Klickende Handschellen: Rund 700 Cannabis-Pflanzen im Saale-Holzland-Kreis entdeckt

Jena. Zwei Männer müssen sich nun vor Gericht verantworten. Polizisten fanden in ihren Wohnungen Cannabis-Pflanzen - bei einem 59-Jährigen sogar 600 an der Zahl.

Getreu dem Motto "Unverhofft kommt oft" gelang der Polizei am Mittwoch gleich ein doppelter Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität. Bei zwei Männern aus dem Saale-Holzland-Kreis haben die Beamten rund 700 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Gegen die 43 und 59 Jahre alten Männer sei am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei war am Mittwoch wegen eines Streits zur Wohnung eines 43-Jährigen nach Tauchlitz gerufen worden. Aber wegen der Auseinandersetzung klickten nicht die Handschellen - auf dem Dachboden fanden die Beamten fast 90 Marihuana-Pflanzen sowie Utensilien zum Anbau der Droge.

Auch in Weißenborn wurden sie am Mittwoch fündig: In der Wohnung des 59-Jährigen hätten die Polizisten über 600 Cannabis-Pflanzen entdeckt, etwa 250 Gramm getrocknete Cannabisblüten sowie -blätter und etwa 200 Gramm Cannabissamen. Der Mann ist kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit ist er wegen ähnlicher Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Männer warten nun in einer Justizvollzugsanstalt auf den Beginn ihrer Verhandlung.

