz-Birkenau erlitten: Ihre Mutter Irma und ihre zehnjährige Schwester Gilike waren sofort ins Gas geschickt worden; Vater Dezsö überlebte die Haftbedingungen nicht lang. Festgenommen worden war die Mitte der 1930er Jahre zum Katholizismus konvertierte Familie, die den ungarischen Juden zugerechnet wurde, in ihrer Heimatstadt Debrezin Ende April 1944 – und zwar von der ungarischen Gendarmerie, die mit dem Eichmann-Kommando zusammenarbeitete. Erst wurden die Verhafteten im neuen Ghetto eingesperrt, Mitte Mai begann die Deportation.

Als ein Jahr später Nazi-Deutschland kapitulierte und Eva befreit war, kehrte sie nach Ungarn zurück und musste feststellen, dass dort offenbar mit der Ausrottung der gesamten Familie gerechnet worden war. Hab und Gut war verteilt, der Wohnraum belegt. Eva blieb dennoch im Lande, wandte sich den neuen, kommunistischen Kräften zu. Und schwieg öffentlich über lange Zeit. Derweil las sie „alles, was im Zusammenhang mit dem Holocaust geschrieben wurde“, sagt Eva.

Der Holocaust forderte noch manches Opfer nach der Befreiung. So kehrte als einzige Verwandte Evas eine Tante zurück. Das Unsagbar-Schreckliche, das sie erlebt hatte, war für sie „derart unerträglich“, dass sie hoffnungslos verzweifelte. Die Tante nahm sich das Leben. Eva Pusztai redet erst seit 1989/90 über das, was sie er- und überlebt hat. „Acht Mal war ich seither in Auschwitz“, sagt sie. „Ich will etwas finden“, also eine Erklärung für alles, was passiert ist. Sie hätte gerne Antwort auf die Frage: „Wie konnte das alles geschehen?“ Aber, auch das weiß sie längst: „Es gibt diese eine Erklärung nicht.“ Schon gar nicht jetzt, da nur noch ganz wenige Überlebende Fragen stellen können.

Klar ist für Eva Pusztai aber, dass sie, sobald es wieder möglich sein wird, „wieder und wieder“ dorthin muss, auch nach Weimar. Als Zeitzeugin und als Fragende.

Ausstellung rückt dunkles Kapitel der Stadtgeschichte in Mittelpunkt

Nur zugeschaltet dabei sein kann sie, wenn an diesem Samstag, 30. Januar, im Erfurter Erinnerungsort „Topf & Söhne“ um 18 Uhr digital die ihr gewidmete Ausstellung „Evas Apfelsuppe oder der Duft der Heimat“ eröffnet wird. Anlass für die Schau ist das zehnjährige Bestehen dieses Ortes, der die technischen Ermöglicher des Massenmords ins Blickfeld rückt. Lange war in Erfurt die Verantwortung für diesen Teil der Stadtgeschichte marginalisiert worden. Das änderte sich im Laufe der Nullerjahre. Inzwischen hat sich der Gedenkort auch als Ort des Lernens etabliert.

Vieles ist anders seit bald einem Jahr. Auch der heutige Holocaust-Gedenktag anlässlich der Befreiung von Auschwitz-Birkenau wird coronabedingt hauptsächlich digital stattfinden. Anders in Weimar: Das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) rät dazu, diesen Gedenktag im Wortsinn individuell zu „begehen“. Das heißt, jeder macht sich individuell auf den Weg, um an Erinnerungsorten für die Opfer des Holocausts Blumen niederzulegen oder Kerzen aufzustellen. In Weimar werden so „die Entrechteten, Gequälten und Ermordeten geehrt“, heißt es seitens des BgR. Eine der Stationen wird auf dem Weimarer Goetheplatz sein, wo bis Freitag, 5. Februar, temporär Gedenktafeln stehen werden. Dem Weimarer Beispiel zum Holocaust-Gedenktag kann in vielen Kommunen aus eigenem Antrieb gefolgt werden, da es fast überall Stellen gibt, die an das Leiden und das Unrecht erinnern. So lässt sich dieser Tag „begehen“, ohne dass sich Gruppen treffen.