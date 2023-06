„Germany's Next Topmodel“: Ida und Anna-Maria scheiden aus

Berlin Im Viertelfinale wurden die Model-Anwärterinnen für ein Magazin-Cover fotografiert und tanzten in Glitzerkostümen mit Drag Queens. Zwei Kandidatinnen konnten nicht überzeugen und mussten gehen.

Gleich zwei Kandidatinnen sind bei „Germany's Next Topmodel“ nicht ins Halbfinale eingezogen: Heidi Klum hat Ida (23) und Anna-Maria (24) aus der ProSieben-Castingshow geworfen. Beide konnten weder beim Cover-Shooting für die deutsche Ausgabe des Modemagazins „Harper's Bazaar“ noch bei einer Drag-Show überzeugen.

Dabei gaben sie alles: Ida aus Köln weinte beim Fototermin, weil der Wind so stark in ihre Augen wehte, und Anna-Maria aus Bochum musste sich von Klum sagen lassen, sie solle doch bitte mal an ihren Verlobten denken, um endlich schöne Bilder zu produzieren.

Die Anforderungen an die Models waren in dieser Folge besonders absurd. So sollten sie etwa für den Magazintitel „sexy posen“ - aber ohne dabei konventionell sexy zu sein oder zu sehr zu posen. In den Augen von Klum schafften das immerhin die 23-jährige Vivien mit einem „Killerblick“, die 21-jährige Somajia mit einem beeindruckenden Schwung ihrer Haare und die 18-jährige Selma. Letztere, weil sie schlicht „super fotogen“ sei.

Richtig viel Spaß hatten die Teilnehmerinnen des Schönheitswettbewerbs bei einer anderen Aufgabe: Sie tanzten bei einer Show mit professionellen Drag Queens mit und strahlten in aufwendigen Glitzer- und Federkostümen auf der Bühne Lebensfreude aus. Da machte es dann auch gar nichts aus, dass Somajia, die in ihrer Freizeit gerne tanzt, so ziemlich die komplette Choreographie vergaß. Ihr Fazit danach: „Wen juckt's, modeln kann ich ja.“ Das kann sie dann im Halbfinale in der kommenden Woche unter Beweis stellen.