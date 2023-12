Humboldts heimliche Verlobung in Erfurt

Jena/ Erfurt Ein Apoldaer Autor schreibt ein Buch über die Thüringer Spuren der berühmten Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt, über ihre Kontakte unter anderem nach Jena, Weimar, Erfurt und Nordthüringen.

Die Verbindungen der Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt nach Thüringen seien in vielen Publikationen nur Randnotizen, sagt Winfried Haun. Der Autor regionalgeschichtlicher Bücher möchte das mit seiner neuesten Publikation „Die Humboldts in Thüringen: Über Alexander und Wilhelm von Humboldt und ihre Kontakte zu Land und Leuten“ ändern.

Neben längeren Studien- und Bildungsaufenthalten der beiden Brüder in Jena verlor Wilhelm sogar sein Herz an eine Thüringerin: Allerdings war Mutter Elisabeth-Marie von Humboldt gegen die Liaison mit Carolina Friederica von Dacheröden, weshalb die Verlobung heimlich gefeiert wurde. Diesen wichtigen Tag will Bruder Alexander seinerzeit aber nicht verpassen. Trotz üblem Regen reitet er im Dezember 1789 nach Erfurt, um die Ballnacht mitzuerleben.

Mutter hinterlässt beachtliches Erbe

Zwar akzeptiert die als spröde geltende Mutter später die Beziehung. Doch wenige Jahre nach der Hochzeit stirbt sie in Berlin. Ihren Söhnen hinterlässt sie ein Vermögen, das beiden ermöglicht, ihren Interessen nachzugehen, Wilhelm seinen sprachwissenschaftlichen Neigungen und staatsmännischen Ambitionen, Alexander seinem naturwissenschaftlichen Forscherdrang. In Jena betreibt etwa Alexander von Humboldt dem Autor zufolge bei Professor Justus Christian Loder medizinische Forschungen, übt sich im Sezieren und Präparieren. Während er eine Freundschaft zu Universalgenie Goethe entwickelt habe, habe Bruder Wilhelm vor allem enge Verbindungen zu Friedrich Schiller und weiteren Philosophen der Jenaer Universität gepflegt, berichtet Winfried Haun.

Wilhelms Nordthüringer Leben im Stil des Landadels

Die Brüder Humboldt halten sich vor allem in der zweiten Hälfte der 1790er-Jahre in Thüringen auf, weshalb der Apoldaer Autor Haun auf diese Zeit einen besonderen Schwerpunkt legt. Neben Jena und Erfurt entführt er auch in die Goethe-Stadt Weimar sowie Nordthüringen, wo Wilhelm von Humboldt 1792 und 1793 mit seiner Frau Güter der Familie Dacheröden bewohnte. „In Auleben, Burgörner und Thalebra führt das Paar ein Leben im Stil des Landadels“, sagt Winfried Haun. Wobei sich beide auch Privatstudien widmen, etwa im Altgriechischen.

Thüringen sei für die Brüder Humboldt eine wichtige Station auf ihrem Weg zu späteren Erfolgen gewesen, sagt Haun. Alexander von Humboldt wird später einer der berühmtesten Forschungsreisenden des lateinamerikanischen Kontinents. Wilhelm von Humboldt macht sich als Gelehrter, Schriftsteller, Staatsmann und Uni-Gründer einen Namen.

Autor initiierte in Jena schon in der 80er-Jahren Gedenkstein

Autor Winfried Haun arbeitete Jahre als Techniker im Elektronikbereich in Erfurt und Jena. Nebenberuflich war er zudem als Fotoreporter und Videofilmemacher tätig. Sein reich bebildertes Humboldt-Buch ist seine zehnte Publikation. In Jena erinnert seit 1989 ein von ihm initiierter Gedenkstein in der Wöllnitzer Straße an Alexander von Humboldts Aufenthalte in der Saalestadt.

Winfried Haun: „Die Humboldts in Thüringen“. Dominoplan Jena, 148 Seiten, 12 Euro

Mehr zum Jenaer Verlag: www.dominoplan.de