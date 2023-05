Kontrolle auf B 88 bei Bad Blankenburg: Golffahrer brettert auf Polizeitransporter

Auf einen solchen Transporter der Polizei fuhr der 46-jährige Golffahrer am Montagabend bei Bad Blankenburg auf.

Bad Blankenburg 46-Jähriger sieht Blaulicht und Anhaltesignal am Montagabend offenbar zu spät - Beamte bleiben unverletzt

Einen nicht alltäglichen Unfall gab es am späten Montagabend auf der B 88 bei Bad Blankenburg. Hier waren Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Saalfeld auf Kontrolltour unterwegs. Mit Blaulicht und Anhaltesignal versuchten sie, einen VW Golf zu stoppen, der auf der Bundesstraße aus Richtung Königsee in Richtung Bad Blankenburg unterwegs war. Der 46-jährige Fahrer übersah offensichtlich alle Warnungen und fuhr auf den Polizeitransporter auf.

"Zum Glück blieben alle Polizeibeamten unverletzt", sagte Christopher Hertel, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld. Eine entsprechende Anzeige gab es natürlich trotzdem.

Gartenlaube brennt in der Nacht nieder

Der Unfall war übrigens nicht der einzige Einsatz der Polizei in der Fröbelstadt: In der Nacht brannte in Bad Blankenburg eine Gartenlaube nieder. Vermutet wird Brandstiftung.