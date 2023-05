Rechtsanwalt Kasper führt Kulturrat Thüringen an

Weimar. Der Kulturrat Thüringen hat sein Präsidium neu gewählt.

Der Erfurter Rechtsanwalt Jürg Kasper ist neuer Präsident des Kulturrats Thüringen. Er folgt auf den bisherigen Präsidenten Jonas Zipf, der nicht mehr zur Wahl angetreten war, wie der Verein am Mittwoch in Weimar mitteilte. Zu Vizepräsidenten habe die Mitgliederversammlung am Dienstagabend Maja Brodrecht als Vertreterin der Kulturamtsleiterkonferenz und Gideon Haut vom Museumsverband Thüringen gewählt.

Kasper kündigte mit Blick auf das Wahljahr 2024 an, als Dachverband die Interessen der Kultur selbstbewusst vertreten zu wollen. Es müsse deutlich gemacht werden, dass ein kultureller Diskurs nicht dem Selbstzweck diene, sondern für das Gemeinwesen existenziell sei. Thüringen müsse als Kulturland erhalten werden.

Der 1968 in Bautzen geborene Kasper wohnt seit 1990 in Thüringen. Er ist Vorsitzender der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und arbeitet als sachkundiger Bürger im Kulturausschuss der Landeshauptstadt mit.

Der Kulturrat Thüringen war 2011 als eingetragener Verein 2011 gegründet worden. Ihm gehören derzeit 18 kulturelle Fachverbände an. Sein Ziel ist es, der Kultur im Freistaat eine angemessene öffentliche Geltung zu verschaffen und deren Entwicklung zu fördern.