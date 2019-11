Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Vortragsprogramm der Messe GERA Wohnen

Samstag, 9. November 2019 13 Uhr: „Privater Immobilienverkauf – aber richtig!“, Peter Vierheilig, Vierheilig & Partner - Gesellschaft für Bank- und Immobilienberatung mbH Gera 14 Uhr: „Wie finanziere ich mein Häuschen richtig?!“, Holger Scholz, Leiter Privatkunden Sparkasse Gera-Greiz 15 Uhr: „Sanierung und Erweiterung Ostschule Gera“, Henry Kopetz, Projektbearbeiter, Fachdienst Hochbau und Liegenschaften „Gemeinsam Lernen – eine Schule für alle: Ostschule Gera“, Horst Röhnert, Konrektor Ostschule Gera – Europaschule 16 Uhr: „Bürgerschaftlich-wirtschaftliches Engagement bei der Entwicklung der Geraer Innenstadt“, Volker Tauchert, Vorsitzender Ja – für Gera e.V. Sonntag, 10. November 2019 13 Uhr: „Häusliche Trinkwasserdesinfektion“, Thomas Neumann, Geschäftsführer UST Umwelt-Systemtechnik GmbH Gera 14 Uhr: „Wohnen im exklusiven Denkmal als Altersvorsorge?!“, Thomas Smektalla, TannCAPITAL Private Value AG 15 Uhr: „Work smart, not hard! Gipskarton mal anders... Über die gestalterischen Anwendungsmöglichkeiten mit einfachen Gipskartonplatten“, Trockenbaumeister Steffen Lange, Firma Formteil24 Korbußen 16 Uhr: „Ein Ort für Informationen und Austausch – Der Klima-Pavillon 2020 in Gera“, Thomas Krauße, Dezernat Bau und Umwelt, Klimaschutzmanager

Stadtverwaltung Gera