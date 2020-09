Sie spielten in der frühen Nachkriegszeit eine wichtige Rolle bei der Thüringischen Landeszeitung und in der Landespolitik: Hermann Becker (von links), Alphons Gaertner, Wilhelm Külz und Leonhard Moog.

Die TLZ ist heute die einzige Tageszeitung in den neuen Ländern mit einer so langen, auch wechselhaften Geschichte, die vor 1990 keine Parteizeitung der SED war. Bei ihrer Gründung im September 1945 – kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – waren die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen zur Herausgabe einer Tageszeitung mit einem liberalen Profil in Thüringen alles andere als einfach.