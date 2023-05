Stichverletzung auf Parkplatz in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Zwei Männer gingen in Bad Blankenburg aufeinander los.

Am Samstagabend kam es gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg zu gefährlichen Körperverletzungen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sind dort zwei Männer aus Bad Blankenburg in Streit geraten, beide 41 Jahre alt. Der eine fügte seinem Gegenüber mit einem spitzen Gegenstand am Oberkörper eine Verletzung zu. Anschließend soll auch der eigentliche Täter durch weitere Personen verletzt worden sein. Beide Männer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

„Bei den Männern, die sich offensichtlich kannten, handelt es sich um polizeibekannte Leute“, so eine Sprecherin. Es wurden schließlich Anzeigen wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung erstattet. Weiterhin wurden bei beiden Männern Blutproben im Krankenhaus entnommen, um eine Beeinflussung durch Drogen und Alkohol zu klären.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.