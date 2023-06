Mann bei Arbeiten an Stromleitung im Landkreis Greiz schwer verletzt

Auma-Weidetal. Im Landkreis Greiz hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann verunglückte und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Im Bereich des Planetenwanderwegs in Auma-Weidetal (Landkreis Greiz) ist am Dienstag beim Verlegen einer Höhenstromleitung ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 27-Jährige in einer Gondel in circa 20 Metern Höhe gearbeitet, als sich die Gondel gegen 9.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Bewegung und anschließend gegen die Dämmung eines Strommasten und ein Gitter stieß.

Der 27-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Amt für Arbeitssicherheit untersuche den Vorfall, hieß es.

