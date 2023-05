Kinder in Wurzbach mit Schreckschusswaffe bedroht – Polizei durchsucht Wohnung der Nachbarn

Wurzbach. Im Saale-Orla-Kreis sind Kinder zum wiederholten Male beleidigt und mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Zwei Tatverdächtige konnten schnell ausfindig gemacht werden.

Am Freitagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass es in Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) – wie auch bereits an den zurückliegenden Tagen – zu Beleidigungen und Bedrohungen mit einem waffenähnlichen Gegenstand gegenüber zwei Kindern gekommen sein soll. Dies geschah den Angaben zufolge im Bereich der Lehestener Straße.

Nach Befragung der Kinder sowie deren Eltern seien die möglichen Täter ausfindig gemacht worden. Laut Polizei handele es sich dabei um Nachbarn. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei daraufhin am Samstag die Wohnung einer 66 Jahre alten Frau und eines 68-jährigen Mannes durchsucht worden. Dabei habe einer der Beschuldigten eine Schreckschusswaffe herausgegeben. Diese wurde als mögliches Tatmittel beschlagnahmt. Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

