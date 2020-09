Großkontrolle an A9 bei Schleiz: Mängel bei mehreren Lkw festgestellt

Schleiz. Verkehrskontrollen können allerhand Überraschungen hervorbringen. Am Dienstag hat die Polizei wieder einmal an der A9 bei Schleiz eine Großkontrolle durchgeführt.

Verkehrskontrolle in 2000 Metern. Deutlicher, als am Dienstag auf der Autobahn 9, kann man Verkehrsteilnehmer nicht darauf hinweisen, dass Polizei und weitere Behörden hier tätig sind. Dennoch: 15 Pkw-Fahrer haben den Hinweis am Rastplatz Himmelsteiche in Fahrtrichtung München nicht Ernst genommen – und fuhren bei erlaubten 60 Kilometern pro Stunde zu schnell. Der Spitzenreiter war mit satten 88 Kilometer pro Stunde unterwegs.