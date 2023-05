Polizei mit Hubschrauber über Jena-Nord im Einsatz

Jena. Am Dienstagabend war der Polizeihubschrauber lange im Saaletal zu hören: Darum war der Helikopter im Einsatz.

Die Polizei sucht am Dienstagabend in Jena mit einem Hubschrauber nach einem vermissten Senioren. Er habe ein Pflegeheim im Jenaer Norden in Richtung Wald verlassen und sei bislang nicht gefunden worden, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Den Angaben zufolge handelt es sich um einen im Jahr 1942 geborenen Mann, der groß ist, graue Haare hat und mit einer Reisetasche unterwegs ist. Passanten, die den Vermissten entdecken, werden gebeten, die Polizei zu informieren. Er ist aufgrund seiner gesundheitlichen Situation möglicherweise desorientiert und auf Hilfe angewiesen.

Anwohner beschweren sich über Hubschrauber-Einsatz in Abendstunden

Die Polizei setzte einen ihrer Hubschrauber ein, um den Vermissten mit Hilfe einer Wärmebildkamera ausfindig zu machen – bis 23 Uhr aber ohne Erfolg. Der Hubschrauber stand längere Zeit über dem Stadtteil, was laut Landeseinsatzzentrale zu mehreren Anrufen von Bürgern führte, die sich über den Lärm beschwerten. Aufgrund der Gefahrensituation für den Vermissten sei der Einsatz des Helikopters auch in den Abendstunden gerechtfertigt, hieß es von der Polizei.

Die Hubschrauberstaffel der Thüringer Polizei ist am Flughafen Erfurt-Weimar stationiert. Sie besteht aus zwei Maschinen vom Typ Eurocopter 145 mit den Rufnamen „Habicht“. Beide Hubschrauber sind mit Spezialtechnik für die Vermisstensuche ausgerüstet, unterstützen in anderen Fällen aber auch die Fahndung nach flüchtigen Tätern aus der Luft.

