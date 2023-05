ProSieben feiert Heidi Klums Geburtstag

Unterföhring Was wäre „Germany's Next Topmodel“ ohne Heidi Klum? Das Model wird am Donnerstag 50. ProSieben feiert die blonde Schönheit.

Der TV-Sender ProSieben feiert am Donnerstag den 50. Geburtstag von Heidi Klum. „Nahbar, offen und in bester Laune präsentiert sich Heidi Klum im großen Geburtstagsinterview“, teilte ProSieben mit. Das Gespräch unter dem Titel „Happy Birthday, Heidi“ läuft um 19.05 Uhr und soll dem Publikum „einen ganz privaten Einblick auf ihre vergangenen 50 Jahre“ geben. Um 20.15 Uhr läuft dann wie gewohnt die neue Folge „Germany's Next Topmodel“.

Zuvor zeigt ProSieben bereits um 13.10 Uhr noch einmal „die drei besten Umstylings“ aus 18 Jahren „Germany's Next Topmodel“. Den ganzen Tag über werden viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Heidi Klum ihr in kurzen Einspielern zum Geburtstag gratulieren.