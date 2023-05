„Tatort“ holt die meisten Zuschauer

Berlin Über 5 Millionen Menschen haben sich das Ermittlerpaar aus Münster angesehen. Damit gewinnt das Erste den Quoten-Sieg. Wer schnappt sich den Platz dahinter?

Im Ersten hat der „Tatort“ um 20.15 Uhr gestern Abend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt:

5,48 Millionen (22,8 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Folge „Rhythm and Love“ ein, in der Jan Josef Liefers und Axel Prahl als Ermittlerduo Boerne und Thiel in Münster wieder auf Spurensuche gingen. Das ZDF erreichte mit dem Melodram „Rosamunde Pilcher: Herzensläufe“ mit Hedi Honert und Laura Frances-Martin 3,08 Millionen (13,0 Prozent).

RTL lockte mit „Wer wird Millionär? - Das Überraschungs-Special“ 2,76 Millionen (13,5 Prozent) vor den Bildschirm. Benedict Cumberbatch begeisterte als „Doctor Strange“ in dem gleichnamigen US-amerikanischen Superheldenfilm bei ProSieben 1,03 Millionen (4,5 Prozent) Menschen.

Vox holte mit „Grill den Henssler“ 1,0 Millionen (4,7 Prozent) vor das TV-Gerät. Dahinter lag Kabel eins mit dem Spielfilm „Das Krokodil und sein Nilpferd“ mit Bud Spencer und Terence Hill aus dem Jahr 1979: 850.000 (3,7 Prozent) Menschen wollten das sehen.

800.000 (3,4 Prozent) verbrachten mit dem Pixar-Animationsfilm „Luca“ auf Sat.1 den Sonntagabend. „Robin Hood“ in der Verfilmung von 2010 mit Russell Crowe und Cate Blanchett in den Hauptrollen wollten bei ZDFneo 480.000 (2,1 Prozent) Menschen sehen. RTLzwei holten sich mit dem US-amerikanischen Spielfilm „Falling Down - Ein ganz normaler Tag“ (1992) mit Michael Douglas 370.000 (1,6 Prozent) ins Haus.