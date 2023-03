Der Wald fasziniert die Fotografen beim TLZ-Blende-Wettbewerb

Aufgepasst: Den Sieg in dieser Kategorie und den 1. Platz sichert sich Michael Trillhaase aus Erfurt mit seinem „Eichhörnchen“.

Erfurt. Beim TLZ-Blendewettbewerb wurden die schönsten Motive unter dem Motto „Faszination Wald“ gekürt.

Natürlich kann man auch am Meer, in den Bergen oder auf einer Wiese viele tolle Motive fotografieren, aber der Wald mit all seinen Facetten hält eine besonders große Anzahl davon bereit. „Faszination Wald“ hieß deshalb auch eine eigene Kategorie des aktuellen Blende-Fotowettbewerbs – und die teilnehmenden Leser-Fotografen unserer Zeitung begeisterten die Jury mit vielen faszinierenden Bildern.

Natürlich sind es zum einen Tier-Bilder, die mit Momentaufnahmen seltener, meist verborgener Szenen überzeugen. Aber auch ungewöhnliche Perspektiven verblüffen selbst Experten und Kamera-Profis immer wieder. Und auch besondere Lichtstimmungen setzen ganz gewöhnliche Ansichten neu in Szene.

Und dann müssen die entdeckten Motive auch gut umgesetzt, sprich fotografiert werden. Und auch das gelang den ausgewählten Amateurfotografen hervorragend, selbst in schwierigen Situationen, kurzen Momenten oder unter widrigen Bedingungen.

Die Siegerbilder dieser Kategorie zum Thema Wald – die sich für das bundesweite Finale qualifiert haben – faszinieren und machen Lust wieder einmal Lust auf einen neuen Waldspaziergang. Aber die Kamera nicht vergessen!