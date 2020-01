Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Suche nach dem Weltcup-Hit

Uwe Prütz (Foto) kennt alle Biathlon-Hits. Als „DJ Charly“ sorgte er beim Weltcup in Oberhof für gute Stimmung – und das seit 15 Jahren. Die Fans singen und schunkeln zu den Liedern, die er aus den Lautsprecherboxen knallt. Und gerade an den vier Weltcup-Tagen wurde am Grenzadler gerne ausgiebig gefeiert. „Mit einer guten Mischung aus traditionellem Schlager und Partymusik“, sagt er.

Einst war der 56-Jährige aus Merkers (Wartburgkreis) für die Schuldisco und die Musik im Jugendclub verantwortlich. Später machte er einen Lehrgang zum staatlich geprüften Schallplattenunterhalter und steht seit 1982 ganz offiziell hinter dem DJ-Pult. Sein Künstlername stand da schon fest. „Als ich in der zweiten Klasse war, habe ich bei einem Elternabend Charly Chaplin gemacht. Seitdem habe ich den Namen weg“, sagt er und lacht.

In Oberhof hat er in seiner Reporterkabine den besten Blick in die Arena und kann die Reaktionen der Fans genau beobachten. „Wenn sie mitmachen, ist es gut. Wenn nicht, dann schmeißen wir das Lied raus. Viel Zeit zum Experimentieren bleibt nicht“, sagt er. Und auch in diesem Jahr hatte er das richtige Gespür. „Eine Woche Schnee“, der neue Song von Mickie Krause, heizte den Fans besonders ein.