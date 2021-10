Alle Nachrichten aus dem Thüringen-Ticker vom 22. bis 30. September 2021

Hier lesen Sie die wichtigsten Nachrichten aus Thüringen vom 22. bis 30. September 2021 kompakt auf einen Blick.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Donnerstag, 30 September 2021

21.50 Uhr: Junge Mutter aus der Region hat Ambitionen auf Krone der "Miss Germany"

1

Foto: Angelika Schimmel

80 - 40 - 90 - 60 - 90: Das waren jahrzehntelang die Idealmaße einer Miss Germany. Groß, extrem schlank, mit ebenmäßigen Gesichtszügen, langer Mähne und üppigem Sex-Appeal ausgestattet waren die meisten jungen Damen, die bei diversen Vor- und Endausscheiden der Miss-Wahlen auch in Jenas Goethe-Galerie über den Laufsteg staksten. "Aber solche Mädchen haben heute sicher keine Chance mehr, Miss Germany zu werden. Da geht gerade eine große Veränderung vor sich", sagt Nicole Koch. Eines ihrer Ziele, die sie gerade anvisiert, ist, bei der Staffel 2021/22 der Miss-Germany-Wahl weit nach vorn zu kommen.

20.40 Uhr: Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts wird verabschiedet

An der Spitze des Bundesarbeitsgerichts steht ein Wechsel bevor. Die Präsidentin des höchsten deutschen Arbeitsgerichts, Ingrid Schmidt, wird morgen in Erfurt verabschiedet. Zu dem Festakt werden Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sowie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Schmidt stehe noch nicht fest, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsgerichts. (dpa)

20.33 Uhr: Lärmaktionsplan scheitert - Weimars Oberbürgermeister reicht ihn dennoch ein

Der Lärmaktionsplan der Stadt Weimar ist erneut im Stadtrat gescheitert. Die nur geringfügig geänderte Vorlage der Verwaltung, die bereits im Februar keine Mehrheit erhielt, bekam diesmal genauso viele Ja- wie Nein-Stimmen: 18 zu 18. Zwei Stadträte enthielten sich. Die Vorlage, die als gravierendste Maßnahme Tempo 30 auf nahezu allen Hauptverkehrsstraßen in der Stadt vorgesehen hat, war damit vorerst erneut gescheitert. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) hat die Drucksache dennoch an das zuständige Landesamt weitergeleitet.

19.11 Uhr: Bauindustrie: Straße und Schiene nicht gegeneinander ausspielen

Die Bauindustrie hat angesichts von Schäden wie an der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden vor einer Vernachlässigung von Investitionen in den Verkehrsträger Straße gewarnt. Es wäre "aus wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Perspektive" schädlich, Schiene und Straße gegeneinander auszuspielen, mahnte Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen, heute anlässlich des Straßenbautages in Fulda. "Dies würde zu einer spürbaren Verschlechterung der Verkehrsnetze und damit zu einer Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschland insgesamt führen", so Siebert. (dpa)

19.06 Uhr: Gruselige Entdeckung im Gebüsch: Unfall bei Gotha wegen Schreckgestalt

Foto: Polizei Gotha

Bei der gruseligen Gestalt, die am Dienstagabend eine Autofahrerin in Gotha erschreckt hatte, handelt es sich um Sperrmüll. Wie die Polizei Gotha am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Besitzer der Figur nach Aufruf der Beamten gemeldet.

18.35 Uhr: Sechs Schulen im Altenburger Land von Neuinfektionen betroffen

Mit Blick auf die sogenannten sensiblen Einrichtungen (Schulen, Kitas, Pflegeheime, Einrichtungen für behinderte Menschen) fällt auf, dass Stand heute im Altenburger Land nur Schulen von neuen Coronafällen betroffen sind - und auch gleich mehrere. In folgenden Bildungseinrichtungen ist es zu neuen Infektionen gekommen:

Johann-Friedrich-Pierer-Schule Altenburg: ein Schüler positiv; elf Schüler in Quarantäne

ein Schüler positiv; elf Schüler in Quarantäne Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz: ein Schüler positiv; fünf Schüler und eine Lehrkraft in Quarantäne

ein Schüler positiv; fünf Schüler und eine Lehrkraft in Quarantäne Spalatin-Gymnasium Altenburg: ein Schüler positiv; drei Schüler in Quarantäne

ein Schüler positiv; drei Schüler in Quarantäne Reichenbachschule Altenburg: zwei Schüler positiv; drei Schüler in Quarantäne

zwei Schüler positiv; drei Schüler in Quarantäne Grundschule "Am Finkenweg" Schmölln: sieben Schüler positiv; 15 Schüler und zwei Lehrkräfte in Quarantäne

sieben Schüler positiv; 15 Schüler und zwei Lehrkräfte in Quarantäne Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln: zwei Schüler positiv; 42 Schüler in Quarantäne

18.04 Uhr: Linke-Abgeordnete konnten Erstaufnahmeeinrichtung nicht besuchen

Nach einem missglückten Termin soll der Besuch von Linke-Landtagsabgeordneten in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl bald nachgeholt werden. Einem sehr zeitnahen Vor-Ort-Termin unter Beteiligung der Leitungsebene des Landesverwaltungsamtes stehe nichts im Wege, teilte die Behörde heute mit. (dpa)

17.39 Uhr: Carl Zeiss Meditec wechselt Führung aus - Markus Weber übernimmt Amt

Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec wechselt die Führung aus. Markus Weber übernehme den Vorstandsvorsitz zum 31. Dezember von Ludwin Monz, teilte der Konzern heute in Jena nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Die Übergabe geschehe im besten Einvernehmen und auf Wunsch des seit 2010 amtierenden Chefs, hieß es weiter.

17.27 Uhr: Mehrere Feuer in Suhler Wohnblock in einer Woche - Brandursache steht fest

Gestern Morgen hat es im Keller eines großen Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl gebrannt. Heute war die Suhler Kriminalpolizei am Brandort und stellte fest, dass auch diesmal Brandstifter zugange waren. Bereits Montagvormittag hatte es in der Würzburger Straße ein Feuer gegeben.

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Am Montagvormittag sind bei einem Brand in einem Elfgeschosser in der Würzburger Straße in Suhl mindestens vier Personen verletzt worden, darunter zwei Säuglinge. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Nach ersten Informationen war aus noch ungeklärter Ursache im Keller des Wohnblocks ein Feuer ausgebrochen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits Rauch aus dem Gebäude gedrungen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Sechs Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Nach Angaben des Einsatzleiters handelt es sich um zwei Bewohner der direkt über dem Brandherd befindlichen Erdgeschosswohnung sowie eine Familie mit zwei Säuglingen. Foto: News5



Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Sowohl die Babys als auch zwei weitere Verletzte seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Mehrere weitere Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt sollen 13 Personen betroffen sein. Es wurden Zelte aufgebaut. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Laut Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Die verrauchten Treppenhäuser wurden gelüftet und die dem betroffenen Treppenhaus zugehörigen Wohnungen werden auf ihre Bewohnbarkeit überprüft. Foto: News5



Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5



Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5



17 Uhr: Neue Tora-Rolle vollendet: 304.805 per Hand geschriebene Buchstaben

Mit dem Schreiben der letzten 36 Buchstaben hat ein Berliner Rabbiner die Arbeit an einer neuen Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen abgeschlossen. Mit ruhiger Hand beendete Reuven Yaacobov heute das zwei Jahre dauernde und insgesamt 304.805 hebräische Buchstaben große Projekt "Tora ist Leben" in Erfurt. Die neue Tora-Rolle ist ein gemeinsames Geschenk der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und des katholischen Bistums Erfurt.

16.55 Uhr: Verlorene Matratze sorgt für Unfall auf der A71 bei Erfurt – Autofahrer wird verletzt

Eine offenbar nicht ausreichend gesicherte Matratze hat heute Nachmittag auf der A71 bei Erfurt für einen Unfall gesorgt. Laut Polizei hatte sich die Matratze beim Transport während der Fahrt zwischen der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben und dem Kreuz Erfurt (Fahrtrichtung Schweinfurt) vom Anhänger eines Hondas gelöst und blieb auf der Fahrbahn liegen.

14.47 Uhr: CDU und Grüne fordern weiterhin 2G-Option für Gastrobranche

Die Fraktionen von CDU und Grünen im Thüringer Landtag halten an ihrer Forderung zur Ausweitung des 2G-Optionsmodells für die Gastronomiebranche fest. "Wir als CDU-Fraktion sind für ein 2G-Optionsmodell auch für Restaurantbesuche und Übernachtungen", erklärte der CDU-Abgeordnete Thadäus König am Donnerstag. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) müssten "endlich eine gemeinsame Positionierung zum 2G-Optionsmodell finden", forderte König. Die Wirte und Hoteliers sollten seiner Meinung nach selbst entscheiden, ob sie 2G anwenden wollen oder nicht. (dpa)

14.45 Uhr: Hochschulpolitiker sprechen sich gegen 2G im Hörsaal aus

Die angepeilte 3G-Regel für die Thüringer Hochschulen ist aus Sicht von Hochschulpolitikern im Landtag der richtige Weg. Anders als bei Veranstaltungen, für die künftig zwischen 2G- und 3G-Plus gewählt werden kann, gehe es an der Hochschule um das Recht auf Bildung, sagte der hochschulpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Christian Schaft.

11.10 Uhr: Opel lässt bis Jahresende Produktion in Eisenach ruhen

Die Produktion des Automobilbauers Opel in Eisenach wird kontrolliert runtergefahren. Bis Ende des Jahres soll nicht mehr produziert werden. Diese Nachricht erhielt die Belegschaft am Donnerstagmorgen. Die Betriebsrat tagt zu diesem und anderen neuesten Nachrichten in diesen Stunden und wird im Anschluss dazu Stellung nehmen. Im kommenden Jahr solle die Produktion wieder anlaufen.

10 Uhr: Weniger Arbeitslose in Thüringen

Thüringens Arbeitgeber melden nach Ende der Urlaubszeit mehr offene Stellen - die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort. Die Zahl der Arbeitslosen sank im September um 3000 auf 57.200, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren 10.900 weniger Menschen ohne Job als im September 2020. Die Arbeitslosenquote verringerte sich im Vergleich zu August von 5,4 auf 5,2 Prozent. Der saisonale Rückgang der Arbeitslosigkeit sei noch stärker ausgeprägt als im Vor-Pandemie-Jahr 2019.

7 Uhr: Corona-Optionsmodell auch für Thüringer Theater und Kinos

Der Einführung des 2G/3G-Plus-Optionsmodells für die Veranstaltungsbranche steht laut Landesregierung nichts im Wege. Profitieren davon sollen öffentliche frei oder gegen Entgelt zugängliche Veranstaltungen, einschließlich Ausstellungen, Museen sowie Spezial- und Jahrmärkte, Diskotheken und Tanzclubs. Für Gaststätten, wie von CDU und Grünen gefordert, gelten die Optionen zunächst nicht.

6.30 Uhr: Investitionen in Thüringen ziehen an

Die Stimmung in der Thüringer Wirtschaft hellt sich trotz anhaltender Auswirkungen der Corona-Krise auf einem verhaltenen Niveau weiter auf. Das spiegelt sich in den Investitionen wider. 17 Prozent der Unternehmen im Freistaat beabsichtigen „definitiv“ und 15 Prozent „eher“, in den kommenden drei Monaten größere Investitionen zu tätigen. Das geht aus dem Wirtschaftsbarometer dieser Zeitung für das dritte Quartal des Jahres hervor.

6 Uhr: Schwerer Unfall auf A4 bei Gera

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht zum Donnerstag auf der A4 bei Gera an dem auch ein Schwerlasttransporter beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kleintransporter ungebremst auf das Begleitfahrzeug des Schwerlasttransportes aufgefahren. Zwei Personen wurden verletzt.

Mittwoch, 29. September 2021

22 Uhr: Torarolle ist fertig und kommt zum Gebrauch in die Erfurter Synagoge

Das Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ erlebt am Donnerstag einen wichtigen Höhepunkt. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) und das Bistum Erfurt übergeben am Nachmittag in Erfurt als Zeichen der Verbundenheit und Zukunftshoffnung eine handgeschriebene Tora-Rolle als gemeinsames Geschenk an die jüdische Landesgemeinde. Im Auftrag beider Kirchen hatte der Rabbiner und Toraschreiber Reuven Yaacobov fast ein Jahr lang Buchstabe für Buchstabe der fünf Bücher Mose mit Gänsefeder und Tinte auf Pergament übertragen. Die Arbeit an der Rolle sei am Mittwoch beendet worden, wurde auf der Facebook-Seite des Projektes "Tora ist Leben" mitgeteilt.

Die letzten der 304.805 Buchstaben sollen im Rahmen der feierlichen Übergabe im Beisein von Vertretern der jüdischen Landesgemeinde, der Kirchen und von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geschrieben werden. Nach Abschluss werde die neue Rolle in einem feierlichen Umzug durch Erfurt in die Synagoge am Max-Cars-Platz getragen und der jüdischen Gemeinde zum Gebrauch übergeben.

Die Freude darüber sei „so groß, dass dafür alle positiven Worte einsetzbar sind, die es nur gibt“, sagte Landesrabbiner Alexander Nachama dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Erfurt. Das Geschenk könne aber keine Entschädigung für die Geschichte sein, „sonst könnte ich die Tora-Rolle auch gar nicht annehmen“, fügte er hinzu.

21.03 Uhr: Finanzspritze für die Werbung der Thüringer Bachwochen 2022/23

Die Thüringer Bachwochen haben eine Finanzspritze von rund 61.000 Euro vom Land bekommen. Das Geld komme aus dem Landesprogramm Tourismus und soll in die Vermarktung der Jahre 2022 und 2023 des größten Festivals klassischer Musik in Thüringen gehen, teilte das Wirtschaftsministerium heute in Erfurt mit. Seit 2017 wird das Musikereignis demnach überregional beworben. Das müsse aufrechterhalten und ausgebaut werden, um "die Thüringer Bachwochen zu einem Zugpferd für Kulturinteressierte aus aller Welt zu machen", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) bei der Übergabe. Schon jetzt sei das Festival für Kulturinteressierte ein Reiseanlass. (dpa)

21.02 Uhr: Ursache nach Erdrutsch auf A4 bei Jena steht nun fest

Für den Erdrutsch auf der A4 zwischen Magdala und Jena in der Nacht zu Montag ist eine Havarie an der Entwässerungsanlage verantwortlich gewesen. Wie MDR Thüringen berichtet, war der Schlamm von einem künstlich angelegten Hügel entlang der Straße abgerutscht.

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach heftigen Unwettern für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Nach mehreren Stunden Starkregen und Gewitter war es gegen 1.30 Uhr zu einem großen Erdrutsch gekommen. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Auf allen drei Fahrspuren und der Standspur lagen mehrere Tonnen Geröll und Schlamm - zum Teil bis zu 45cm hoch. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Neben der Autobahn klafft ein riesiges Loch in der Böschung. Foto: Johannes Krey



Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Der Verkehr musste umgeleitet werden. Ein Team der Autobahnmeisterei rückte mit schwerem Gerät an, um die Tonnen an Schlamm und Geröll zu beseitigen. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Zudem musste die Böschung geprüft werden, ob weitere Teile durch den starken Regen aufgeweicht sind und abrutschen könnten. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Gegen 5 Uhr war die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei mittels schwerer Maschinen bereinigt. Mit einer Kehrmaschine wurden die letzten Schlammreste von der Fahrbahn gespült. Pünktlich zum Berufsverkehr konnte der Verkehr wieder rollen. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey



Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey



Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey



Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey

Tonnen an Schlamm und Geröll blockieren A4 nach Erdrutsch Die Autobahn 4 ist zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena in Fahrtrichtung Dresden nach einem Erdrutsch für etwa vier Stunden voll gesperrt worden. Foto: Johannes Krey



20.13 Uhr: Feierliche Übergabe der neuen Tora-Rolle der Jüdischen Landesgemeinde

Rund zwei Jahre ist es her, dass ein Berliner Rabbiner damit begann, eine neue Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen zu schreiben. Morgen soll im Zuge einer öffentlichen Veranstaltung der letzte Buchstabe in Erfurt geschrieben werden. Danach soll die neue Tora-Rolle in der Neuen Synagoge in Erfurt von Landesrabbiner Alexander Nachama in Empfang genommen werden. Die Einbringung der Tora-Rolle in die Synagoge ist als stiller religiöser Akt angedacht - soll aber per Videoleinwand nach außen übertragen werden. (dpa)

20.02 Uhr: Ramelow setzt auf "Zusammen wachsen" - Linken-Politiker wird Bundesratspräsident

Foto: Sascha Fromm

Ein aus einer roten und einer gelben Zwei montiertes Herz, dem eine schwarze 20 vorangestellt ist: Dieses Symbol soll das Jahr 2022 darstellen und gleichzeitig das Motto, unter dem Bodo Ramelow Präsident des Bundesrates sein will: "Zusammen wachsen". Als der Ministerpräsident das schwarz-rot-goldene Werk heute in Erfurt präsentierte, schaute er sichtlich stolz.

19.24 Uhr: Thüringer Arbeitsmarktdaten für September kommen

Die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur informiert morgen über die Entwicklung auf dem Thüringer Arbeitsmarkt im September. Üblicherweise stellen Unternehmen und Handwerksbetriebe nach der Ferienzeit wieder verstärkt Mitarbeiter ein. Ob das auch in diesem Jahr so ist, zeigen die Zahlen der Regionaldirektion. Sogar im Ferienmonat August hatte sich der Thüringer Arbeitsmarkt stabil gezeigt und dem Niveau vor der Corona-Krise angenähert. (dpa)

19.23 Uhr: Aus Schulkeller dringt starker Rauch - Feueralarm in ehemaligem Gymnasium in Gera

Heute Nachmittag, 15.15 Uhr - Alarm für die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr der Stadt Gera: Anwohner hatten starke Rauchschwaden im ehemaligen Albert-Schweizer-Gymnasium im Stadtteil Lusan gemeldet. Ersten Informationen zufolge gelangten die Einsatzkräfte durch das Eisentor auf den Schulhof, die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. Mehrere Jugendliche hatten sich an der Schule aufgehalten:

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Mittwochnachmittag, 15.15 Uhr - Alarm für die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr der Stadt Gera: Anwohner hatten starke Rauchschwaden im ehemaligen Albert-Schweizer-Gymnasium im Stadtteil Lusan gemeldet. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Die Einsatzkräfte gelangten durch das Eisentor auf den Schulhof, die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Mehrere Jugendliche hatten sich an der Schule aufgehalten. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Unter schwerem Atemschutz betraten die Feuerwehrleute das Gebäude und lokalisierten im Keller den Ursprung der starken Rauchentwicklung. Foto: Björn Walther



Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Mit einer Wärmebildkamera bahnten sie sich den Weg zu einem brennenden Schrank. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Sie brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und bekämpften den Rauch mit mehreren Lüftern. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Nach ungefähr zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Da das Gebäude seit vielen Jahren leer steht, ist von Brandstiftung auszugehen. Foto: Björn Walther



Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Das Gymnasium bestand früher aus einem großen Campus mit zwei großen Schulgebäuden und zwei Turnhallen. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther



Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther



Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Rauch im Keller von ehemaliger Geraer Schule Ein verqualmter Keller löste am Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die musste vor Ort nach der Ursache des Qualms forschen und die Kellerräume lüften. Foto: Björn Walther



18.36 Uhr: Rusch: Kein Gegeneinander von Gemeinden und Kreisen

Der Geschäftsführer des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, Ralf Rusch, hat das Innenministerium davor gewarnt, Gemeinden und Kreise gegeneinander auszuspielen. Die Ankündigung, Städte und Gemeinden würden 2022 mehr Geld erhalten, sei so etwas wie das "Prinzip linke Tasche, rechte Tasche", sagte Rusch heute nach einer Mitgliederversammlung des kommunalen Spitzenverbandes in Erfurt. Das laufe darauf hinaus, dass die Gemeinden eine höhere Umlage an die Kreise zahlen müssten, damit diese ihre Aufgaben erfüllen könnten. (dpa)

18.28 Uhr: Erfurter Straßenbahn-Treter wird der Prozess gemacht

Seine Tat hat im April bundesweit für Entsetzen gesorgt. Jetzt wird Christian B. der Prozess gemacht. In der heute veröffentlichten Übersicht über die Prozesstermine am Landgericht Erfurt steht, was dem Mann vorgeworfen wird: "gefährliche Körperverletzung u.a." Dazu dürften mindestens noch Beleidigung und Sachbeschädigung kommen. Das war am 23. April 2021 in einer Erfurter Straßenbahn passiert.

17.06 Uhr: Ramelow will als Bundesratspräsident das Zusammenwachsen fördern

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will als künftiger Bundesratspräsident das Zusammenwachsen in der Gesellschaft in den Fokus rücken. Dabei gehe es um Ost und West, aber auch Stadt und Land sowie "Oben und Unten", sagte Ramelow heute bei der Vorstellung des Logos für den Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt. Das Thema werde nach der Bundestagswahl womöglich noch wichtiger als bisher, betonte er. (dpa)

17.02 Uhr: Schulklasse wird wegen Lehrermangels nach Hause geschickt

Im südthüringischen Schmalkalden ist eine ganze Grundschulklasse wegen akuten Lehrermangels nach Hause geschickt worden. "Wir haben an der Grundschule eine verschärfte Situation aufgrund plötzlicher Krankheitsfälle", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums heute in Erfurt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

17.01 Uhr: Razzien bei Autohändlern: Großeinsatz von Polizei, Steuerfahndung und Zoll im Eichsfeld

Bei Razzien sind heute die Geschäfträume von zwei armenischen Autohändlern in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) ins Visier genommen worden. Angehörige der Steuerfahndung und des Hauptzollamtes Erfurt führten nach Polizeiangaben Kontrollen durch, deren Schwerpunkt im Bereich der Steuerfahndung und der Schwarzarbeit lag.

16.43 Uhr: Große Agrarbetriebe setzen mit Tochterfirmen auf Ökotrend

Der boomende Markt für Bio-Lebensmittel weckt das Interesse auch konventioneller Agrarbetriebe in Thüringen. Einige größere Agrargenossenschaften gründeten Tochterfirmen, die sich mit dem Ökolandbau beschäftigen, sagte der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner. Als Beispiel nannte er die Agrargenossenschaft Straußfurt. (dpa)

16.37 Uhr: Bewegung am Bundesarbeitsgericht: NS-Belastung ehemaliger Richter war schon 2011 bekannt

Das Bundesarbeitsgericht bekräftigt seine Pläne, die NS-Vergangenheit ehemaliger Richter aufzuarbeiten, nennt dazu in einer heute verschickten Pressemitteilung aber noch immer keine Details, wer diese Aufarbeitung übernehmen soll. Indes wurde bekannt, dass die NS-Belastung ehemaliger Richter am BAG schon 2011 in den Antworten auf eine Große Anfrage der Linken im deutschen Bundestag zur Sprache kam.

15.57 Uhr: Thüringen plant Bürgerfest zur Einheitsfeier 2022

Der Tag der Deutschen Einheit soll im kommenden Jahr wieder mit einem Bürgerfest in Erfurt begangenen werden. Die entsprechenden Pläne für das Ausrichten der zentralen Feierlichkeiten zum 3. Oktober 2022 stellte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) heute in Erfurt vor. Der Freistaat wolle an die alten Traditionen des Tages der Deutschen Einheit anknüpfen "und das Bürgerfest wieder aufleben lassen", hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. In den Jahren 2020 und 2021 wurde und wird das traditionelle Bürgerfest wegen der Corona-Pandemie jeweils durch eine EinheitsExpo ersetzt - ohne größere Menschenansammlungen. (dpa)

13.40 Uhr: Thüringen mit kältestem September Deutschlands

Im September gab es kein Bundesland, in dem es so kühl wie in Thüringen war. Die Temperatur lag durchschnittlich bei 14,7 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Zudem sei es im Freistaat vergleichsweise trocken geblieben. Im Schnitt kamen den Angaben nach 30 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Darauf pendelte sich der Wert ein, seit nach einem wochenlangen Niederschlagsdefizit am vergangenen Sonntag Starkregen mit teilweise bis zu 50 Litern pro Quadratmeter über dem Land niederging. Die Sonne hat den Meteorologen zufolge 165 Stunden lang geschienen. Deutschlandweit lag das Temperaturmittel im September bei 15,2 Grad und damit 1,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

12.40 Uhr: Erneut Kellerbrand in Suhler Hochhaus

In einem Hochhaus in Suhl hat es am Mittwoch erneut in einem Keller gebrannt. Es ist bereits der zweite Kellerbrand in dem Elfgeschosser innerhalb von zwei Tagen, wie die Polizei in Suhl berichtete. Durch das Feuer habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Drei Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

12.30 Uhr: Thüringer Sternsinger haben rund 297.000 Euro gespendet

Die Thüringer Sternsinger haben 2021 rund 297.000 Euro gesammelt. Das sind rund 64 Prozent im Vergleich zu 458.200 Euro, die im Jahr 2020 für den gleichen Zeitraum gezählt wurden, wie die Träger der Aktion, das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) am Mittwoch mitteilten. Coronabedingt waren thüringenweit mit 45 Gruppen und Gemeinden aber auch nur etwa halb so viele unterwegs wie im Vorjahr, als noch keine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus griffen. Mit dem Geld sollen Projekte und Hilfsprogramme für notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden. Deutschlandweit kamen bei der Aktion in diesem Jahr rund 38,2 Millionen Euro zusammen.

11.40 Uhr: Corona-Pandemie: Tiefensee offen für 2G-Regelung in der Gastronomie

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) plädiert für den Wegfall bestimmter Corona-Beschränkungen in Thüringer Gaststätten, wenn diese nur Geimpften und Genesenen (2G-Regel) den Zutritt erlauben. Er habe sich von Anfang an dafür ausgesprochen, das 2G-Optionsmodell auch in diesem Wirtschaftsbereich einzuführen, sagte Tiefensee der Deutschen Presse-Agentur. Erst, als die Diskussion darüber innerhalb dieser Branche "nicht ganz einheitlich" geführt worden sei, habe man sich innerhalb der Landesregierung entschieden, diese Zutrittsvariante zunächst nur für Veranstalter einführen zu wollen. Die Landtagsfraktionen von CDU und Grünen wollen auch in Restaurants, Cafés und Bars eine Einführung des 2G-Optionsmodells.

11.30 Uhr: Einigung zwischen Awo-Tochter und ehemaligem Geschäftsführer gescheitert

Am Landgericht Erfurt ist am Mittwochvormittag der Versuch einer gütlichen Einigung zwischen dem Thüringer Awo-Tochterunternehmen AJS gGmbH und seinem im Vorjahr fristlos gekündigten Geschäftsführer Michael Hack gescheitert. Die Fronten seien derart verhärtet, sagte der Vorsitzende Richter Lars Schmidt, dass auch er keinen Vorschlag unterbreiten könne.

9 Uhr: Über Bundesschnitt: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt auf 70,6

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen deutlich gestiegen und liegt über dem Bundesschnitt. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 317 weitere Infektionen. Damit stieg die Quote auf 70,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - nach 61,7 am Vortag. Bundesweit lag der Wert bei 61,0. Am höchsten ist das Infektionsgeschehen im Freistaat in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen und Unstrut-Hainich mit Wocheninzidenzen über der Marke von 100.

8 Uhr: Druck auf Laschet wächst auch aus Thüringen

Der seit der Wahlniederlage erneut eskalierende Machtkampf in der Union wurde am Dienstag nur notdürftig befriedet. Auch in der Thüringer CDU wird erstmals offen der Rückzug von CDU-Bundeschef Armin Laschet gefordert.

7.30 Uhr: Warum Thüringer Dörfer Blau wählen - Eine Analyse

Die AfD verdankt ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl in Thüringen der Bevölkerung im ländlichen Raum. Ein Blick auf die nach Zweitstimmen gefärbte Karte zeigt: In den allermeisten Gemeinden hat die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei die Oberhand. Allerdings gilt: Keine Regel ohne entsprechende Ausnahme.

7 Uhr: Einige Thüringer Unternehmer zahlen weiter für Ungeimpfte

Ab 1. November sollen Ungeimpfte im Quarantänefall keine Lohnfortzahlung mehr erhalten. Wie Thüringer Unternehmer dagegenhalten und sich mit ihren Mitarbeitern solidarisieren.

Dienstag, 28. September 2021

20.47 Uhr: Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis soll erst 2025 stattfinden

Die eigentlich für 2024 geplante Landesgartenschau (LGS) in Leinefelde-Worbis soll auf 2025 verschoben werden. Das hat der Stadtrat nach Angaben eines Sprechers von Dienstagnachmittag am Vorabend einstimmig beschlossen. Die Gründe seien "vielfältig", hieß es aus der Stadtverwaltung. Neben Schwierigkeiten bei der Gründung einer GmbH habe etwa auch Corona die Pläne durchquert. «Von der baulichen Umsetzung geht nur noch 2025.» Laut MDR Thüringen fehlen zudem fünf Millionen Euro für das bis zu rund 50 Millionen Euro schwere Projekt. Fazit der Stadt: "Wir nehmen die Investmaßnahmen in den städtischen Haushalt auf und terminieren die LGS auf 2025."

Dem Land liegt der Stadtratsbeschluss nach Angaben aus dem Infrastrukturministerium noch nicht vor. Ist dieser sowie der überarbeitete Finanz- und Zeitplan eingereicht, könne es mit Beratungen auf Landesebene weitergehen, hieß es dazu. Zuletzt fand in Thüringen eine Landesgartenschau im Jahr 2017 in Apolda statt.

20.34 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis: 3G in geschlossenen Räumen

Der Unstrut-Hainich-Kreis ist am Dienstag in die Corona-Warnstufe 1 gerutscht. Daraufhin hat der Landrat eine Allgemeinverfügung erlassen, die weitere Maßnahmen festlegt. Unter anderem gilt die 3G-Regel in einigen geschlossenen Räumen.

19.22 Uhr: Pläne für Sanierung des Lindenau-Museums

Erstmals seit Planungsbeginn im August 2019 stellen das Landratsamt Altenburger Land als Bauherrin gemeinsam mit dem Erfurter Architekt Markus Sabel die aktuellen Entwürfe für die Sanierung des .

19.01 Uhr: Thüringer SRH-Kliniken nach Cyberangriff weiterhin offline

Fast zehn Tage nach einer Cyberattacke auf die SRH Holding sind von ihr betriebene Kliniken in Baden-Württemberg und auch in Thüringen immer noch vom Netz. "Die IT-Infrastruktur wird derzeit wieder hergestellt, das wird sicher noch einige Tage dauern", sagte ein Sprecher.

18.00 Uhr: Türen des Nordhäuser "Geisterzugs" öffnen sich

Er hat überregional für Kritik gesorgt, unter anderem dem NDR-Satiremagazin „extra 3“ besten Stoff beschert: der „Geisterzug“, der seit 2014 unter der Woche täglich in Nordhausen um 4.30 Uhr Richtung Göttingen startet, in den jedoch niemand einsteigen darf.

17.17 Uhr: Goldener Nachwuchs im Erfurter Zoopark

Im Erfurter Zoopark wartet auf die Besucher der goldige Nachwuchs der Brillenlanguren. Auch das Internet erfreut sich an den süßen Bildern, die der Zoopark gepostet hat.

17:17 Uhr: Erstarkte SPD-Gruppe Ost will im Bundestag Themen setzen

Nach dem Sieg der SPD bei der Bundestagswahl soll auch der Einfluss der Ost-SPD im Parlament wieder wachsen. "Mit der neuen Legislaturperiode zählen wir nun sage und schreibe 41 SPD-Abgeordnete in der Landesgruppe Ost. Damit haben wir uns nahezu verdoppelt", sagte der Wismarer Abgeordnete Frank Junge als Sprecher der Regionalgruppe. Er sei beim ersten Zusammentreffen am Dienstag erneut in dieses Amt gewählt worden. Laut Bundeswahlleiter ist die SPD im neuen Bundestag mit 206 Abgeordneten vertreten.

Zwar bilden die Abgeordneten eines jeden Bundeslandes eigene Landesgruppen, doch hatten sich die SPD-Parlamentarier der sechs ostdeutschen Länder zusammengeschlossen, um gemeinsame Interessen besser vertreten zu können. "Wir bilden nach Nordrhein-Westfalen die zweitgrößte Landesgruppe innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Man kann zu Recht sagen: Die SPD ist nach der Wahl im Osten zurück! Diese starke Stimme wollen wir nutzen und mit aller Kraft die ostdeutschen Themen sowohl in die Fraktion als auch nach außen tragen", kündigte Junge an. Die Angleichung der Löhne und der Renten sei dabei ein zentrales Anliegen.

16.36 Uhr: Knapp 10.000 weniger Thüringer waren 2020 bei der Prostata-Untersuchung

2020 haben deutlich weniger Männer in Thüringen eine Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchung in Anspruch genommen als früher. Der Vorsitzende des Berufsverbandes der Deutschen Urologen in Thüringen, Stefan Mohr, vermutete einen Zusammenhang mit der Pandemie.

15.10 Uhr: Thüringer Oberlandesgericht arbeitet mit eAkten

Beim Thüringer Oberlandesgericht in Jena werden ab sofort neue Gerichtsakten zumeist elektronisch geführt. Seit Dienstag arbeiten nun auch die Zivilsenate in Verfahren der ersten und zweiten Instanz mit den sogenannten eAkten. Bundesweit müssen sogar alle Prozessakten bis Januar 2026 elektronisch geführt werden.

14.23 Uhr: Besuchsverbot in Thüringen- Kliniken

Aufgrund der aktuellen Corona-Inzidenz des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt von mehr als 100 pro 100.000 Einwohner und steigenden Fallzahlen stationär zu betreuender Personen wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises ein Besuchsverbot für die Standorte Saalfeld und Rudolstadt der Thüringen-Kliniken verhängt.

10.15 Uhr: Bei Dacharbeiten in die Tiefe gestürzt: Mann im Eichsfeld schwer verletzt

Bei Dacharbeiten an einem Abrissgebäude ist am Montagnachmittag ein 20 Jahre alter Mann in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) schwer verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war er aus bisher ungeklärter Ursache etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

9.57 Uhr: 156 Neuinfektionen in Thüringen registriert – Inzidenz steigt wieder

Der Corona-Inzidenzwert in Thüringen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Dienstag mit 61,7 aus. Am Tag zuvor lag der Wert bei 55,5. Laut aktueller Übersicht kamen 156 registrierte Neuinfektionen sowie fünf neue Todesfälle hinzu.

Damit liegt der Freistaat leicht über dem Bundesdurchschnitt: Deutschlandweit lag der Inzidenz-Wert laut RKI bei 60,3 – und ist damit leicht gefallen. Die höchste Inzidenz landesweit hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (102,8), die niedrigsten Werte Suhl mit 24,7. (dpa)

9.34 Uhr: Vermeintlicher Kellereinbruch in Jena ruft Polizei auf den Plan

Sonntagmorgen, kurz vor halb 7, meldete eine Bewohnerin der Schlegelstraße in Jena einen vermeintlichen Kellereinbruch. Ihr Mann hielt sich zu der Zeit vor dem Haus auf, als er den Schein einer Taschenlampe im Keller bemerkte. Er meinte, mindestens eine Person dort auszumachen.

9.11 Uhr: Verkehrsbehinderungen auf A9 bei Schleiz wegen Unfall mit Schwerverletzter

Bei einem Unfall auf der A9 nahe der Anschlussstelle Schleiz ist eine Frau heute Morgen schwer verletzt worden. Derzeit sind zwei der drei Fahrstreifen in Richtung München wegen der Räumarbeiten gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

8.52 Uhr: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen - Auto überschlägt sich

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern Abend bei Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gekommen. Ersten Informationen nach war der Fahrer eines Renault auf der Rennsteigstraße unterwegs, als er beim Auffahren auf die A71 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und mehrere Meter einen Abhang hinunterstürzte.

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend bei Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gekommen. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ersten Informationen nach war der Fahrer eines Renault auf der Rennsteigstraße unterwegs, als er beim Auffahren auf die A71 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und mehrere Meter einen Abhang hinunterstürzte. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach, bevor es auf dem Dach zum Liegen kam. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem völlig beschädigten Autowrack befreien, anschließend wurde er verletzt in die Klinik gebracht. Foto: News5



Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ersten Angaben nach war der Autofahrer erheblich betrunken. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 2,1 Promille. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5



Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5



Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5

Betrunken Auto gefahren: Mann überschlägt sich bei Zella-Mehlis mehrfach Ein Mann soll deutlich über zwei Promille Alkohol intus gehabt haben, als er bei Zella-Mehlis von der Straße abgekommen war und sich mehrmals überschlagen hatte. Foto: News5



8.34 Uhr: Chinesische Prostituierte nach Thüringen geschleust: Prozess gegen mutmaßliche Bandenchefs

Die mutmaßlichen Köpfe einer Schleuserbande stehen vor Gericht. Mit chinesischen Prostituierten sollen beide einen Gewinn von rund 1,1 Millionen Euro gemacht haben – auch in Thüringen. Das wirft die Generalstaatsanwaltschaft dem Duo vor.

8.10 Uhr: So arbeitet die Thüringer CDU das Desaster auf

Seit Montagabend stehen bei der Thüringer CDU die Zeichen auf Aufarbeitung. Bei der Bundestagswahl hat die Partei sieben der acht Wahlkreise an die AfD und die SPD verloren. Personelle Konsequenzen zeichnen sich aber nicht ab. So soll ein Kurs für die Zukunft gesetzt werden.

7.49 Uhr: Tüv Thüringen investiert Millionen in neues Zentralgebäude Erfurt

Der Tüv Thüringen hat am Montag Richtfest für den Neubau seines Zentralgebäudes in Erfurt am Urbicher Kreuz gefeiert. Mehrere Millionen Euro sollen nach Tüv-Angaben in das neue Thüringer Zentralgebäude investiert werden. Mehr als 100 Menschen sollen dort in Zukunft arbeiten.

7 Uhr: Thüringen wechselt aus: Wer kommt, wer bleibt und wer den Bundestag verlassen muss

Selten wurden bei einer Bundestagswahl in Thüringen so viele neue Abgeordnete gewählt – und alte abgewählt. Einen Überblick über die Parteien finden Sie hier.

6.45 Uhr: Jedes dritte Auto in Thüringen fährt mit Lichtdefekt in die dunkle Jahreszeit

Gerade in der nun beginnenden dunklen Jahreszeit werden sie wieder auffällig – die Fahrzeuge mit defekten oder falsch eingestellten Scheinwerfern. Werkstätten in Thüringen bieten im Oktober wieder den kostenfreien Lichttest an. Mit der Licht-Test-Plakette an der Frontscheibe haben die Autofahrer bei Polizeikontrollen am „Autolicht-Tag“ freie Fahrt.

Montag, 27. September 2021

20.41 Uhr: Projekt "LuchsWald" soll großen Wildkatzen Ausbreitung erleichtern

Mit dem Projekt "LuchsWald" will der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen den großen Wildkatzen die Wanderung und Ausbreitung im Land erleichtern. "Pro Jahr wollen wir bis zu drei Wälder in Thüringen als 'LuchsWald' auszeichnen, die in besonders vorbildlicher Weise für den Waldnatur- und Lebensraumschutz stehen", erläutert Silvester Tamás, Koordinator des Luchsprojekts des Nabu Thüringen. Die Auszeichnung wird erstmals vergeben und ist undotiert. (dpa)

20.38 Uhr: Motorradfahrer schwer verletzt: Mann muss reanimiert werden

Auf der B92 zwischen Wildetaube und Kühdorf (Landkreis Greiz) wurde gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver schwer verletzt. Wie die Polizei heute mitteilte, stieß der 40-Jährige gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Autos und wurde von seiner Maschine geschleudert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer wohl in dem Moment, als der Motorradfahrer ausscherte, links abbiegen wollen.

20.23 Uhr: Die Ostthüringer Wahlkreis-Verlierer der CDU: Nun beginnt die Jobsuche

Die CDU-Politiker Volkmar Vogel und Albert Weiler verlieren ihre Wahlkreise an die AfD: Weiler scheidet nach zwei Legislaturperioden aus, Vogel landet auf Platz 3 hinter Wahlkreissieger Stephan Brandner. Welche Gründe sehen sie und wie geht es für beide weiter?

20.14 Uhr: Ramelow findet Kanzler-Anspruch von Laschet "anmaßend"

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Armin Laschet (CDU) einem Bericht zufolge dafür kritisiert, nach dem schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl trotzdem das Kanzleramt anzustreben. Er sei irritiert, dass sich Laschet "nach dieser vergurkten Wahl" anmaße, "zu sagen, an Herrn Scholz vorbei auf einmal das Kanzleramt anstreben zu können", sagte Ramelow heute. (dpa)

20.12 Uhr: Starkregen und Gewitter in Weimar: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

In der Nacht zu Montag hat es in Thüringen ein heftiges Unwetter mit Starkregen und Gewitter gegeben. Gegen 1.45 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert:

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey



Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey



Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Foto: Johannes Krey



19.38 Uhr: Experte plädiert für Ausgrenzung der AfD bei Posten und Gremien

Der Rechtsextremismusexperte und Soziologe Matthias Quent hat sich dafür ausgesprochen, die AfD aus bestimmten Posten und Gremien im neuen Bundestag herauszuhalten. "Ein Großteil der Bevölkerung - das wi<ssen wir aus Umfragen - will mit der AfD nichts zu tun haben und erwartet ein klares Vorgehen gegen Rechtsextremismus", sagte Quent heute. Insofern sei die Ausgrenzung "dieser Rechtsaußen-Partei" wichtig, dies belegten auch die Verluste der AfD bei der Wahl trotz der historischen Krisensituation der Corona-Pandemie. (dpa)

19.35 Uhr: Brand in Elfgeschosser in Suhl - Zwei Säuglinge unter Verletzten

Heute Vormittag sind bei einem Brand in einem Elfgeschosser in der Würzburger Straße in Suhl mindestens vier Personen verletzt worden, darunter zwei Säuglinge:

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Am Montagvormittag sind bei einem Brand in einem Elfgeschosser in der Würzburger Straße in Suhl mindestens vier Personen verletzt worden, darunter zwei Säuglinge. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Nach ersten Informationen war aus noch ungeklärter Ursache im Keller des Wohnblocks ein Feuer ausgebrochen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits Rauch aus dem Gebäude gedrungen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Sechs Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Nach Angaben des Einsatzleiters handelt es sich um zwei Bewohner der direkt über dem Brandherd befindlichen Erdgeschosswohnung sowie eine Familie mit zwei Säuglingen. Foto: News5



Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Sowohl die Babys als auch zwei weitere Verletzte seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Mehrere weitere Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt sollen 13 Personen betroffen sein. Es wurden Zelte aufgebaut. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Laut Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Die verrauchten Treppenhäuser wurden gelüftet und die dem betroffenen Treppenhaus zugehörigen Wohnungen werden auf ihre Bewohnbarkeit überprüft. Foto: News5



Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5



Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5

Mehrere Verletzte bei Brand in Suhler Hochhaus Insgesamt 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: News5



19.29 Uhr: Frau entdeckt schwer verletzten Radfahrer in Bad Langensalza

Gestern Nachmittag hat eine Zeugin auf der Thamsbrücker Landstraße in Bad Langensalza einen Radfahrer entdeckt, der neben seinem Rad mit einer stark blutenden Kopfverletzung lag. Daraufhin verständigte sie laut Polizeiangaben die Rettungskräfte.

19.27 Uhr: 15-Jähriger beim Viehtreiben im Eichsfeld schwer verletzt

Ein 15-jähriger Jugendlicher musste heute Morgen in Rustenfelde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Jugendliche hatte auf einem Feld eine Kuhherde getrieben und stand hierfür auf dem Einstieg eines Radladers, den ein 55-Jähriger fuhr. Auf Höhe der Abendtalmühle rutschte der junge Viehtreiber vom Trittbrett ab und geriet unter den Radlader.

19.23 Uhr: Behinderungen für Autofahrer: Hier wird auf Thüringer Autobahnen gebaut

Von heute an bis zum 15. November ist auf der A4 die Richtungsfahrbahn Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Jena-Göschwitz und Apolda aufgrund einer umfangreichen Betonplatten-Sanierung auf ungefähr sieben Kilometern Länge gesperrt. Der Verkehr wird dann mit jeweils zwei Streifen pro Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Dresden an der Baustelle vorbeigeführt. Doch das soll es an Baustellen auf den Thüringer Autobahnen nicht gewesen sein. Hier eine Übersicht.

19.15 Uhr: Borkenkäfer - Thüringen rechnet 2021 mit höchster Schadholzmenge

Trotz einer leichten Entspannung sind die Schäden durch den Borkenkäfer in den Thüringer Wäldern weiter enorm hoch. Im August befiel der Fichtenborkenkäfer rund 568.000 Festmeter Holz. Die Schadholzmenge lag damit etwas unter dem Vorjahreswert von rund 600.000 Festmetern. (dpa)

19.11 Uhr: Prozess um bewaffneten Angriff auf Journalisten: Gericht verlängert bis Weihnachten

Der Prozess gegen zwei mutmaßliche Angreifer aus der rechtsextremen Szene, die zwei Journalisten überfallen haben sollen, ist bis Weihnachten verlängert worden. Das Landgericht Mühlhausen informierte heute, dass sechs zusätzliche Termine bis Weihnachten geplant seien. Bisher wurde bereits an sechs Tagen verhandelt, weitere fünf Termine waren im Oktober vorgesehen.

18 Uhr: Theateranbau in Nordhausen nimmt Gestalt an

Der erste Akt der Generalsanierung des Theaters in Nordhausen ist in Angriff genommen. Für einen Anbau, der zunächst als Interimsspielstätte für 360 Besucher dienen soll, wurde heute Richtfest gefeiert. Im Sommer nächsten Jahres ist die Fertigstellung der Ersatzspielstätte geplant, wie die Stadt Nordhausen als einer der Gesellschafter des Theaters mitteilte. Später soll der mehrgeschossige Anbau an der Rückseite des Theaters dann diverse Werkstätten, Proben- und Theaterräume beherbergen. (dpa)

17.59 Uhr: Fast verhungert: Polizei rettet verletzten Hund im Kyffhäuserkreis

Die Polizei hat gestern Abend in Ringleben einen verzweifelten und ausgehungerten Hund aus einer leerstehenden Wohnung gerettet. Der 38-Jährige Halter war vor etwa einem Monat ausgezogen und hatte das Tier ohne Versorgung einfach zurückgelassen.

17.25 Uhr: Kölledaer Schüler für Auseinandersetzung mit Naziglocken gewürdigt

Für ihre Auseinandersetzung mit den Naziglocken in der Kirche von Rettgenstedt sind Schüler des Gymnasiums Kölleda für den bundesweit ausgeschriebenen Deutschen Engagementpreis nominiert. Die Schüler hatten in den vergangenen zwei Jahren die Geschichte von zwei Glocken mit Nazisymbolen erforscht. Dafür durchforsteten sie Gemeinde- und Kirchenarchive und sprachen mit Zeitzeugen. Zudem recherchierten sie auch am Ursprungsort in die Glockengießerstadt Apolda und sowie im Lutherhaus in Eisenach, wo eine Ausstellung über das sogenannte Thüringer Entjudungsinstitut die befragte Zeit thematisiert.

Dafür wie auch für den Entwurf einer neuen Glocke mit Friedenssymbolik erhielten die Gymnasiasten bereits den bundesweit vergebenen Preis "Demokratisch Handeln", der sie nun für die Teilnahme am Deutschen Engagmentpreis berechtigt. Bis zum 20. Oktober findet dazu eine Online-Abstimmung statt. Rund 400 Projekte und Personen haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis zu erhalten. Die besten 50 der öffentlichen Abstimmung gewinnen zudem die Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbildung. Für die Kölledaer Schüler voten kann man unter https://www.deutscher-engagementpreis.de/nc/publikumspreis/jetzt-abstimmen/. (hm)

16.50 Uhr: Drogenberatung trifft Corona-Impfung - Neue Impftermine am Wochenende

Der Verein Suchtprävention Erfurt (SuPEr) hält mit seinem „Revolutiontrain“ am Bahnhof Neudietendorf. Schülerinnen und Schüler werden dort über die schweren Folgen des Drogenkonsums aufgeklärt. Am Rande der Aktion bietet ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen Impfungen gegen COVID-19 an. Geimpft wird von 10 bis 15 Uhr mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson. Es können sich auch Jugendliche ab zwölf Jahren impfen lassen, das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorausgesetzt.





Bereits am Donnerstag, dem 30. September, ist ein Impfteam im Erfurter Norden auf Tour, in den Stadtteilen Roter Berg, Sulzer Siedlung und Stotternheim. Am Freitag, dem 1. Oktober, bieten wir COVID-19-Impfungen beim Interkulturellen Markt in der Barfüßerruine an. Am gleichen Tag steuert ein Impfteam Ebeleben und Sondershausen im Kyffhäuserkreis an. Geimpft wird bei diesen Aktionen mit dem Vakzin von Johnson&Johnson, bei dem eine einmalige Impfung für den vollständigen Impfschutz ausreicht.





Am Samstag bietet die KV wieder an allen Thüringer Impfstellen die Aktion Impfen ohne Termin an.

16.42 Uhr: Geisterfahrerin baut Unfall auf A73 - Zwei Leichtverletzte

Eine Geisterfahrerin hat auf der A73 in Oberfranken einen Unfall verursacht. Die 84-Jährige aus Altenburg habe in Richtung Coburg fahren wollen und sei heute Vormittag an der Anschlussstelle Eisfeld-Süd in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Auf Höhe von Meeder (Landkreis Coburg) sei ihr dann ein 32 Jahre alter Fahrer mit etwa 180 Stundenkilometern entgegengekommen.

16.41 Uhr: Chaosfahrt auf Klinikgelände in Bad Berka: Rentner gibt kräftig Gas und hebt mit Toyota ab

Ein Bedienfehler soll die Ursache für eine Chaosfahrt auf dem Gelände der Zentralklinik in Bad Berka gewesen sein:

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Ein Bedienfehler soll laut einer ersten Meldung die Ursache für eine Chaosfahrt auf dem Gelände der Zentralklinik in Bad Berka gewesen sein. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Um die Mittagszeit war am Montag ein Rentner mit seinem Toyota, der vor der Klinik geparkt war, losgefahren. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Dabei trat er jedoch zu kräftig auf das Gaspedal. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Er schoss durch den Taxibereich und stieß dabei mit zwei Fahrzeugen zusammen. Foto: Stefan Eberhardt



Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Unbeirrt fuhr er weiter und krachte ungefähr 15 Meter weiter frontal gegen eine Bordkante, so dass sein Fahrzeug abhob, über einen Graben flog und durch das Aufsetzen seine Front verlor. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Mit einem Sprung über die knapp 25 Zentimeter hohe Bordkante der Bushaltestelle und voll eingeschlagenem Lenkrad kam er nach weiteren rund 20 Metern zum Stehen. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Umgehend eilten Helfer aus der Klinik heran und brachten den Rentner in die Notaufnahme, wo er erstversorgt wurde. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Die Feuerwehr Bad Berka sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Flüssigkeiten. Foto: Stefan Eberhardt



Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Der Toyota ist nach dieser Chaosfahrt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Weitere Personen wurden nicht verletzt. Foto: Stefan Eberhardt



15.35 Uhr: Experte: Bundestrend nicht allein schuld am Absturz der Thüringer CDU

Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz sieht einen Grund für den Absturz der CDU bei der Bundestagswahl in Thüringen in einer innerparteilichen Zerrissenheit. Zum mit 16,9 Prozent bisher schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl habe nicht nur der Bundestrend beigetragen mit einem Programm und einem Kandidaten, die nicht überzeugt hätten, sagte Brodocz heute in Erfurt. "Die Thüringer CDU hatte auch keinen guten Sommer." (dpa)

15.12 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Polizeieinsatz in Nordhausen

Nach dem Schuss eines Polizisten auf einen 43-Jährigen in Nordhausen laufen gegen beide Männer Ermittlungen. Der Beamte hatte am Sonntag bei einem Einsatz in einem Wohnhaus auf den Mann geschossen, nachdem dieser die Polizisten unvermittelt mit einem säbelartigen Gegenstand angegriffen haben soll. Die Polizei war gerufen worden, weil der 43-Jährige drohte, Feuer in seiner Wohnung zu legen.

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen Als der Mann aggressiv reagiert, setzten die Beamten am Sonntag gegen 9 Uhr erst Pfefferspray ein. Weil dies die Lage nicht beruhigen konnte, gaben die Polizisten einen Schuss aus einer Dienstwaffe ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen Dabei sei der Mann wohl am Bein verletzt worden. Er hatte sich danach in seiner Wohnung, die sich im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Bruno-Kunze-Straße befindet, verbarrikadiert. Foto: Silvio Dietzel



Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen Bei dem Polizeieinsatz waren auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes beteiligt. Die Einsatzkräfte konnten ihn aber zur Aufgabe überreden, so dass die Wohnung nicht gestürmt werden musste. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen 15 Mitbewohner in dem Haus seien vorsorglich herausgebracht und vorübergehend in einer Turnhalle betreut worden. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel



Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel



Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel



Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel

Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich. Foto: Silvio Dietzel



9.34 Uhr: Inzidenz in Thüringen minimal zurückgegangen

Der Corona-Inzidenzwert in Thüringen ist leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Montag mit 55,5 aus, nach 55,7 am Sonntag. Laut der aktuellen Übersicht kamen 41 Fälle, aber kein neuer Todesfall dazu. An Wochenenden wird allerdings weniger getestet und gemeldet.

Damit liegt der Freistaat im Vergleich der Bundesländer im Mittelfeld. Bundesweit betrug der Inzidenz-Wert laut RKI 61,7 – bei zunehmender Tendenz. Spitzenreiter mit 109,4 ist Bremen. Die höchste Inzidenz landesweit hat der Unstrut-Hainich-Kreis mit 100,3. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden den Angaben nach 134.542 Corona-Infektionen nachgewiesen, 4406 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. (dpa)

9.18 Uhr: Motorrad-Dieb bei Unfall schwer verletzt

In Erfurt ist ein Mann bei einem Unfall mit einem gestohlenen Motorrad schwer verletzt worden. Der 35-Jährige war einer von zwei Männern, die wenige Minuten zuvor das Motorrad entwendet hatten, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Er kam von der Fahrbahn ab, verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

8.50 Uhr: Heftige Unwetter in Thüringen: Geröll und Schlamm blockieren A4 - Straßen gesperrt

Starkregen und schwere Gewitter haben in Thüringen ihre Spuren hinterlassen. Straßen sind wegen Überflutungen gesperrt. Nach einem Erdrutsch ist die A4 zwischen Magdala und Jena-Göschwitz in Richtung der Dresden in der Nacht zum Montag für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.

8.31 Uhr: Handwerkskammerpräsident fordert Stärkung der Branche

Nach der Bundestagswahl hat der Präsident der Handwerkskammer Südthüringen, Manfred Scharfenberger, eine Stärkung des Handwerks gefordert. "Es braucht jetzt eine Politik, die unsere Unternehmen, Beschäftigten und Auszubildenden wirklich unterstützt", sagte er laut Mitteilung vom Montag in Suhl. Bürokratische Hürden müssten abgebaut, Gesetze und neue Regelungen vor dem Inkrafttreten auf Probleme für das Handwerk geprüft werden.

"Fragen Sie uns, reden Sie mit uns!", appellierte er. "Steigende Lohnzusatzkosten oder höhere Steuern etwa wären absolut kontraproduktiv und würden jedes Wachstum hemmen." Vielmehr müssten die Steuerbelastungen für die Handwerksbetriebe gesenkt werden und auf ihnen dürften auch nicht die Kosten für die Energiewende lasten. "Sie müssen gerecht verteilt werden." (dpa)

6.30 Uhr: Werner wünscht sich mehr Investitionen in die Krankenhäuser

Mit Blick auf die laufenden Haushaltsverhandlungen wünscht sich Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) mehr Investitionen in die Krankenhäuser. "Es wäre wichtig, die Mittel für die Investitionen nicht nur zu verstetigen, sondern auch zu erhöhen", sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich machte sie klar, dass dies nicht durch Verschiebungen von Finanzposten innerhalb ihres Hauses gelingen könne. "Das ist nicht umsetzbar."

Nötig seien höhere Investitionen aber durchaus. "Es wäre wünschenswert, wenn wir bei der Finanzierung der Krankenhäuser für Investitionen mehr Mittel zur Verfügung hätten." Zu den laufenden Haushaltsverhandlungen für ihr Haus betonte Werner, dass vor allem die Kosten der Pandemie berücksichtigt werden müssten - etwa für Corona-Entschädigungsleistungen und Impfkosten.

6 Uhr: Eine historische Nacht - So erlebten die Thüringer Parteien den Wahlabend

Die SPD schafft auch in Thüringen ihr Comeback, doch der Sieg geht an die AfD. Die CDU erlebt ein Desaster. Entsprechend war die Stimmung bei den jeweiligen Wahlpartys.

5.30 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen ums Kanzleramt - Thüringer Stimmen zum Wahlergebnis

Nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel erlebt die Union bei der Bundestagswahl ein historisches Debakel. Die SPD kann erstmals seit vielen Jahren stark zulegen. Dennoch ist alles offen. Die Koalitionsverhandlungen dürften schwierig werden. Sowohl SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz als auch CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet beanspruchten, eine Regierung unter ihrer Führung zu bilden. Reaktionen aus dem Freistaat zur Bundestagswahl.

Sonntag, 26. September 2021

17.18 Uhr: Zum Liveticker zur Bundestagswahl

Rund 1,7 Millionen Menschen im Freistaat sind am Sonntag dazu aufgerufen, den nächsten Bundestag zu wählen. Lesen Sie hier die aktuellsten Entwicklungen in Thüringen in unserem Liveticker.

16.51 Uhr: Menschenmassen flanieren: Zehntausende „Heimat Shopper“ in Erfurt

Zur Premiere in Erfurt kamen am letzten Septemberwochenende bei herrlichem Sonnenschein in Erfurt zehntausende Menschen in die Altstadt. Zum ersten Mal war eine Stadt mit der Größe Erfurts am „Heimat shoppen“.

16.30 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis drohen Corona-Einschränkungen

Neun Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden mit dem Coronavirus im Krankenhaus behandelt. Einen schweren Verlauf gibt es nach behördlichen Angaben aber nicht. 174 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis galten am Sonntag als mit Corona infiziert. Die Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut mit 100 an. Es ist der zweithöchste Wert im Freistaat Thüringen nach dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Hospitalisierungs-Inzidenz lag bei 5,9 – und damit erstmals über dem Wert für die erste Warnstufe (4). Somit drohen Corona-Einschänkungen.

15.12 Uhr: Acht Motorradfahrer in Thüringen bei Unfällen verletzt

Bei mehreren Unfällen wurden am Wochenende in Thüringen mindestens fünf Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Motorradfahrer musste reanimiert werden

13.31 Uhr: Corona-Inzidenzwert in Thüringen im Aufwärtstrend

Am Sonntag lag der Wert bei 55,7, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. In Thüringen bewegt sich der Corona-Inzidenzwert damit weiter nach oben. Diese Landkreise haben die größten Inzidenz-Werte.

12.23 Uhr: Lehrer können in Thüringen wegen Corona Überstunden geltend machen

"Der Unterrichtsbegriff hat durch die Pandemie eine Veränderung erfahren": Thüringen räumt Lehrern in der Corona-Pandemie mehr Möglichkeiten ein, Überstunden geltend zu machen.

11.21 Uhr: Mann bedroht Polizisten in Nordhausen wohl mit Säbel: Beamten reagieren mit Pfefferspray und schießen

In Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht und gedroht, ein Haus anzuzünden. Der Mann wurde dann bei einem Schuss wohl am Bein verletzt und verbarrikadierte sich.

10.01 Uhr: Kriminelles aus Ostthüringen: Mehrere Kinder missbraucht, Hartz-IV-Betrug und Waldgesetz-Verstoß

Die Kriminalfälle der Woche: Heute mit Fällen aus Gera, dem Saale-Orla-Kreis, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Altenburger Land.

Samstag, 25. September 2021

14.34 Uhr: Vier Schwerverletzte bei Unfall nahe Erfurt

Bei Erfurt kam es am Samstag zu einem Unfall. Vier Insassen eines Autos wurden schwer verletzt. Das ist passiert.

12.24 Uhr: Das ist Weimars neue Zwiebelmarkt-Königin

Jury wählte nach zweistündiger Prüfung die Regentin des 368. Traditionsmarktes im Oktober. So breit wie die Berufe war auch das Alter der Bewerberinnen gestreut: zwischen 27 und 60 Jahren.

11.10 Uhr: 32-Jähriger bei Unfall auf A4 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A4 wurde am Samstag ein 32-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei der 32-jährige Autofahrer kurz nach der Anschlussstelle Wandersleben aus bisher unbekannten Gründen ins Schlingern geraten und habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Es bildete sich ein langer Stau.

10 Uhr: Inzidenz in Thüringen weiter über 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz hält sich in Thüringen auch am Samstag über dem Wert von 50. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts wurden 54,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst. Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 51,8 gelegen, am Donnerstag bei 48,1. Am stärksten betroffen war am Samstag der Unstrut-Hainich-Kreis mit einer Inzidenz von 84,6. Am niedrigsten war der Wert in Suhl, wo nur 22 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gemessen wurden.

9.30 Uhr: Erhöhte Sicherheit am Wahlsonntag

Die Polizei ist am Wahlsonntag mit mehr Personal als üblich im Einsatz. Auch Energieversorger, Rechenzentren und Telekommunikationsunternehmen sind vorbereitet. Landeswahlleiter Günter Krombholz und sein Team bereiten sich länger als ein Jahr auf die Bundestagswahl vor. Einer der Schwerpunkte dabei ist die Cybersicherheit, weil Wahlergebnisse auch elektronisch übermittelt und aufbereitet werden.

8.30 Uhr: Landeswahlleiter informiert über Wahlablauf

Am Sonntag wird gewählt. Günter Krombholz (69) trägt als Landeswahlleiter – die Aufgabe füllt er schon seit 2003 aus – in Thüringen die Gesamtverantwortung. In unserem Podcast zur Bundestagswahl spricht er über Sicherheit, Zeitplan, Briefwahl und Coronaregeln.

8.15 Uhr: Impfzentren bleiben geöffnet

Thüringen wird anders als andere Bundesländer die 29 regionalen Impfstellen und die beiden noch verbliebenen überregionalen Impfzentren in Erfurt und Gera nach dem 30. September nicht vollständig schließen. Das Angebot soll auf andere Weise reduziert werden.

Freitag, 24. September 2021

21.55 Uhr: Stadt Gera bricht Gespräche mit Tietz-Investor ab

Die Stadt Gera wird das Tietz-Kaufhaus nicht kaufen. In einem Offenem Brief erklärt sie, warum die Gespräche mit dem Investor abgebrochen wurden.

18.24 Uhr: Zahl der Corona-Fälle an Erfurter Schule vervielfacht

Der Corona-Ausbruch an einer Erfurter Grundschule deutet auf ein allgemeines Problem hin. Kritik gibt es am Corona-Management des Bildungsministeriums. Wie das Gesundheitsamt bestätigt, seien am Freitag 16 Kinder, zwei Mitarbeiter, vier Elternteile und ein Geschwisterkind als positiv gemeldet gewesen.

17.16 Uhr: Musiktheater-Regisseur Rainer Wenke gestorben

Der Musiktheater-Regisseur und frühere Operndirektor des Theaters Plauen-Zwickau, Rainer Wenke, ist tot. Wenke, der auch an vielen anderen ostdeutschen Bühnen gearbeitet hat, sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Zwickau gestorben, teilte das Theater am Freitag mit. "Mit Rainer Wenke ist ein ganz großer seiner Zunft gestorben", konstatierte Generalintendant Roland May. "Sein vielfältiges Wirken im Musiktheater unseres Landes hat Spuren hinterlassen, die teils legendär sind." Generationen von Sängerinnen und Sängern hätten von seiner langjährigen Erfahrung profitiert.

Foto: Peter Awtukowitsch/Theater Plauen Zwickau/dpa

Wenke wurde in Meißen geboren, studierte in Dresden Gesang und übernahm den Angaben zufolge mit "Der Vetter aus Dingsda" am Theater Rudolstadt seine erste Regie. Insgesamt sei er für mehr als 175 Inszenierungen verantwortlich gewesen, etwa an der Staatsoper Dresden, der Oper in Halle sowie in Detmold, Erfurt, Potsdam und Danzig. Zudem war er Operndirektor in Rostock.

16.41 Uhr: Tausend Thüringerinnen und Thüringer demonstrieren für mehr Klimaschutz

In mehreren Thüringer Städten sind zwei Tage vor der Bundestagswahl vorwiegend junge Menschen im Rahmen des Klimastreiks von Fridays for Future auf die Straße gegangen. Alleine in Jena berichtete die Polizei am Freitag von über 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die am Mittag auf die Straße gingen. In Erfurt demonstrierten laut Veranstalter fast 1000 Menschen.

16.07 Uhr Tiefensee fordert neue Arbeitszeitmodelle für Gastgewerbe

Thüringens Gastgewerbe kommt nach Meinung von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nicht um eine höhere Bezahlung seiner Mitarbeiter und neue Arbeitszeitmodelle herum. Anders sei der Personalschwund während der Corona-Krise nicht zu stoppen.

15.18 Uhr: Grünen-Fraktionschefin: Klimaschutz wird mit keinem Koalitionspartner leicht

Die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen nach der Wahl wird aus Sicht von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit keinem der möglichen Koalitionspartner leicht werden. "Die Entschiedenheit im Klimaschutz, das haben wir ja die letzten vielen, vielen Jahre und Legislaturperioden gesehen, ist halt nicht besonders groß", so Göring-Eckardt.

14.22 Uhr: Dieb wird in Erfurt unter Auto begraben und stirbt

Zu einem tödlichen Diebstahlsversuch ist es in der Nacht in Erfurt gekommen. Ein Mann ist auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels verstorben, als er den Katalysator eines Autos stehlen wollte.

12.39 Uhr: Rekord bei der Briefwahl zeichnet sich ab

In Thüringen zeichnet sich ein Rekord beim Anteil der Briefwähler für die Bundestagswahl am Sonntag ab. Bis einschließlich Mittwoch dieser Woche wurden rund 421.100 Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am Sonntag angefordert, wie der Landeswahlleiter am Freitag mitteilte. Dies entsprach einem Anteil von 24,6 Prozent an den rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten im Freistaat.

11.22 Uhr: Hospitalisierungsinzidenz in Thüringen wird durch Corona-Patienten-Zahlen verzerrt

Die in Thüringen erfassten Corona-Patienten-Zahlen verzerren offenbar die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Nach einer Recherche von MDR Thüringen melden Kliniken auch Patientinnen und Patienten, die nicht wegen einer Covid-19-Erkrankung, sondern wegen einer anderen Diagnose behandelt werden und lediglich positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

10.15 Uhr: Busunternehmen leiden auch im Ilm-Kreis weiter unter Corona-Pandemie

„Wir sind nach wie vor auf Hilfen angewiesen“, machte IOV-Geschäftsführer Matthias Höring kürzlich im ÖPNV-Ausschuss des Kreistages deutlich. Die Corona-Pandemie wirke sich weiterhin negativ auf das Busunternehmen aus. Bis 31. August habe es Einnahmeverluste von rund 400 000 Euro gegeben.

9.34 Uhr: Wieder Anstieg bei Corona-Inzidenz in Thüringen

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen wieder gestiegen. Am Freitag lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 51,8, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Donnerstag hatte sie bei 48,1 gelegen. Es kamen 313 neue Fälle und vier weiterer Todesfälle hinzu. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 62,5. (dpa)

9.09 Uhr: 16-jährige Fahrschülerin in Nordthüringen verunglückt und schwer verletzt

Eine 16-Jährige ist während einer Fahrstunde in Nordthüringen verunglückt und schwer verletzt worden. Die Jugendliche sei mit ihrem Kleinkraftrad zwischen Nordhausen und Sondershausen in die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

8.55 Uhr: Unfälle mit Polizeifahrzeugen in Thüringen deutlich gestiegen

In Thüringen gibt es seit Jahren weniger Verkehrsunfälle. Die Zahl der Unfälle mit Polizeifahrzeugen entwickelt sich allerdings in eine andere Richtung. Die Ursachen sind unklar.

8.49 Uhr: FDP läuft mit Geldforderung im Thüringer Landtag auf

Obwohl die FDP im Thüringer Landtag keine Fraktion mehr hat, will sie mehr Geld für ihre Arbeit. Bei den anderen Parteien sieht man dafür jedoch keine Notwendigkeit.

8.21 Uhr: Bis zu 80 Euro für Wahlhelfer in Thüringen

Für ihren zwölf- bis vierzehnstündigen Einsatz am Wahlsonntag werden Thüringer Wahlhelfer ganz unterschiedlich entschädigt: Je nachdem, in welcher Kommune sie zuhause sind, erhalten sie in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Funktion ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 25 bis 80 Euro.

7.32 Uhr: Thüringer Kommunen kontrollieren Waffenbesitz höchst unterschiedlich

Wer scharfe Schusswaffen zu Hause hat, wird in Deutschland streng kontrolliert - zumindest in der Theorie. Thüringer Kommunen nehmen ihre Kontrollpflichten sehr unterschiedlich wahr.

7.17 Uhr: Thüringer Wirtschaft hofft auf schnelle Regierungsbildung

Was erwarten Unternehmer von der künftigen Bundesregierung? In Erfurt wurde darüber beim Wahlpodium der Initiative „Wirtschaft für Thüringen“ diskutiert.

Donnerstag, 23. September 2021

21.52 Uhr: "Requiem für den unbekannten Verfolgten" - Uraufführung im Erfurter Dom

Vor mehr als einem halben Jahrhundert wurden die Noten zu Papier gebracht - am Donnerstagabend erklangen sie erstmals im ehrwürdigen Erfurter Dom. Mehr als 30 Jahre lagen die Manuskripte des im thüringischen Greiz geborenen Komponisten Hans Heller vor der Uraufführung im Musikarchiv der Akademie der Künste in Berlin. Bisher hatte sich kein Intendant an das Stück getraut.

20.59 Uhr: CDU beendet Wahlkampf in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt

Die CDU lädt zum Wahlkampfabschluss der "drei mitteldeutschen Landesverbände" in Halle. Der ehemalige Vorsitzende der Bundestagsfraktion Friedrich Merz, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (alle CDU) haben unter anderem ihren Besuch angekündigt. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wird am Freitag nicht anwesend sein. Er wird den Wahlkampf in München gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und Kanzlerin Angela Merkel beschließen.

20.34 Uhr: Mehrere Straftaten bei AfD-Demo

Bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung und Gegenprotesten in Erfurt hat die Polizei am mehrere Straftaten registriert. Unter anderem kam es zu einer Sachbeschädigung.

19.11 Uhr: Kulturunternehmer will Erfurter Stadtgarten wiederbeleben

„Für Erfurt wären meine Pläne ein Gewinn“ berichtet der erfolgreiche Kulturunternehmer Wolfgang Staub. Er und seine Tochter Hanna haben sich um den ausgeschriebenen Pachtvertrag für den Stadtgarten beworben. Unter anderem hat auch die Suchthilfe in Thüringen ihr Interesse an dem Objekt bekundet.

18.59 Uhr: Fridays for Future ruft kurz vor der Wahl zum Klimastreik auf

Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen die Klimaaktivisten und -aktivistinnen von Fridays for Future in etlichen Thüringer Städten auf die Straße gehen. Zu einer Demonstration in Erfurt (15.00 Uhr) werden am Freitag mehrere hundert Menschen erwartet, sagte Sprecherin Annika Liebert. Die Politik verschlafe es, dringend notwendige Maßnahmen zum Schutz der Lebensgrundlagen umzusetzen, hieß es. Auch in Jena, Weimar, Gera, Eisenach und Suhl sind Aktionen und Demonstrationen geplant.

18.32 Uhr: Wie der Zufall in einem Sexualstrafverfahren hilft

Im Prozess um den schweren sexuellen Missbrauch einer 12-Jährigen muss die Verteidigung um die Anwälte Carsten Löffler und Thomas Teige gleich mehrere Rückschläge einstecken. Zum einen lehnten Richter am Landgericht Gera ihren Befangenheitsantrag gegen die Strafkammer nebst Schöffen ab. Zum anderen half der Zufall, dass die mutmaßliche Geschädigte erneut gegenüber Dritten berichtet hat, was vorgefallen sein soll.

17.57 Uhr: Landtag beschäftigt sich mit Bahnstrecke und Bürokratieabbau

Der geplatzte zweigleisige Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung zwischen Weimar und Gera beschäftigt am Freitag (9.00 Uhr) erneut den Thüringer Landtag. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition hat einen Antrag vorgelegt, mit dem der Bund in die Pflicht genommen werden soll, die vielbefahrene Strecke parallel zur Elektrifizierung durchgängig zweigleisig auszubauen. Die Kosten dafür schätzt das Thüringer Verkehrsministerium auf rund 130 Millionen Euro.

Der Landtag hatte sich in dieser Woche bereits in einer aktuellen Stunde mit der Strecke beschäftigt - dabei ging es auch um eine mögliche Landesbeteiligung an den Baukosten. Die Bundesregierung hatte im Sommer nur ihre Elektrifizierung als vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan eingestuft. Die Mitte-Deutschland-Verbindung geht vom Rhein-Main-Gebiet über Thüringen nach Sachsen. Ihr Ausbau wird seit Jahren in Thüringen diskutiert.

Außerdem beschäftigt sich der Landtag mit einem Gesetzentwurf der CDU zum Bürokratieabbau. Dafür soll eine Kommission in der Staatskanzlei gebildet werden, schlägt die CDU vor.

16.58 Uhr: 10-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

In Nordhausen wurde ein 10-jähriges Kind beim Überqueren der Straße von einem Fahrzeug erfasst und über dessen Motorhaube geschleudert.

16.39 Uhr: Mehr als die Hälfte der politischen Straftaten im Jahr 2021 nicht aufgeklärt

Mehr als die Hälfte der im laufenden Jahr begangenen politisch motivierten Straftaten in Thüringen ist noch nicht aufgeklärt worden. Die Aufklärungsquote liege bei 41,5 Prozent, hieß es am Donnerstag in einer Antwort der Landesregierung auf eine Frage des AfD-Abgeordneten Ringo Mühlmann. Insgesamt seien bis zum 13. September 886 politisch motivierte Straftaten verzeichnet worden.

16.01 Uhr: Betrügerische Dachdecker unterwegs

In Zeulenroda-Triebes haben mehrere Personen Dachdeckerarbeiten angeboten. Nach Abschluss dieser verlangten sie deutlich mehr Geld und wurden aggressiv. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

15.34 Uhr: Zwischen 5500 und 8000 Wildunfälle pro Jahr

Jahr für Jahr gibt es auf Thüringens Straßen zwischen 5500 und 8000 Wildunfälle. Dabei entstehen je Fall im Durchschnitt Schäden an dem beteiligten Fahrzeug von 2600 Euro, wie die Landesforstverwaltung Thüringenforst mitteilte.

15.04 Uhr: Maaßen kritisiert Umgang des Verfassungsschutzes mit der AfD

„Ich bin der festen Überzeugung, der Verfassungsschutz sollte keine Parteien in Deutschland beobachten“, sagte Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen im Auszug eines Video-Interviews, das die rechtskonservative Wochenzeitung „Junge Freiheit“ am Donnerstag veröffentlichte. Das sei bei europäischen Inlandsgeheimdiensten nicht Usus. Er halte es „nicht für richtig, dass politische Parteien wie zum Beispiel die AfD beobachtet werden“.

14.20 Uhr: Unbekannte legen vermutlich vergiftetes Hundefutter aus

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mussten zwei Tiere mit Vergiftungserscheinungen behandelt werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

11.50 Uhr: Erfurter Studentin erhält Nachwuchspreis für Nachhaltiges Bauen

Nina Seidler von der Fachhochschule Erfurt erhält den Nachwuchspreis für nachhaltiges Bauen der Krieger-Stiftung (mit Sitz in Kassel). Diese fördert und unterstützt Sport, Kultur und Bildung sowie "junge Menschen, die unsere Zukunft prägen und künftig gestalten". Seidler bekommt den Preis für ihre Entwürfe zum "Campus für Nachhaltiges Leben“ verliehen. Auf einem 3,5 ha großen Areal des ehemaligen königlichen Bahnbetriebswerks in Erfurt sollten verschiedene Themen der Nachhaltigkeit für die Stadtgesellschaft entwickelt werden.

Foto: Dagmar + Matthias Krieger Stiftung

Der urbane Campus soll neben Ausstellungs-, Informations- und Forschungseinrichtungen auch temporäre Wohnformen, quartiersorientierte Infrastruktur sowie soziale und kulturelle Gemeinschaftsangebote umfassen. Wichtiger Teil des Preisträger-Entwurfes ist der intelligente und verantwortungsvolle Umgang mit den z.T. denkmalgeschützten Hallen und dem weiteren Bestand.

8.40 Uhr: Popstar Clueso im Gespräch

Das neue und neunte Album von Clueso heißt schlicht und einfach: „Album“. Beim Hören wird schnell klar, der 41 Jahre alte Erfurter hat die Scheibe vollgepackt mit tollen Melodien und feinsinnigen Texten.

8.20 Uhr: Wieder Anstieg bei Corona-Inzidenz in Thüringen

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen wieder gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 48,1, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Mittwoch hatte sie bei 43,7 gelegen. Es kamen 288 neue Fälle und ein weiterer Todesfall hinzu. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 63,1 (Vortag: 65,0). Am höchsten lag die Corona-Inzidenz in Thüringen am Donnerstag im Unstrut-Hainich-Kreis mit 78,6. Am wenigsten betroffen war die Stadt Suhl mit 22,0. (dpa)

7.33 Uhr: Thüringen besteht auf Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung

Mehrere Fraktionen im Thüringer Landtag fordern die Mitfinanzierung des Ausbaus der Mitte-Deutschland-Verbindung, wenn der Bund das ablehne. Das bedeutet bis 2028 sowohl Elektrifizierung als auch ein zweites Gleis.

7.17 Uhr: Thüringer Landräte wollen mehr Geld vom Land

Über die Höhe der Finanzzuweisungen an die Kommunen ist ein Streit zwischen Landkreistag und Landesregierung entbrannt. Die Landräte argumentieren, das ihnen fehlende Geld den kreisangehörigen Gemeinden wegnehmen zu müssen.

7.01 Uhr: CDU will mehr Tempo beim Bürokratieabbau in Thüringen

Die Geduld von Mario Voigt ist beim Thema Bürokratieabbau überstrapaziert. „Die Landesregierung hat seit Dezember Zeit gehabt, um diesbezüglich etwas vorzulegen. Bislang ist nichts passiert. Wenn es in dem Tempo weitergeht, haben wir ein entsprechendes Gremium erst zum Ende der Legislatur 2024“, befürchtet der CDU-Landtagsfraktionschef.

6.23 Uhr: Familienkarte wird zum Zankapfel im Thüringer Landtag

Thüringens Sozialministerin nennt die Umsetzung der Familienkarte einen „Erfolg“. Die CDU dagegen sieht darin einen „riesen Scherbenhaufen“. Auch der Rest der Opposition spart nicht mit Kritik.

Mittwoch, 22. September 2021

21.03 Uhr: Parlament diskutiert über Finanzierung der FDP-Gruppe

Nach dem Verlust des Fraktionsstatus der Liberalen im Landtag diskutiert das Parlament am Donnerstag (Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr) über die künftige Finanzierung der FDP-Gruppe. Einen entsprechenden Entwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes hatte die FDP-Gruppe selbst eingebracht. Die verbliebenen vier Abgeordneten fordern darin unter anderem, dass sie 80 Prozent des üblichen Grundbetrages für eine Fraktion erhalten.

Ein früherer Vorschlag der Landtagsverwaltung hatte dagegen nur die Hälfte des Grundbetrages vorgesehen. Auch aus den Reihen von Rot-Rot-Grün war zuletzt meist von 50 Prozent die Rede.

Die FDP hatte ihren Fraktionsstatus verloren, nachdem die Abgeordnete Ute Bergner die Fraktion verlassen hatte und in die Kleinstpartei Bürger für Thüringen eingetreten war. Nun will sie als Gruppe weitermachen - mit weniger Rechten und der Aussicht auf weniger Ressourcen.

20.42 Uhr: Karriereende mit Weltmeister-Titel

Tony Martin hat sich im letzten Rennen seiner Karriere mit dem WM-Titel im Zeitfahr-Mixed einen letzten Traum erfüllt. „Es ist ein Traum, mit WM-Gold zu gehen. Wir haben auf Gold gehofft, jetzt ist der Traum wahr geworden. Nun ist Zeit zu feiern“, sagte Martin nach seinem letzten Coup.

20.09 Uhr: Krankenhaus wurde Opfer von Hackerangriff

Im SRH-Krankenhaus in Friedrichroda werden momentan die Daten mit Zettel und Stift erfasst statt per Computer. Der Grund: Der SRH-Klinikverbund ist Opfer eines Hackerangriffs geworden.

19.41 Uhr: Motorradfahrer bei Auffahrt auf A9 schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am späten Mittwochnachmittag in der A9-Auffahrt Weißenfels von der B91 in Richtung Berlin. Nach Angaben der Polizei verunglückte ein Motorradfahrer in der Kurve. Der 24-jährige Fahrer musste schwer verletzt mit einem .

18.41 Uhr: Werner verteidigt Thüringer Familienkarte

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat die Umsetzung der Familienkarte verteidigt. „Ich bin der Meinung, wir haben sie bestmöglich umgesetzt und sie ist auch ein Erfolg“, sagte Werner am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Thüringer Landtag. Die CDU-Fraktion hatte die Diskussion über dieses Thema beantragt.

Die familienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Beate Meißner, sagte, von den 22,5 Millionen Euro, die im aktuellen Haushalt eingestellt wurden, werde nicht alles abgerufen. „Von diesem Geld wird nur ein Bruchteil bei den Familien ankommen“, monierte Meißner. „Ich hatte den Eindruck: Es war von vornherein nicht gewollt“, sagte sie.

„Diese Unterstellung ist falsch und ich will sie hier mit aller Deutlichkeit zurückweisen“, sagte Werner. Sie sprach von einer Kampagne der CDU gegen die Familienkarte.

Mit der Familienkarte soll jede Familie mit Kindern vom Land Gutscheine in Höhe von 50 Euro pro Kind erhalten, um ihnen kostenlose Besuche in Kultur- und Freizeiteinrichtungen zu ermöglichen. Rund 280 Einrichtungen nehmen nach Ministeriumsangaben mittlerweile an dem Programm teil. Inzwischen gilt sie auch für die Bundesgartenschau in Erfurt.

Die CDU-Fraktion kritisierte, dass die Familienkarte nicht als App umgesetzt wurde. Auch die FDP-Abgeordnete Franziska Baum sagte: „Wir hätten die App gerne gesehen.“

Werner machte klar, dass sich die Entwicklung einer solchen App komplizierter als erwartet herausgestellt hatte. Etliche Einrichtungen hatten zudem signalisiert, dass sie eine solche App mit einer Bezahlfunktion nicht hätten umsetzen können. Dadurch wären vor allem kleinere Einrichtungen im ländlichen Raum weggefallen, sagte Werner.

Die Familienkarte wird an Vergabestellen im ganzen Land ausgegeben. Die Familie sollten per Brief dazu benachrichtigt werden.

18.01 Uhr: Corona-Belastungswert kritisch: Jena ist gewappnet

Der Belastungswert ist auf 3 Prozent gestiegen. Sollte dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 3 Prozent oder darüber liegen, würde nach Angaben des Rathauses für Jena die Warnstufe 1 in Kraft treten. In diesem Fall würde eine Allgemeinverfügung der Stadt weitere Schutzmaßnahmen regeln.

17.25 Uhr: Warum der Union in Ostthüringen eine bittere Wahlniederlage droht

In Ostthüringen droht der Union bei der Bundestagswahl eine bittere Niederlage gegen die AfD. Das hat auch mit der scheidenden Kanzlerin und den Kandidaten zu tun.

17.03 Uhr: Innenminister will Messengerdienste stärker ins Visier nehmen

Georg Maier fordert die Einbeziehung von Messengerdiensten in das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nach diesem Gesetz müssen Betreiber mutmaßlich strafbare Inhalte löschen und an das Bundeskriminalamt melden. Auslöser der Debatte war die Ermordung eines Tankstellen-Mitarbeiters in Theinland-Pfalz.

16.49 Uhr: 83-Jährige verliert 10.000 Euro - Polizei nimmt drei mutmaßliche Täter fest

In den vergangenen Tagen und Wochen häuften sich Anzeigen in Ostthüringen wegen verschiedener Trickbetrügereien. So fiel laut Polizei auch eine 83-jährige Rudolstädterin zu Beginn der vergangenen Woche auf eine Masche des sogenannten "Auftretens falscher Polizeibeamter" herein. Die Betrüger erschlichen sich zunächst telefonisch das Vertrauen der Seniorin und anschließend Bargeld und Schmuck. Wie die Beamten den Trickbetrügern auf die Schliche kamen, lesen Sie hier.

16.41 Uhr: AOK: Angebot der Zuzahlungsbefreiung für 2022 nutzen

Chronisch Kranke können sich bei den Zuzahlungen zu Medikamenten in der Apotheke, bei Krankenhausaufenthalten oder beispielsweise physiotherapeutischen Behandlungen auch 2022 entlasten lassen. Darüber informiert die Krankenkasse AOK plus in Thüringen. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Kosten zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen der oder des einzelnen Versicherten jeweils nicht übersteigen dürfen.

Bei chronisch Kranken mit Dauerbehandlungen liegt die Zuzahlungsgrenze bei einem Prozent der Bruttoeinnahmen. Bei der AOK plus betrifft es 200.000 Menschen (Thüringen und Sachsen). Hinweise zur Zuzahlungsbefreiung im kommenden Jahr würden derzeit an alle Empfangsberechtigten verschickt oder seien in den AOK-Filialen erhältlich.

15.12 Uhr: Thüringer Gesundheitsministerin hält Wegfall der Entschädigung bei Quarantäne für Ungeimpfte zu früh

„Ich hätte mir einen späteren Zeitpunkt gewünscht, um noch mehr Menschen durch Aufklärung und die richtigen Argumente von einer Impfung überzeugen zu können“, erklärte Heike Werner.

14.48 Uhr: Insolvenzverfahren für Altenburger Hutmacher angeordnet

Das Amtsgericht Gera hat über das Vermögen der Altenburger Hut und Putz das Insolvenzverfahren eröffnet. In die Schieflage rutschte das Unternehmen im vergangenen Jahr hauptsächlich durch den corona-bedingten Lockdown bei Theater- und Filmproduktionen, wodurch Aufträge weggebrochen seien.

13.10 Uhr: Ausgerissener Esel läuft bei Weimar in Auto

Zwei Esel und ein Pferd sind am Dienstag ausgerissen. Von den beiden Eseln fehlt weiter jede Spur.

12.31 Uhr: Neuer Wissenschaftscampus für Tausende Studenten in Jena soll geplant

Auf rund 40.000 Quadratmetern nahe der Innenstadt soll in Jena ein neuer Wissenschaftscampus entstehen. In dem Areal rund um die Bachstraße könnten künftig unter anderem die Fachbereiche Pharmazie, Ernährungswissenschaften und Biodiversität unterkommen. Auch das Institut für Datenwissenschaften des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) soll dort einen neuen Standort finden. Entsprechende Pläne stellten Stadt, Wissenschaftsministerium und Friedrich-Schiller-Universität am Mittwoch in Jena vor.

11.44 Uhr: Thüringer CDU will Gendern verbieten

Die CDU in Thüringen will in Landesbehörden das Gendern verbieten und die „Verunglimpfung der deutschen Sprache“ beenden. Dabei beruft sie sich auf den Rat für deutsche Rechtschreibung.

11.16 Uhr: Wahlbriefe spätestens Donnerstag absenden

Wer seinen Wahlbrief noch per Post versenden will, sollte diesen spätestens am Donnerstag (23. September) bei der Post eingeworfen haben, sagt Landeswahlleiter Günter Krombholz. Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021 müssen spätestens am Wahltag, also am kommenden Sonntag, dem 26. September 2021, bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Nur dann kann die Stimmabgabe für die Bundestagswahl berücksichtigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Wahlbrief bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse abzugeben. Jede Briefwählerin und jeder Briefwähler muss selbst dafür sorgen, dass der Wahlbrief die Wahlbehörden rechtzeitig erreicht. Geht der Wahlbrief am 26. September 2021 nach 18 Uhr ein, bleibt die Stimmabgabe bei der Bundestagswahl unberücksichtigt.

11.01 Uhr: Feuer in Unternehmen: Brandstiftung in Mühlhausen vermutet

In einem Verpackungsunternehmen in Mühlhausen ist Feuer gelegt worden. Die Flammen seien in einem Spind ausgebrochen und von dort aus auf eine Wand übergegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Alle 45 Mitarbeiter hätten das Gebäude am Dienstagnachmittag selbstständig verlassen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus,

10.32 Uhr: Über 2000 positive Corona-Schnelltests an Thüringer Schulen

Die Corona-Schnelltests an Thüringer Schulen haben in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres insgesamt 2029 Treffer ergeben. In der ersten Woche gab es 992 positive Testergebnisse, in der zweiten 1037, teilte das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf Anfrage mit.

9.17 Uhr: Feuer auf Recyclingpark in Dorndorf

In der Nacht zu Mittwoch ist in einem Recyclingpark in Dorndorf (Wartburgkreis) ein Feuer ausgebrochen. Zunächst standen drei größere Berge mit je 500 Tonnen Müll in Flammen, teilte die Polizei mit. Am Morgen brannten davon noch zwei.

8.44 Uhr: Inzidenz sinkt deutlich

Deutlich zurückgegangen ist die Corona-Inzidenz in Thüringen am Mittwoch. Neben 100 Neuinfektionen gab es einen neuen Todesfall.

7.27 Uhr: Neue Corona-Regeln für Thüringen sollen ganzen Winter gelten

Die neuen 2G- und 3G-Regeln in Thüringen sollen laut Landesregierung unabhängig vom Verlauf der Pandemie gelten. Es sind jedoch einige Ausnahmen geplant.

6.20 Uhr: Knapp 600 Impfdurchbrüche in Thüringen

In Thüringen haben sich bislang knapp 600 Personen trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. 19 Menschen sind gestorben. Dennoch sind diese Fälle die Ausnahme.

