Überraschende und emotionale Momente bei Preisverleihung des Goldenen Spatzen

Erfurt. Kinderjurys begründeten ihre Auswahl der Gewinner des 31. deutschen Medienfestivals im Erfurter Zughafen. Tierisches Abenteuer räumt ordentlich ab.

„Ich freue mich, auf eine großartige Festivalwoche voller magischer Momente zurückblicken zu dürfen. Mit einem vielfältigen medienpädagogischen Programm in Gera, spannenden Fachpanels in Erfurt sowie fantastischen Premieren und Filmvorführungen in beiden Städte“, resümiert Elisabeth Wenk, Festivalleiterin des deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz, am Freitag Abend zur Preisverleihung im Zughafen Erfurt.

Bevor Nadine Hadas als Moderatorin durch den Abend führt, findet Malte Krückels, Staatssekretär für Medien und Europa und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen, eröffnende Worte, bedankt sich bei allen Teilnehmenden, vor allem aber den Kinderjurys, die sich eine Woche lang täglich zusammengesetzt haben um die nominierten Filme zu sichten und die Gewinner zu bestimmen.

Zum ersten Mal waren in diesem Jahr auch Kinder aus Rumänien dabei. Seit 20 Jahren findet das Kindermedienfestival nicht nur in Gera, sondern auch in Erfurt statt, das erste Mal allerdings in dem rustikalen Kulturbahnhof der Hauptstadt. „Eine sehr coole Location“, findet Andreas Bausewein, der ebenfalls am Freitag zu Gast ist. Treuer Begleiter der Moderatorin ist am Abend das Maskottchen des Goldenen Spatzen. Bevor die Preisträger von den Jurys bekannt gegeben werden, spielt die Band Floyd P and the Swing Club ein paar fröhliche Töne.

Die Kinder von Pixel stellen in einem Video zu Beginn alle Teilnehmer der Kinderjurys vor. „Es gab Bewertungsbögen, wo es unter anderem um die Charaktere und Kinderfreundlichkeit ging“, erklärt eines der Kinder den Prozess des Auswahlverfahrens der Gewinner. Die erste Goldene Spatz Trophäe dürfen am Abend die Macher des Kurzfilms „Laika & Nemo“ mit nach Hause nehmen. „Wir finden es toll, dass der Animationsfilm so gewürdigt wird. Er soll vermitteln: Du bist gut so wie du bist und das seid ihr Kinder alle“, bedankt sich Regisseur Jan Gadermann.

Herzlich lachen mussten die Besucher des Abends dann über eine Grußbotschaft von Ernie aus der Sesamstraße. Denn: Das Tagesthemen Special 50 Jahre Sesamstraße gewann in der Kategorie Unterhaltung. Stellvertretend für alle Kollegen aus Hamburg wurde der Preis entgegengenommne. Sind 50 Jahre Sesamstraße nicht schon genug, um einen Preis zu gewinne?, fragen die Kinder. Allerdings. Doch auch die Glaubhaftigkeit mit welcher die Puppen gespielt wurden, habe sie letztendlich überzeugt.

Doch am Abend wurden nicht nur Preise der Kinderjurys übergeben, auch der MDR-Rundfunkrat durfte einen Sieger küren. Die junge Drehbuchautorin Anika Mätzke bekam die Trophäe Preis für „Jonja“ übergeben. „Mit einer brillanten Gespür für die Poesie der kleinen Momente beschreibt Anika die Phase im Leben, in der sich alles so groß anfühlt“, so die Jury.

Der Abend hielt einige Überraschung bereit, vor allem aber für Hans Vávra. Denn dieser bekam einen Goldenen Spatzen für sein Lebenswerk überreicht. Seit 40 Jahren arbeitet der Filmverwalter für das Kindermedienfestival. Da dieser Preis vorher nicht angekündigt wurde, war die Freude für Vávra dementsprechend riesig: „Alles was zum Film gehört hat mich begeistert, deshalb bin ich ab dem 3. Festival hier geblieben. Und man hat bis heute nicht auf mich verzichtet, das ist schön.“

Spätestens aber bei der Kategorie Dokumentation wurde es in der Halle ganz still. Mit „Triff...Anne Frank“ wurde ein wichtiges Thema angesprochen. Die Moderatorin der Dokumentation, Clarissa Correa Da Silva, traf sogar zwei ehemalige Freundinnen, von denen eine letztes Jahr verstorben sei, von Anne Frank, die vor vielen Jahren im Konzentrationslager starb. „Besonders toll war auch, dass Clarissa extra nach Amsterdam, dem Wohnort von Anne Frank, gereist ist, um an Ort und Stelle zu sein und das Anne-Frank-Huis (Museum) zu besuchen“, so die Kinder. Außerdem seien zwei Professoren hinzugezogen wurden, um das Thema korrekt rüberzubringen.

Lassie freut sich über den Preis. Foto: Clara Weiland

Seinen Höhepunkt fand die Veranstaltung schließlich zur Kürung der Sieger in der Kategorie „bester Langfilm“. „Weil er von der ersten bis zur letzten Minute spannend war“, wurde „Lassie- ein neues Abenteuer“ Preisträger des Goldenen Spatzen. Hund Lassie wartete vor dem großen Bühnenauftritt mit Hundetrainerin und Besitzerin Renate Hiltl vor der Halle. Sichtlich begeisterte zeigte er sich von der Entscheidung der Kinder, sprang immer wieder hoch und bellte fröhlich. Eine Botschaft hat Hitl noch am Abend: „Der Hund ist nicht als Lassie zur Welt gekommen, es gab vier Tiertrainer, die ihn zwei Jahre lang trainiert haben. Kauft euch jetzt nicht einen Collie und seid dann enttäuscht: Lassie wird nicht geboren, Lassie wird gemacht.“

Alle weiteren Gewinner sowie die vollständigen Begründungen der Jurys können unter www.goldenerspatz.de nachgelesen werden.