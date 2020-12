Ulrich Neymeyr: „Dieser moderne Antisemitismus ist brandgefährlich“

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr will nach der Pandemie in einer Studie untersuchen lassen, was Gottesdienstbesuchern fehlte, während sie in der Coronakrise nicht mehr regelmäßig die Heilige Messe besuchen konnten.

Erfurt. Querdenker und Antisemitismus, Krise und Nachholbedarf in der Bewältigung – der katholische Bischof Ulrich Neymeyr spricht Klartext im Interview.

Der katholische Bischof Ulrich Neymeyr (63) hat vor geraumer Zeit das Sonntagsgebot für die Katholiken aufgehoben – der Coronapandemie wegen. Er befürchtet, dass dadurch nach der Pandemie weniger Gläubige zum Gottesdienst kommen. Im Interview mit dieser Zeitung blickt Neymeyr auf die Bewältigung der Krise in der Kirche, das anstehende Weihnachtsfest aber auch kritisch auf Querdenker und assistierten Suizid. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Sie waren jüngst zu einem Glockenduell im Fernsehen zu sehen. Meist entschieden Sie sich für die falsche Glocke. Wie kam es dazu?

(lacht) Ich habe das wirklich unterschätzt. Es war selten, dass ich mich eindeutig festlegen konnte.

Die Erfurter „Gloriosa wurde ja nicht eingespielt. Hätten Sie die sofort erkannt?

Unsere weltberühmte Glocke hat einen einzigartigen Klang. Auch wenn keine andere Glocke da heranreicht, gibt es zumindest welche, die ähnlich klingen. Zum Beispiel die große Glocke „Emanuel“ in „Notre Dame“ in Paris. Ob ich in der Aufregung den Unterschied gehört hätte, bin ich mir nicht sicher. Insofern war ich ganz froh, dass die Gloriosa nicht eingespielt wurde.

Wie ist das Bistum Erfurt bisher durch diese Krise gekommen?

Gott sei Dank ganz gut. Es gab unter unseren Mitarbeitern einige Infizierte, aber nur einen, der wirklich krank war. Und: In unseren Gottesdiensten gab es bisher kein nachgewiesenes Infektionsgeschehen. Die erarbeiteten Schutzkonzepte wirken also.

Sie erweckten öffentlich den Eindruck, nicht immer mit Entscheidungen der staatlichen Stellen zufrieden zu sein. Beispielsweise, als in Hildburghausen plötzlich Gottesdienste verboten wurden.

Wir hätten uns natürlich gewünscht, im Vorfeld über einen solchen Eingriff in das Grundrecht der Religionsausübung informiert zu werden. Ich mache Landrat Müller aber keinen Vorwurf. Er war zu dem Zeitpunkt in einer Ausnahmelage. Wir haben das besprochen und ausgeräumt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Absprachen mit den staatlichen Stellen. Als Kirche wollen wir doch auch helfen, die Infektionsraten zu drücken. Wir können nicht im Gottesdienst darum beten, dass das Virus verschwindet und gleichzeitig zur Verbreitung beitragen.

Nicht alle, die zum Gottesdienst kommen wollen, dürfen auch rein. Wie geht man mit so einer Ausnahmesituation um, die ja eine neue Erfahrung sein dürfte?

Insbesondere für die Ehrenamtlichen, die Gottesdienstbesucher abweisen müssen, ist es ein misslicher Dienst. Auch wenn wir ihn Begrüßungsdienst nennen, weil die Gottesdienstbesucher ja an ihre Plätze gebracht werden. Aber wir können das jetzt nicht ändern. Die Pandemie-Situation erfordert es so.

Wie groß ist die Zahl der Menschen, die zurzeit an der Kirchentür weggeschickt werden?

Es gibt viele, die von sich aus nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Aus Angst vor einer Ansteckung oder weil ihnen die Anmeldung zu kompliziert ist. Manche sagen aber auch, dass es für sie mit Sicherheitsabstand, Maske und ohne Gesang keine Feier mehr ist.

Was ist mit dem Sonntagsgebot?

Das habe ich aufgehoben. Da muss sich also keiner ein schlechtes Gewissen machen, wenn er nicht in die Kirche geht.

Wie wollen Sie die Gläubigen, die jetzt nicht mehr zur Kirche kommen, nach der Pandemie zurückgewinnen?

Es ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass wir auch nach Corona weniger Gottesdienstbesucher haben werden. Das wird harte Arbeit, sie zurückzugewinnen. Es wäre gut, von den Menschen zu erfahren, was sie vermisst bzw. nicht vermisst haben, als sie sonntags nicht mehr regelmäßig im Gottesdienst waren.

Im Rahmen einer Studie?

Ja, das wäre eine Möglichkeit.

Wie blicken Sie eigentlich auf die selbst ernannten „Querdenker“, die gegen die Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie auf die Straße gehen?

Ich sehe diese Entwicklung mit großer Sorge. Wenn dort Fakten geleugnet werden, wie zum Beispiel die Zahlen des Robert-Koch-Institutes, dann sind in der Gesellschaft weder Diskussionen noch Kompromisse möglich. Was mich mit noch größerer Sorge umtreibt, ist die mal unterschwellig, dann wieder ganz offen verbreitete Theorie der jüdischen Weltverschwörung.

Antisemitismus in Reinkultur!

Auf jeden Fall! Ich sehe das als einen Rückfall ins Mittelalter an, als Seuchen Juden als Sündenböcken in die Schuhe geschoben wurden. Dieser moderne Antisemitismus ist brandgefährlich.

Was kann die Kirche machen, um hier mit gegenzusteuern?

Wir sind froh, dass es jüdisches Leben und jüdische Kultur gibt und Menschen jüdischen Glaubens bei uns sind. Deshalb beteiligen wir uns zum Beispiel am Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdischen Lebens in Thüringen“. Es ist aber auch wichtig, den Katholiken deutlich zu machen, wie die katholische Kirche das Judentum heute sieht.

Was heißt das?

Die Juden bleiben unsere älteren Brüder und Schwester, wie es Papst Johannes Paul II. gesagt hat. Ihr Bund mit Gott besteht fort. Mit dieser Sicht kann es gelingen, die christlichen Wurzeln des Antisemitismus, die es zweifelsfrei gibt, trockenzulegen. Das sehe ich als Aufgabe in die Kirche hinein an. Es gab ja auch innerhalb der Kirche antijüdische Predigten. Davon distanziert sich die katholische Kirche seit dem II. Vatikanischen Konzil. Es ist wichtig, dass das die Katholiken auch wissen.

Beim „Elisabethempfang“ hatten Sie die Pandemie als Mahnung zur Umkehr bezeichnet. Wie meinen Sie das?

Die Pandemie hat offengelegt, wie wichtig die Familie wirklich ist. Das wirft auch politische Fragen auf, etwa zum Stellenwert der Familie in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Man setzt zu sehr darauf, dass die Erwachsenen ihren Beitrag zur Wirtschaft leisten. Ob wir da so weitermachen können wie bisher, möchte ich zumindest hinterfragt wissen. Oder das Thema Bildung: Im ersten Lockdown ist deutlich geworden, dass Schulen und Kindergärten nicht nur ein Ort der Betreuung, sondern der Bildung und Erziehung sind. Das war wochenlang aus dem Blick geraten. Aber es gibt auch Positives zu vermerken. Die Pandemie hat bisher gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen bereit ist, zur Schonung der Alten und Kranken Einschränkungen zu akzeptieren.

Ein Hoffnungsschimmer?

Mir zeigt es, trotz Querdenkern, dass es in der Gesellschaft weiter eine Solidarität mit Schwachen und Kranken gibt. Die habe ich übrigens am Aschermittwoch vermisst, als der assistierte Suizid vom Bundesverfassungsgericht ermöglicht wurde.

Der assistierte Suizid darf insofern stattfinden, dass derjenige, der aus dem Leben scheiden will, die Handlung selbst vornimmt und ihm bei der Vorbereitung assistiert wird. Der Sterbende handelt also selbstbestimmt, obwohl er beim Herrgott vielleicht noch nicht oben auf der Liste steht.

Religiös motiviert sage ich, dass Gott es ist und nicht der Mensch, der das Leben schenkt und es nimmt. Für die Gesellschaft ist es aber eine Frage der Solidarität mit denen, die – buchstäblich – am Ende sind. Ist es Ausdruck des Mitleids oder das Ende des Mitleids, wenn man jemandem den Giftbecher hinstellt? Zumal es in der Palliativbetreuung gute Möglichkeiten gibt, Sterbende ohne Sterbehilfe zu begleiten und ein Sterben in Würde und ohne Schmerzen zu ermöglichen.

Sie hatten die wirtschaftliche Fokussierung der Gesellschaft auch mit Blick auf die Familie angesprochen. Wie soll dieser gordische Knoten jemals gelöst werden?

Es muss mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie geben. Unternehmen, die schwer Mitarbeiter finden, sind da schon sehr flexibel und zeigen, wie das funktionieren kann.

Wie machen Sie das als Arbeitgeber im Bistum?

Wir haben da ebenfalls Nachholbedarf. Es ist ja doch ein Unterschied, ob man als unverheirateter Priester arbeitet und deshalb viel freier über seine Zeit verfügen kann als etwa eine Gemeindereferentin mit Familie, die nicht zu kurz kommen darf. Das dürfen wir bei Versetzungen und Aufgabenverteilungen nicht aus dem Blick verlieren, um nur dieses Beispiel zu nennen.

Im Erzbistum Köln bleibt eine Missbrauchsstudie unter Verschluss. Der Münchener Kardinal Marx hat das als „verheerendes Signal“ bezeichnet. Wie sehen Sie das?

Ein schwieriges Feld. Wenn man aber ankündigt, eine Studie zu veröffentlichen, dann muss man das auch tun. Es ist nicht nachvollziehbar, jetzt eine zweite Studie anzufertigen.

Wie wäre das im Bistum Erfurt gelaufen?

Für uns ist wichtig: Wer Verantwortung hatte, der muss die Konsequenzen tragen. Da waren wir immer eindeutig. Wir gründen jetzt außerdem eine Aufarbeitungskommission.

Wann wird die eingesetzt?

Ich gehe vom ersten Quartal 2021 aus. Dann werden die Akten noch einmal analysiert. Es soll geprüft werden, ob es Hinweise gibt auf Taten, die bei der bisherigen Aufarbeitung möglicherweise übersehen wurden.

Wie transparent gehen Sie mit den Ergebnissen um, die dann zu erwarten sind?

Zwischendurch werden wir Ergebnisse an den unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Kindesmissbrauch geben und dann öffentlich darüber informieren. Datenschutzrechtliche Bestimmungen müssen dabei, mit Blick auf Betroffene wie Beschuldigte, eingehalten werden.

Ist Ihr Vorgänger, Bischof em. Wanke, hier ein wichtiger Zeitzeuge?

Auf jeden Fall und das generell und nicht nur in der kirchlichen Auseinandersetzung um sexuellen Missbrauch. Da hat er bereits zweimal öffentlich Fehler eingeräumt

Eine letzte Frage: Welche Botschaft geht von diesem pandemiegeprägten Weihnachtsfest aus?

Wir sehen, wie wichtig unsere leibhaftige Existenz ist. Man spürt nach einem dreiviertel Jahr, dass etwas fehlt, wenn man sich nicht begegnen kann. Auch Gott wurde Mensch, weil er uns nah sei will. Dieser Aspekt der Menschwerdung erhält durch die Erfahrungen in der Corona-Pandemie ein besonderes Gewicht. Weihnachten ist für mich das Fest der Hoffnung. Die Tage werden wieder heller, und ich hoffe, dass wir die dunkelste Zeit, was diese Pandemie angeht, hinter uns haben und sie gut überstehen.

