Experten beantworten Fragen zur Rente

Erfurt. Unser Telefonforum zum Thema Rente findet am Donnerstag, 9. März 2023, von 10 bis 12 Uhr statt.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist für die meisten Menschen in Deutschland die wichtigste Säule der Alterssicherung. Jedes Jahr erhalten über 800.000 Versicherte erstmalig ihre Altersrente, ein Großteil von ihnen bereits vor Erreichen des regulären Rentenalters. Insgesamt beziehen mehr als 21 Millionen Frauen und Männer eine gesetzliche Rente.

Aber es ergeben sich viele Fragen zum Thema: Was kann ich machen, dass meine Rente höher ausfällt? Wie wirkt sich Teilzeitarbeit auf meine Rente aus? Wann darf ich in Rente gehen? Ich bin schon lange krank, lohnt sich ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente? Ich beziehe eine Witwenrente, was kann ich dazuverdienen? Wie stelle ich einen Rentenantrag? Wo kann ich mich beraten lassen? Diese und viele weitere Fragen beantworten am Donnerstag, 9. März, erfahrene Experten. Sie erreichen von 10 bis 12 Uhr unter der Rufnummer

0361 / 227 5801 Anke Hubold von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Mitteldeutschland in Erfurt,

0361 / 227 5802 Sabine Schneider von der DRV Mitteldeutschland in Erfurt,

0361 / 227 5803 Sylvia Priebsch von der DRV Bund in Gera und

0361 / 227 5804 Dirk Manthey von der DRV Bund in Berlin.