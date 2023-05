Mit 1,79 Promille im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gegen Hauswand gefahren

Katzhütte. In Katzhütte im Kreis Saalfeld-Rudolstadt fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Er und sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag, gegen 19.50 Uhr, war ein 31-jähriger BMW-Fahrer in Katzhütte in Richtung Sportplatz unterwegs. Nach einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand.

Bei dem Aufprall wurden er sowie sein 33-jähriger Beifahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,79 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 31-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

