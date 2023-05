Bewerbung ab jetzt möglich: „Thüringer Ortsmeisterschaft“ geht in neue Runde

Erfurt. Am Dienstag beginnt die neue Runde der „Thüringer Ortsmeisterschaft“. Insgesamt 12.000 Euro gibt es im Finale der Aktion unserer Zeitung zu gewinnen.

Noch immer künden große Transparente in Seebergen bei Gotha vom Gewinn der „Ortsmeisterschaft“ unserer Zeitung im vergangenen Jahr. 5000 Euro hatten die Vertreter des Ortes erkämpft. 1000 Euro bekam etwa der Kindergarten „Waldgeister“, davon soll der Außenbereich mit Rollerfläche neugestaltet werden. Einige Vereine haben ihre Räume renoviert, auch für neue Kostüme für die Tanzgarde hat das Geld noch gereicht. Und ein Bücherkiosk mit Lesebank konnte im Dorf aufgestellt werden – „und erfreut sich großer Beliebtheit“, versichert Seebergens Ortsteilbürgermeister Hartwig Gieße. „Es war toll zu erleben, wie sich die großen und kleinen Vereine zusammengetan haben, damit der ganze Ort gewinnt.“

Diesen Pokal und insgesamt 12.000 Euro gibt es im Finale der „Ortsmeisterschaft 2023“ zu gewinnen. Foto: Ingo Glase

Am Dienstag (30. Mai) beginnt die neue Runde der „Thüringer Ortsmeisterschaft“: Jedes Dorf und jede Stadt kann sich bis zum 23. Juli bewerben. Die besten zehn Bewerbungen schaffen es in das Publikumsvoting, bei dem die fünf Startplätze für das Finale vergeben werden. Bei den Wettkämpfen in den Kommunen ab Ende August, etwa am „Heißen Draht“, beim Rodeo und beim Bungee-Run, sammeln die stärksten, geschicktesten, klügsten und geduldigsten Vertreter der Gemeinden wichtige Punkte.

Auch Ortsteilbürgermeister Hartwig Gieße aus Seebergen stöbert gern im neuen Bücherkiosk, der samt Lesebank vom Gewinn bezahlt wurde. Foto: Ingo Glase

Denn neben dem Pokal gibt es auch 5000 Euro für die Gemeinde zu gewinnen. Der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro, für den dritten Platz gibt es 2000 Euro. Die letzten beiden Finalisten bekommen jeweils 1000 Euro.

Alle Informationen zur Aktion und die Anmeldung gibt es hier.

