Motorradfahrer bei Unfall auf Landstraße im Kreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt

Teichel/Clöswitz. Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt worden. So kam es zu dem Unglück.

Bei einem Unfall auf der Landstraße 2391 ist am Freitagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 22-Jährige gegen 19.50 Uhr zwischen Teichel und Clöswitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend prallte er gegen die rechte Leitplanke. Dabei zog sich der junge Fahrer schwere Verletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

