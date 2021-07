Böschung im Kyffhäuserkreis steht in Flammen

Bad Frankenhausen Zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen hat eine Böschung gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rottleben und Bad Frankenhausen sind am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, an die Landstraße zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine Böschung am Straßenrand auf wenigen Quadratmetern.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Zur Höhe des Schadens ebenso zur Brandursache sind noch keine Aussagen möglich.

