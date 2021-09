1200 Corona-Auffrischimpfungen in Thüringen

Erfurt/Gera. Rund 1200 Menschen in Thüringen haben bereits eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus bekommen.

In Thüringen haben in diesem Monat bereits etwa 1200 Menschen eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Damit seien rund 45 Prozent von insgesamt 2596 Buchungen über das entsprechende Online-Portal umgesetzt worden, teilte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung mit. Termine seien weiterhin verfügbar. «Dementsprechend werden die Zahlen auch steigen», sagte der Sprecher.

Am Montag starteten in Thüringen die Auffrischungsimpfungen in den Pflegeheimen. Dazu wurde die Zahl der mobilen Teams von 15 auf 25 aufgestockt. Dem Sprecher zufolge wird es auch einen weiteren landesweiten «Familienimpftag» geben: Am 19. September sollen sich Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche gemeinsam mit Eltern und anderen Verwandten gegen Covid-19 immunisieren lassen können.

