Hirte zum Kompromiss im Schlösserstreit: „Für Thüringen eine gute Lösung“

Vor zwei Jahren bot der Bund den Thüringern und Sachsen-Anhaltern je 100 Millionen Euro Fördergeld an, um Schlösser und Gärten zu sanieren; hinzu sollten je 15 Millionen Euro jährlich als Betriebskostenzuschuss kommen. Die Initiative dazu ging von Carsten Schneider und Johannes Kahrs (beide SPD) aus. Doch herrscht seitdem ein zäher Schlösserstreit. Nun zeigt der CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte (MdB), der seit Wochen in dem Zwist moderiert, eine Kompromisslinie auf.

Ist die länderübergreifende Großstiftung jetzt völlig ad acta gelegt?

Ja, für Thüringen und sein wertvolles Residenzerbe ist das eine gute Entscheidung. Die Großstiftung in Halle ist tot, diese Idee wird nicht weiter verfolgt. Das haben nun alle Beteiligten akzeptiert, und wir sind dabei, eine vernünftige Lösung zu finden.

Wie sieht die aus? Gibt es noch eine Chance, dass der Bund sich institutionell engagiert?

Der Wille des Bundes, sich mit jeweils 100 Millionen Euro an einem Sonderinvestitionsprogramm I in den zwei mitteldeutschen Ländern zu beteiligen, besteht nach wie vor – deren Gegenfinanzierung vorausgesetzt. Darüber gibt es ein Einvernehmen zwischen der Kulturstaatsministerin und beiden Landesregierungen. In Zweifel stand bisher, ob und wie der Bund an Betriebskosten teilhat; denn seit Jahren gilt ein Beschluss, solche Verpflichtungen nicht mehr einzugehen, es sei denn, bestehende würden beendet.

Wie lassen sich diese avisierten Gelder für Thüringen retten?

Christian Hirte. Foto: Michael Reichel / dpa

Klassische Betriebskosten darf der Bund aufgrund der Kompetenzordnung, die wir in Deutschland haben, hier nicht leisten. Kultur ist Ländersache; deshalb kann der Bund nicht für den Lichtstrom in Gotha oder das Schneeschippen in Weimar zuständig sein. Aber der Bund steht zu seiner Zusage, den finanziell angespannten Einrichtungen zu helfen: mit Fördermitteln für kulturelle Bildung, Digitalisierung, Provenienzforschung und das touristische Marketing des kulturellen Erbes. In der neuen Kompromisslinie sind dazu 15 Millionen Euro pro Land jeweils in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen, danach je 7,5 Millionen Euro. Umso ärgerlicher, dass nun so viel Zeit verstrichen ist, dass wohl nahezu nichts mehr aus der 30-Millionen-Euro-Tranche für dieses Jahr abgerufen werden kann.

Politik ist die Kunst des Kompromisses. Woran hakt’s denn noch?

Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag und aus Sachsen-Anhalter Sicht hätten wir längst zu diesem Kompromiss kommen können. Die SPD-Fraktion – und namentlich Carsten Schneider – wollte aber die nötige Änderung des Maßgabebeschlusses im Bundeshaushaltsausschuss nicht auf den Weg bringen, weil Carsten Schneider immer darauf bestand, dass entweder eine Großstiftung kommt oder der Bund sich zumindest institutionell beteiligt. Die Kulturstaatsministerin und die beiden Landesregierungen sind sich praktisch einig.

Jetzt muss nur noch die SPD im Bundestag auf das konkrete Unions-Angebot eingehen, den Maßgabebeschluss zu ändern.

Das heißt, es kommt im Haushaltsausschuss zum Showdown?

Ein Konflikt nutzt niemandem. Nur muss die SPD sich endlich bewegen. Darüber hinaus ist uns allen klar, dass die bis 2027 befristete Förderung nicht ausreicht. Der Beschlussvorschlag der CDU/CSU sieht also vor, dass wir bereits 2024 über eine Fortsetzung ab 2028 verhandeln.

Welchen Rang messen Sie der hiesigen Schlösserwelt bei?

Einen Welterbe-Rang. Die Bewerbung Thüringens an die Unesco ist richtig und völlig gerechtfertigt. Die Anzahl, Dichte und Qualität dessen, was wir an dieser Kultur der Residenzen im ganzen Land vorzuweisen haben, macht ein Alleinstellungsmerkmal in Europa, ja weltweit aus. Ich hoffe, dass dies nun auch jeder, also auch die Landesregierung, verstanden hat und danach handelt.

Gibt unsere kleine Thüringer Welt etwa ein Vorbild an Föderalismus ab?

Leider war allzu lange durch ideologische Betrachtung der Blick darauf verstellt, wie außergewöhnlich die föderale Geschichte in Thüringen ist. Die hiesigen Kleinfürstentümer haben jahrhundertelang freundschaftlich konkurriert und kooperiert: mit liberalen Verfassungen, mit deutschlandweit fortschrittlichen Bürgerrechten, in der Bildung und in der Kultur. Wir hatten hier im Kleinen schon ein föderales Netzwerk, das Bürgern Rechte und Möglichkeiten wie kaum sonst in Europa einräumte. Dass gerade eine linksgeführte Landesregierung das weder erkennt noch fördert, spricht Bände.

Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff hält den Welterbe-Antrag für eine „Kirsche auf der Torte“. Wie sehen Sie das?

Ich halte ihn für essenziell. Denn er wäre der Eintritt in eine internationale Wahrnehmbarkeit unseres Landes als Ganzem. Der Weg dorthin wird ein gesellschaftliches Großprojekt für uns sein, indem wir Bürger uns gemeinsam bewusst werden, welchen kulturellen Schatz wir da haben. Damit steigt die Identifikation mit der eigenen Geschichte, Kultur und Herkunft. Der Welterbe-Antrag ist ein aufwendiges Verfahren, das viel Kraft erfordert. Weil ich schon einmal einen solchen Antrag – für das Weltnaturerbe Hainich – begleitet habe, weiß ich: Ohne die Unterstützung und den Einsatz der Bürger vor Ort haben wir keine Chance.

Wie beurteilen Sie die Regierungsarbeit in der Schlösserfrage?

Der zuständige Minister Hoff hat kein Gespür für Land und Leute, war offensichtlich überfordert und hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Er hat in den Verhandlungen über die geplante Kulturstiftung in Halle die Lage völlig verkannt und alle Beteiligten vor Ort mit seinen Alleingängen vor den Kopf gestoßen. Bis heute meidet er den offenen, breiten Diskurs. Dabei wäre es seine Aufgabe, mit kommunalen Trägern, Stiftungen, Museen und nicht zuletzt all den in Fördervereinen engagierten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Denn einen Erfolg in diesem Großprojekt können wir nur in einer gemeinschaftlichen Anstrengung erreichen.

