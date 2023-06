Leblose Person in der Weißen Elster in Gera gefunden

Gera. In Gera ist am Abend eine Leiche in der Weißen Elster entdeckt worden. Was bisher bekannt ist.

In Gera ist am Mittwochabend eine leblose Person an der Zwötzener Brücke in der Weißen Elster gefunden worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilte zur Wasserrettung, da zunächst nicht klar war, ob die Person hilflos im Wasser trieb.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr stellte dann fest, dass die Person hilflos im Wasser schwamm. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle, während die Kriminalpolizei mit mehreren Einheiten auf Spurensuche ging. Auch ein Gerichtsmediziner war vor Ort.

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Am Mittwochabend meldeten Augenzeugen eine leblose Person an der Zwötzener Brücke in Gera am Rande der Weißen Elster. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Ein Großaufgebot der Feuerwehr Gera eilte zur Wasserrettung, da nicht klar war, ob die Person hilflos im Wasser schwamm. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Schnell konnten Rettungsdienst und Feuerwehr feststellen, dass die Person keine Lebenszeichen mehr aufwies. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Die Polizei sicherte die Einsatzstelle, die Kriminalpolizei nahm mit mehreren Einheiten die Spurensuche rund um die Fundstelle auf, ein Gerichtsmediziner war vor Ort.Derzeit sei nicht geklärt, ob es sich um ein Unglück oder eine Gewalttat an dem älteren Herren gehandelt hat, die Ermittlungen dazu laufen. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Eine Drohne machte aus der Luft umfangreiche Aufnahmen rund um die Einsatzstelle. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Der Straßenverkehr war für etwa eine halbe Stunde rund um die Zwötzener Brücke eingeschränkt. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Die Brücke wurde halbseitig für den Fußgängerverkehr gesperrt. Foto: Björn Walther

Leblose Person in Weißer Elster in Gera gefunden Die Ermittlungen der Kripo zogen sich bis in die Abendstunden. Foto: Björn Walther

Laut ersten Erkenntnissen handelt es sich bei leblosen Person um einen älteren Herren. Ob er durch ein Unglück oder Fremdeinwirkung ums Leben kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei setzte auch eine Drohne ein, der Straßenverkehr war eine halbe Stunde rund um die Zwötzener Brücke eingeschränkt und halbseitig für Fußgänger gesperrt. Die Ermittlungen der Kripo zogen sich bis in die Abendstunden.

